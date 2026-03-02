Resumo do dia: Mercados não parecem com receio do conflito, volatilidade volta a normalizar

A primeira sessão da semana apresentou um aumento na volatilidade, impulsionado principalmente pelo início da guerra no Irão. O pânico inicial parece ter rapidamente dado lugar a um otimismo cauteloso. O Russell lidera os ganhos, com os futuros do índice a subirem cerca de 0,7% no fecho. Outros índices de referência de Wall Street estão oscilando em torno dos valores de sexta-feira. Apesar da normalização parcial dos preços à medida que a sessão avançava, o conflito está claramente a moldar os fluxos de capital. As ações relacionadas com viagens estão sob pressão: companhias aéreas, operadores de cruzeiros e agências de viagens. A ganhar estão as empresas que beneficiam da produção e distribuição de petróleo, bem como os fabricantes de sistemas de armas. Nos EUA, foram divulgados os dados do PMI e do ISM para o setor industrial. O sentimento foi apoiado por resultados acima das expectativas. O PMI ficou em 51,6 contra 51,2 esperado. O ISM subiu para 52,4 contra as expectativas de 51,7. Uma grande preocupação, no entanto, é a leitura fortemente inflacionária dos preços industriais, que saltaram para 70,5. Donald Trump comentou as operações militares à noite. Ele anunciou uma escalada dos ataques aéreos ao Irão e reiterou as declarações do ministro da Defesa de que os EUA «não descartam» uma invasão terrestre.

Na Europa, os investidores testemunharam uma das piores sessões dos últimos meses, com todos os principais índices a registarem uma queda superior a 1%. As quedas mais acentuadas foram observadas na Alemanha, onde o DAX caiu 2,4%.

As consequências do conflito no Médio Oriente são muito mais graves para a Europa do que para os EUA. O problema não é apenas o aumento dos preços do petróleo e do gás. O Golfo Pérsico é um dos principais centros mundiais de processamento de alumínio, e esse metal é essencial para a base industrial da Europa. Os índices PMI também foram publicados na Europa. Os dados superaram as expectativas na Suécia (56,1), Alemanha (50,9), França (50,1) e Itália (50,6). Resultados decepcionantes vieram da Polónia (47,1), Reino Unido (51,7) e Suíça. A leitura da Espanha ficou amplamente em linha com as expectativas (50,0). Na Alemanha, os dados de vendas a retalho mostraram uma desaceleração mais profunda do que o esperado. Em janeiro (ajustado sazonalmente), as vendas caíram 0,9% contra uma expectativa de 0,4%.

A crescente incerteza geopolítica e as expectativas de aumento das compras de petróleo e gás pelos EUA fortaleceram o dólar em 0,7% em relação ao euro, 0,8% em relação ao iene e 1,5% em relação ao franco. O euro também enfraqueceu mais de 0,5% em relação à libra esterlina.

Nas commodities agrícolas, o movimento tardio da semana passada está a ser revertido. O trigo caiu 3%, enquanto o cacau subiu 3%.

A atividade militar em grande escala em torno do Estreito de Ormuz empurrou os preços do petróleo para níveis não vistos desde a Operação “Midnight Hammer” em meados de 2025. O pico inicial de mais de 10% foi posteriormente reduzido para 5-6%. Os futuros do gás natural também reduziram os ganhos de 7% para 3%.

Nos metais preciosos, a realização de lucros é visível na prata, que caiu mais de 5%. O ouro subiu 1%.

As tensões no Médio Oriente revelaram-se favoráveis para as criptomoedas. Quase todos os tokens estão a registar ganhos significativos. O Bitcoin subiu 5%, ultrapassando os 68 mil dólares. O Ethereum também subiu 5% e voltou a ultrapassar os 2000 dólares. O Solana subiu mais de 5% e está a ser negociado a cerca de 87 dólares no fecho.

