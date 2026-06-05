Destaques da manhã (05.06.26)

🏛️ Mercado de ações A sessão de quinta-feira nas bolsas de valores dos EUA terminou com ganhos generalizados , embora, desta vez, a origem desses ganhos não tenha sido as empresas de tecnologia.

, embora, desta vez, a origem desses ganhos não tenha sido as empresas de tecnologia. O índice Dow Jones subiu 1,73% e o S&P 500 registou um ganho de 0,41% , enquanto o Nasdaq registou uma ligeira queda .

e , enquanto . Os investidores transferiram capital do setor tecnológico para empresas dos setores financeiro, de seguros e de retalho .

. As maiores quedas foram registadas pela Broadcom, na sequência da publicação de resultados de receitas mais fracos , e as ações da CrowdStrike caíram após a apresentação de previsões dececionantes .

, e . A Arm Holdings e a Micron Technology também registaram perdas significativas .

. A sessão revelou uma crescente rotação de capital para setores mais tradicionais da economia , em detrimento das empresas de tecnologia, que vinham impulsionando os ganhos em Wall Street nos últimos meses.

, em detrimento das empresas de tecnologia, que vinham impulsionando os ganhos em Wall Street nos últimos meses. O sentimento negativo domina os mercados acionistas asiáticos nesta sexta-feira , e a maioria dos principais índices regista quedas .

, e . A maior onda de vendas é observada na Coreia do Sul, onde o índice KOSPI está a perder mais de 4 por cento . O Nikkei 225 (-1,03 por cento) do Japão, o Hang Seng (-0,87 por cento) de Hong Kong e o S&P/ASX 200 (-0,69 por cento) da Austrália também estão claramente em baixa .

. O do Japão, o de Hong Kong e o . A origem da fraqueza reside principalmente na deterioração do sentimento em torno das empresas relacionadas com a inteligência artificial e os semicondutores .

. Os investidores asiáticos ficaram desapontados com os resultados e as perspetivas da americana Broadcom, cujas ações caíram mais de 12% , desencadeando uma onda de vendas em todo o setor tecnológico.

, desencadeando uma onda de vendas em todo o setor tecnológico. As empresas de chips coreanas e japonesas foram particularmente afetadas, tendo sido as principais beneficiárias do boom global da IA nos últimos meses. 🌍 Geopolítica e Macroeconomia As notícias de quinta-feira vindas do Médio Oriente trouxeram sinais contraditórios quanto às perspetivas de fim do conflito .

. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos se encontram na fase final das negociações com o Irão e estão prestes a chegar a um acordo que poderá conduzir ao fim da guerra. Esta informação foi interpretada pelos mercados como um potencial passo no sentido de atenuar as tensões na região .

que poderá conduzir ao fim da guerra. Esta informação foi interpretada pelos mercados como . Ao mesmo tempo, a situação continua muito tensa – o Irão advertiu que, caso as negociações fracassem, está pronto para tomar medidas contra as bases militares dos EUA no Médio Oriente , e pode também utilizar o seu controlo sobre o Estreito de Ormuz como meio de pressão .

, e . A questão da segurança desta rota estratégica de transporte de petróleo continua a ser um dos temas-chave das negociações .

. Um desafio adicional ao processo de paz é a posição do Hezbollah – o líder da organização salientou que apenas um cessar-fogo total e a retirada completa das tropas israelitas do Líbano serão aceitáveis .

. Tal postura firme demonstra que, apesar dos progressos declarados nas negociações entre os EUA e o Irão, alcançar um acordo mais abrangente e duradouro na região continua a ser uma tarefa difícil .

. Na quinta-feira, surgiram sinais que sugerem a possibilidade de retomar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia .

. Vladimir Putin declarou estar disposto a chegar a um acordo por meios pacíficos , sublinhando que a Rússia continua aberta a negociações destinadas a pôr fim ao conflito em curso. Ao mesmo tempo, salientou que qualquer acordo deve ter em conta os interesses de segurança russos e as realidades criadas em resultado da guerra .

, sublinhando que a Rússia continua aberta a negociações destinadas a pôr fim ao conflito em curso. Ao mesmo tempo, salientou que qualquer acordo . O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, respondeu às declarações do Kremlin, exortando a Rússia a pôr fim às hostilidades e a dar passos concretos rumo à paz .

. O líder ucraniano salientou que prolongar ainda mais o conflito não beneficia nenhuma das partes e apelou a uma transição das declarações para ações concretas . Segundo Kiev, a condição fundamental para um acordo duradouro continua a ser o respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia .

. Segundo Kiev, a condição fundamental para um acordo duradouro continua a ser . Embora as declarações de ambos os líderes possam ser vistas como um sinal cauteloso de disponibilidade para o diálogo, ainda não há sinais de um avanço nas questões controversas mais importantes. Tanto Moscovo como Kiev mantêm as suas posições fundamentais, o que significa que a perspetiva de um fim rápido da guerra continua limitada. 💻 Mercado Tecnológico Surgiram notícias no mercado tecnológico de que representantes da administração dos EUA realizaram conversações preliminares sobre a possibilidade de o governo adquirir participações acionárias nas maiores empresas americanas que desenvolvem inteligência artificial .

. De acordo com informações da imprensa, as discussões teriam como tema a transferência voluntária de uma parte das ações para o Estado, e os lucros de tais investimentos poderiam ser alocados para fins públicos, incluindo, potencialmente, pagamentos aos cidadãos. 🛢️ Mercadorias e Matérias-Primas Os acontecimentos de sexta-feira no Médio Oriente reforçaram mais uma vez as preocupações quanto à segurança do abastecimento de petróleo .

. Em Omã, o carregamento de petróleo bruto foi interrompido no terminal de exportação chave de Mina al Fahal na sequência de uma explosão perto dos cais de transbordo. Segundo relatos, o incidente poderá estar ligado a um ataque com drones , embora os detalhes do acontecimento não tenham sido oficialmente confirmados.

perto dos cais de transbordo. Segundo relatos, o incidente poderá estar , embora os detalhes do acontecimento não tenham sido oficialmente confirmados. Apesar das tensões em curso no Médio Oriente e das perturbações no transporte de mercadorias através do Estreito de Ormuz, a OPEP mantém-se otimista quanto às perspetivas para o mercado petrolífero .

. O secretário-geral da organização salientou que a procura global de petróleo bruto continua forte , e o cartel não vê, neste momento, qualquer motivo para alterar as suas previsões.

, e o cartel não vê, neste momento, qualquer motivo para alterar as suas previsões. A OPEP continua a esperar que a procura global de petróleo cresça cerca de 1,2 milhões de barris por dia em 2026 .

. Estamos a observar um sentimento negativo no mercado dos metais preciosos .

. O ouro está a perder cerca de 0,7% e a cair para abaixo dos 4500 USD por onça .

e a cair . A prata está a perder mais de 1,5% e a recuar para abaixo dos 73 USD por onça. 🪙 Criptomoedas É evidente que o sentimento negativo também é visível no mercado das criptomoedas .

. A Bitcoin está a perder 0,7% e situa-se abaixo dos 64 000 USD. A Ethereum está a perder quase 3% e a aproximar-se dos 1700 USD.

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