Destaques da manhã (06.01.2025)

Os mercados da região Ásia-Pacífico registaram subidas, na ordem dos 0,60-0,80%, com exceção do índice AU200.cash da Austrália, que caiu 0,90%.

O dólar americano continuou a enfraquecer após os dados do ISM de segunda-feira, com o EURUSD a subir 0,15%.

O PMI de Serviços da Austrália caiu para 51,1 em dezembro, de 52,8 em novembro, indicando uma expansão contínua, mas ao ritmo mais lento desde maio. Apesar do valor mais baixo, as novas encomendas e a procura de exportação aumentaram, o emprego acelerou e as encomendas em atraso diminuíram - sugerindo uma procura resiliente até 2026.

As pressões sobre os custos intensificaram-se tanto nos preços de entrada como nos preços de saída, com as empresas a comunicarem custos mais elevados de materiais, energia e mão de obra e um ritmo mais rápido de aumentos de preços, reforçando o risco de uma inflação persistente liderada pelos serviços.

Na CES 2026, a NVIDIA revelou a sua plataforma Rubin de próxima geração baseada no superchip Vera Rubin, que integra uma CPU com duas GPUs num único pacote. Jensen Huang sublinhou que os novos sistemas de servidores de IA - que deverão chegar ao mercado na segunda metade de 2026 - foram concebidos para IA agêntica e modelos de inferência avançados, e poderão proporcionar uma redução de custos de cerca de dez vezes em relação à geração Blackwell.

Os dados do Banco do Japão mostraram que a base monetária se contraiu em 2025 pela primeira vez em 18 anos, reflectindo um afastamento da política ultra-frouxa e reforçando as expectativas de uma nova redução gradual e de aumentos adicionais das taxas.

O PMI de Hong Kong caiu para 51,9 em dezembro, face a 52,9 em novembro - o quinto mês consecutivo de expansão, mas assinalando uma ligeira perda de dinamismo. A produção e as novas encomendas continuaram a crescer a um ritmo sólido, mas mais lento, enquanto as encomendas em atraso aumentaram pela primeira vez num ano, o que normalmente indica uma procura mais forte e potencial para um maior crescimento da produção.

A administração Trump estabeleceu condições claras para a liderança interina de Delcy Rodríguez, sinalizando que a cooperação com os Estados Unidos é essencial para a sobrevivência política.

Os EUA exigem uma ação mais dura contra o tráfico de estupefacientes, a expulsão de conselheiros iranianos, cubanos e outros estrangeiros considerados hostis aos interesses dos EUA e o fim das vendas de petróleo a países considerados adversários.

A Casa Branca confirmou que está em conversações com várias empresas petrolíferas norte-americanas sobre potenciais investimentos multibilionários na reconstrução do sector energético da Venezuela, embora não tenha especificado os nomes das empresas nem os prazos.

Os principais bancos australianos - incluindo o CBA e o NAB - esperam agora que o RBA retome a subida das taxas em fevereiro de 2026, com algumas previsões a apontarem para um novo aumento em maio.

