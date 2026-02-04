Os mercados asiáticos iniciaram as negociações de quarta-feira com as quedas iniciadas ontem em Wall Street.

O sector tecnológico americano registou ontem quedas acentuadas, fazendo com que o Nasdaq 100 descesse até 2% e terminasse a sessão em baixa de 1,43%. O contrato S&P 500 (US500) registou uma queda de quase 0,9%, caindo para 6.900 pontos. Entre as empresas BigTech, a Nvidia e a Microsoft sofreram as maiores perdas (mais de 3%), mas o sector dos serviços informáticos está a ter um desempenho desastroso. Assistimos a uma subida das acções dos bancos, das empresas de defesa e dos produtores de petróleo e gás.

As empresas de software caíram na onda da nova camada de aplicação Cloude da Antrhropic. Os investidores receiam que outras soluções semelhantes surjam num futuro próximo e perturbem os modelos de negócio de muitas empresas do sector do software, conduzindo a um potencial de crescimento limitado ou à perda de clientes. As acções da Intuit, da Salesforce e da ServiceNow, entre outras, caíram drasticamente, na maioria dos casos exacerbando uma venda já grave que se tem vindo a verificar há vários meses.

A fraqueza do sector tecnológico acabou por afetar também o sector do hardware. As acções do fornecedor de GPU, Broadcom, entre outros, caíram mais de 6%, e os fornecedores de memória, como a Micron, que registou uma queda superior a 4%, também tiveram um mau desempenho. Curiosamente, graças aos seus bons resultados, a Palantir resistiu à liquidação da bolsa e registou um aumento de 6%. O preço das acções da WalMart subiu quase 2,5% e atingiu, pela primeira vez na sua história, uma capitalização bolsista de 1 bilião de dólares. A PepsiCo também subiu mais de 3% após os seus resultados.

De acordo com os meios de comunicação social, as vendas de chips de IA da NVIDIA (NVDA) para a China terão sido suspensas pelos controlos de segurança dos EUA.

A Advanced Micro Devices anunciou os seus resultados financeiros do quarto trimestre após o fecho da sessão. Embora a empresa tenha excedido as expectativas em termos de receitas e lucros, as suas perspectivas para o futuro revelaram-se menos optimistas do que o esperado, desencadeando uma reação neativa no preço das ações do "after-hours".

A paralisação parcial de quatro dias do governo dos EUA chegou ao fim depois que a Câmara dos Deputados finalmente aprovou o projeto de financiamento na terça-feira e o presidente Trump o assinou como lei.

No entanto, o BLS anunciou na segunda-feira que não publicaria o seu relatório de emprego de janeiro e os dados JOLTS esta semana, como planeado, devido ao encerramento parcial da administração federal.

Em janeiro, o sector dos serviços da China acelerou, com o PMI a subir para 52,3, assinalando o crescimento mais rápido da atividade em três meses, graças a uma procura interna e de exportação mais forte. No Japão, o PMI dos serviços subiu para 53,7, o seu nível mais elevado em 11 meses, impulsionado pelo crescimento das novas encomendas e do emprego. Na Austrália, o índice registou o crescimento mais forte em quase quatro anos, apoiado pelo crescimento dinâmico das novas encomendas e pela melhoria das exportações, apesar de um ligeiro enfraquecimento do sentimento empresarial.

O UBS Group anunciou resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado e um programa de recompra de acções no valor de £3 mil milhões até 2026, com a possibilidade de aumentar esse montante.

Novartis: As receitas do quarto trimestre ascenderam a 13,34 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das expectativas de 13,68 mil milhões de dólares. O lucro ajustado por ação (Core EPS) atingiu 2,03 dólares, excedendo ligeiramente a previsão de 2,01 dólares.

Crédit Agricole: O banco registou receitas de 6,97 mil milhões de euros, superando as expectativas de 6,78 mil milhões de euros, mas o lucro líquido de 1,03 mil milhões de euros foi inferior ao previsto de 1,10 mil milhões de euros.

No mercado Forex, a libra esterlina e o euro têm atualmente o melhor desempenho. Por outro lado, estamos a assistir a uma maior pressão descendente sobre o iene japonês e o NZD.

A reação dos preços do petróleo aos relatos do abate de um drone Shaded-139 iraniano por um caça F35 da Marinha dos EUA foi limitada, e hoje estamos a assistir a uma queda de 0,35% nos preços do WTI. Os EUA comentaram que o atual calendário de negociações com o Irão permanece inalterado e que a decisão de abater o drone foi a mais acertada.

O NATGAS recua 2% e prolonga as quedas recentes. Novas previsões meteorológicas indicam melhorias nas temperaturas nos EUA.

Fonte: NOAA

A situação também se manteve inalterada no que respeita aos metais preciosos. Tanto o OURO como a PRATA continuam a subir, atingindo 2,4% e 3%, respetivamente.

Fonte: xStation