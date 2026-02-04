Os mercados asiáticos iniciaram as negociações de quarta-feira com as quedas iniciadas ontem em Wall Street.
O sector tecnológico americano registou ontem quedas acentuadas, fazendo com que o Nasdaq 100 descesse até 2% e terminasse a sessão em baixa de 1,43%. O contrato S&P 500 (US500) registou uma queda de quase 0,9%, caindo para 6.900 pontos. Entre as empresas BigTech, a Nvidia e a Microsoft sofreram as maiores perdas (mais de 3%), mas o sector dos serviços informáticos está a ter um desempenho desastroso. Assistimos a uma subida das acções dos bancos, das empresas de defesa e dos produtores de petróleo e gás.
As empresas de software caíram na onda da nova camada de aplicação Cloude da Antrhropic. Os investidores receiam que outras soluções semelhantes surjam num futuro próximo e perturbem os modelos de negócio de muitas empresas do sector do software, conduzindo a um potencial de crescimento limitado ou à perda de clientes. As acções da Intuit, da Salesforce e da ServiceNow, entre outras, caíram drasticamente, na maioria dos casos exacerbando uma venda já grave que se tem vindo a verificar há vários meses.
A fraqueza do sector tecnológico acabou por afetar também o sector do hardware. As acções do fornecedor de GPU, Broadcom, entre outros, caíram mais de 6%, e os fornecedores de memória, como a Micron, que registou uma queda superior a 4%, também tiveram um mau desempenho. Curiosamente, graças aos seus bons resultados, a Palantir resistiu à liquidação da bolsa e registou um aumento de 6%. O preço das acções da WalMart subiu quase 2,5% e atingiu, pela primeira vez na sua história, uma capitalização bolsista de 1 bilião de dólares. A PepsiCo também subiu mais de 3% após os seus resultados.
De acordo com os meios de comunicação social, as vendas de chips de IA da NVIDIA (NVDA) para a China terão sido suspensas pelos controlos de segurança dos EUA.
A Advanced Micro Devices anunciou os seus resultados financeiros do quarto trimestre após o fecho da sessão. Embora a empresa tenha excedido as expectativas em termos de receitas e lucros, as suas perspectivas para o futuro revelaram-se menos optimistas do que o esperado, desencadeando uma reação neativa no preço das ações do "after-hours".
A paralisação parcial de quatro dias do governo dos EUA chegou ao fim depois que a Câmara dos Deputados finalmente aprovou o projeto de financiamento na terça-feira e o presidente Trump o assinou como lei.
No entanto, o BLS anunciou na segunda-feira que não publicaria o seu relatório de emprego de janeiro e os dados JOLTS esta semana, como planeado, devido ao encerramento parcial da administração federal.
Em janeiro, o sector dos serviços da China acelerou, com o PMI a subir para 52,3, assinalando o crescimento mais rápido da atividade em três meses, graças a uma procura interna e de exportação mais forte. No Japão, o PMI dos serviços subiu para 53,7, o seu nível mais elevado em 11 meses, impulsionado pelo crescimento das novas encomendas e do emprego. Na Austrália, o índice registou o crescimento mais forte em quase quatro anos, apoiado pelo crescimento dinâmico das novas encomendas e pela melhoria das exportações, apesar de um ligeiro enfraquecimento do sentimento empresarial.
O UBS Group anunciou resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado e um programa de recompra de acções no valor de £3 mil milhões até 2026, com a possibilidade de aumentar esse montante.
Novartis: As receitas do quarto trimestre ascenderam a 13,34 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das expectativas de 13,68 mil milhões de dólares. O lucro ajustado por ação (Core EPS) atingiu 2,03 dólares, excedendo ligeiramente a previsão de 2,01 dólares.
Crédit Agricole: O banco registou receitas de 6,97 mil milhões de euros, superando as expectativas de 6,78 mil milhões de euros, mas o lucro líquido de 1,03 mil milhões de euros foi inferior ao previsto de 1,10 mil milhões de euros.
No mercado Forex, a libra esterlina e o euro têm atualmente o melhor desempenho. Por outro lado, estamos a assistir a uma maior pressão descendente sobre o iene japonês e o NZD.
A reação dos preços do petróleo aos relatos do abate de um drone Shaded-139 iraniano por um caça F35 da Marinha dos EUA foi limitada, e hoje estamos a assistir a uma queda de 0,35% nos preços do WTI. Os EUA comentaram que o atual calendário de negociações com o Irão permanece inalterado e que a decisão de abater o drone foi a mais acertada.
O NATGAS recua 2% e prolonga as quedas recentes. Novas previsões meteorológicas indicam melhorias nas temperaturas nos EUA.
Fonte: NOAA
A situação também se manteve inalterada no que respeita aos metais preciosos. Tanto o OURO como a PRATA continuam a subir, atingindo 2,4% e 3%, respetivamente.
Fonte: xStation
Resumo do dia: Vermelho predomina em ambos os lados do Atlântico
Desastre para as ações da Volvo. Será este o fim de uma marca icónica?
Ação da semana: A Alphabet não é mais apenas um motor de busca (05.02.2026)
🚨US100 recua 2% pressionado pelo sell-off das tech
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.