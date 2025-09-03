Destaques da manhã (03.09.2025)

Wall Street encerrou em baixa ontem, refletindo as preocupações do mercado com a renovada incerteza comercial e um relatório ISM de manufatura mais fraco do que o esperado. Os futuros indicam pessimismo contínuo para a sessão de hoje (US500: -0,3%, EU50: -0,3%).

Donald Trump anunciou que solicitará ao Supremo Tribunal uma revisão acelerada de uma decisão do tribunal de apelação que declarou a maioria das suas tarifas ilegais. Ele alertou que a sua remoção prejudicaria a economia dos EUA, culpando a decisão pela queda do mercado de ações. A aplicação foi adiada até 14 de outubro para dar tempo para a decisão da Suprema Corte. As exportações de GNL dos EUA atingiram um recorde de 9,33 milhões de toneladas em agosto, graças ao aumento da produção em Plaquemines. A Europa continuou sendo o principal comprador, importando 6,16 milhões de toneladas (66%), um aumento em relação a julho.

A procura diminuiu na Ásia e na América Latina.

Na região Ásia-Pacífico, as quedas predominam, impulsionadas pela incerteza comercial, dados mistos do PMI chinês e realização de lucros. AU200.cash foi negociado em baixa pela quarta sessão consecutiva (-1,25%), enquanto CHN.cash (-1,1%), HK.cash (-0,9%) e o Nikkei 225 do Japão ( JP225 : -0,55%) também caíram, embora as perdas japonesas tenham sido amortecidas por ganhos entre alguns exportadores (por exemplo, Canon: +0,5%).

impulsionadas pela incerteza comercial, dados mistos do PMI chinês e realização de lucros. foi negociado em baixa pela quarta sessão consecutiva (-1,25%), enquanto (-1,1%), (-0,9%) e o do Japão ( : -0,55%) também caíram, embora as perdas japonesas tenham sido amortecidas por ganhos entre alguns exportadores (por exemplo, Canon: +0,5%). O PIB da Austrália cresceu acima das expectativas no segundo trimestre, com 0,6% em relação ao trimestre anterior (previsão de 0,5%, anterior de 0,3%). O crescimento foi impulsionado pelo consumo privado (tanto itens essenciais quanto discricionários, como recreação, cultura, cafés) e pelos gastos do governo (0,2 pp). As exportações líquidas permaneceram positivas, apesar das tarifas, enquanto os investimentos diminuíram, pois muitos projetos de infraestrutura estavam quase concluídos.

(previsão de 0,5%, anterior de 0,3%). O crescimento foi impulsionado pelo consumo privado (tanto itens essenciais quanto discricionários, como recreação, cultura, cafés) e pelos gastos do governo (0,2 pp). As exportações líquidas permaneceram positivas, apesar das tarifas, enquanto os investimentos diminuíram, pois muitos projetos de infraestrutura estavam quase concluídos. O PIB da Coreia do Sul também superou as expectativas no segundo trimestre, crescendo 0,7% em relação ao trimestre anterior (previsão e anterior: 0,6%).

O PMI de serviços Caixin da China subiu inesperadamente para o maior nível em 15 meses (53 contra previsão de 52,4 e anterior de 52,6), impulsionado principalmente pelo crescimento de novos negócios. No entanto, as margens continuam sob pressão devido ao aumento dos salários e dos custos dos materiais, levando as empresas a cortar empregos.

O dólar americano se fortaleceu em relação à maioria das moedas pela segunda sessão consecutiva, com os maiores ganhos em relação às moedas dos mercados emergentes (por exemplo, USDPLN: +0,2%). A pressão sobre a libra continua após a liquidação de ontem dos títulos de 30 anos do Reino Unido (GBPUSD: -0,2% para 1,336). O iene ampliou as perdas (USDJPY: +0,2%), enquanto o dólar australiano (AUDUSD: -0,1%) e o euro (EURUSD: -0,1% para 1,1628) mostraram maior resistência.

A pressão sobre a libra continua após a liquidação de ontem dos títulos de 30 anos do Reino Unido (GBPUSD: -0,2% para 1,336). O iene ampliou as perdas (USDJPY: +0,2%), enquanto o dólar australiano (AUDUSD: -0,1%) e o euro (EURUSD: -0,1% para 1,1628) mostraram maior resistência. O petróleo sofreu uma correção após os ganhos recentes (Brent e WTI caíram cerca de -0,4%), o gás natural caiu 0,5%, aproximando-se da abertura de ontem.

O ouro abrandou a sua forte recuperação, mas manteve-se acima do recorde de 3500 $/oz (-0,05% para 3530 $/oz). A prata também sofreu uma correção (-0,5% para 40,69 $/oz).

