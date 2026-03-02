Abertura de Wall Street: Guerra atinge os mercados

Os mercados globais parecem atualmente quase totalmente focados na escalada do conflito entre os EUA e Israel, por um lado, e o Irão, por outro, para uma guerra em grande escala. Todos os países na área do Estreito de Ormuz estão agora sob fogo regular, o estreito em si está bloqueado, os aeroportos e portos estão quase completamente fora de operação e muitas refinarias foram danificadas e/ou estão a operar em modo de crise. Na abertura da sessão, o petróleo WTI subiu mais de 6%, os futuros de GPL dos EUA subiram mais de 3% e o ouro ganhou 1%. O dólar está a valorizar cerca de 0,5%. Entre os índices de Wall Street, as perdas na abertura são de cerca de 1,2%; no entanto, à medida que a sessão avança, o mercado reduz as perdas e passa ligeiramente para território positivo. O maior risco para o mercado neste momento é a pressão significativa sobre o abastecimento de petróleo e gás. Isso pressionará os preços das commodities energéticas para cima, seguido por um aumento da inflação, o que privaria os bancos centrais de espaço para reduzir as taxas. Tal desenvolvimento poderia invalidar muitas das suposições dos investidores em relação ao caminho de crescimento nos próximos trimestres. Dados macroeconómicos: Nos EUA, foram divulgados os índices PMI e ISM de fevereiro para o setor manufatureiro. O PMI ficou em 51,6, contra expectativas de 51,2 (acima dos 51,2 anteriores).

O ISM ficou em 52,4, contra as expectativas de 51,7. Os dados do setor foram uma surpresa positiva e apontam para uma tendência pró-inflacionária, especialmente quando se analisa o componente Preços do ISM, que está em 70 pontos. No final do dia, a estimativa do GDPNow do Fed de Atlanta também será divulgada; a expectativa é de 3%. US100 (D1) Fonte: xStation5 Na primeira abertura da semana, o mercado defende claramente a linha de resistência em torno de 24.615 pontos e retorna acima da linha de tendência de curto prazo. Para os compradores, o nível-chave a ser defendido continua sendo a linha de tendência (laranja). Se os vendedores quiserem manter a iniciativa e aprofundar a queda, será crucial empurrar o preço para baixo até o nível EMA200 e a linha de tendência de longo prazo. Notícias da empresa: American Airlines (AAL.US) : As perturbações no tráfego aéreo e turístico decorrentes do conflito estão a pesar sobre as ações das companhias aéreas. As ações caíram 4%.

: As perturbações no tráfego aéreo e turístico decorrentes do conflito estão a pesar sobre as ações das companhias aéreas. As ações caíram 4%. Amazon (AMZN.US) : Um míssil iraniano atingiu um dos centros de dados da AWS, causando interrupções no serviço na região do Médio Oriente.

: Um míssil iraniano atingiu um dos centros de dados da AWS, causando interrupções no serviço na região do Médio Oriente. Lockheed Martin (LMT.US) : Os contratantes de defesa estão a subir com a escalada do conflito. As ações subiram mais de 3%.

: Os contratantes de defesa estão a subir com a escalada do conflito. As ações subiram mais de 3%. Occidental (OXY.US) : Os produtores estão a subir juntamente com os preços do petróleo. As ações subiram mais de 3%.

: Os produtores estão a subir juntamente com os preços do petróleo. As ações subiram mais de 3%. UniQure (QURE.US): O regulador dos EUA ordenou que a empresa realizasse estudos adicionais sobre uma nova terapia genética para a doença de Huntington; as ações caíram 35%.

