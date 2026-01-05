Destaques da manhã (05.01.2026)

No fim de semana, Maduro foi detido numa operação militar. Trump declarou que os EUA têm agora “acesso total” aos recursos venezuelanos e pretende que as empresas petrolíferas norte-americanas regressem ao país. Apenas foram registados danos menores na infraestrutura portuária de La Guaira, enquanto a produção da PDVSA permaneceu intacta.

A Rússia e a UE lançaram avisos sobre a soberania e apelaram à contenção.

Os preços do petróleo registaram fortes oscilações - as perdas iniciais foram recuperadas antes de os preços voltarem a cair. No momento em que escrevo, o petróleo está a cair 0,55%. As preocupações com a interrupção do fornecimento venezuelano diminuíram, uma vez que a produção e as exportações não foram afectadas. Trump também sugeriu uma potencial ação em relação à Colômbia e reiterou os avisos em relação ao México, citando a atividade dos cartéis. Os mercados estão a avaliar os prémios de risco regionais mais elevados, mas vêem um impacto limitado a curto prazo no mercado petrolífero, dada a produção da Venezuela de <1 mb/d. O risco de eventos continua a depender em grande parte da estabilidade política após o golpe.

No meio da crescente incerteza geopolítica durante o fim de semana, os metais preciosos foram os que reagiram mais fortemente. O ouro recuperou mais de 2,05% para 4.420 USD por onça, seguido de ganhos na prata (+3,90%), paládio (+2,20%) e platina (+3,80%).

Durante o fim de semana, realizou-se também uma reunião da OPEP+. O grupo confirmou que os níveis de produção serão mantidos inalterados, reforçando a mensagem de que o mercado continua bem abastecido, apesar do risco geopolítico. Oito produtores de petróleo confirmaram uma pausa para o primeiro trimestre de 2026, citando a fraqueza sazonal da procura e um mercado “equilibrado”. Os cortes voluntários, que totalizam 1,65 mb/d, permanecem em reserva para um potencial restabelecimento gradual.

O PMI final da indústria transformadora do Japão subiu para 50,0 (novembro: 48,7), pondo fim a um período de contração de cinco meses. As novas encomendas diminuíram ao ritmo mais lento dos últimos 19 meses e a produção estabilizou. O emprego aumentou pelo quarto mês consecutivo, embora os preços dos factores de produção tenham acelerado para o ritmo mais rápido desde abril.

O PMI de serviços da China caiu para 52,0, marcando o quarto mês consecutivo de abrandamento. A procura de exportações enfraqueceu e as reduções de emprego persistiram, embora as expectativas para 2026 tenham melhorado.

O Governador do BoJ, Ueda, reafirmou a sua disponibilidade para continuar a aumentar as taxas se o crescimento e a inflação evoluírem de acordo com as projecções. A confiança está a aumentar na durabilidade do ciclo salários-preços, com a normalização da política a ser gradual. Apesar disso, o JPY continua a ser uma das moedas mais fracas do G10 hoje; USDJPY está em alta de 0,21%.

O mercado de criptomoedas continua a recuperar, com o Bitcoin a subir novamente acima dos 90.000 USD - mais 1,00% para 92.400 USD - enquanto o Ethereum ganha 1,45% para 3.150 USD.

