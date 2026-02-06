Nos EUA, os índices alargaram as descidas de ontem. O sell-off espalhou-se por todo o mercado acionista americano, terminando o dia com perdas consideráveis. O S&P 500 caiu 1,2%, tal como o Dow Jones, enquanto o Nasdaq recuou mais de 2,6%..

A Amazon apresentou receitas muito fortes e um maior crescimento no segmento AWS nos resultados de ontem , mas o preço das suas ações caiu cerca de 10%, após o fecho do mercado. Os investidores ficaram preocupados com os anúncios de enormes investimentos em inteligência artificial, que poderão atingir cerca de 200 mil milhões de dólares em 2026 e pesar nos fluxos de caixa .

As sondagens apontam para uma possível vitória clara do campo do Primeiro-Ministro Takaichi, aumentando a probabilidade de expansão fiscal e de cortes nos impostos.

Japão : O membro do conselho de administração do BoJ, Masu, adoptou um tom cautelosamente hawkish, mantendo em cima da mesa um novo aperto da política e alertando para a inflação alimentada por um iene fraco.

Austrália: O governador do RBA, Bullock, enfatizou que o aumento da taxa era necessário devido a restrições de capacidade, um mercado de trabalho forte e inflação persistente.

manteve as taxas em 5,25%, em linha com as expectativas generalizadas. Após a assinatura de um acordo comercial com os EUA, a Índia está a considerar a compra de Boeings no valor de até 80 mil milhões de dólares, segundo a CNBC.

A CME aumentou os requisitos de margem para os contratos de ouro e prata após uma extrema volatilidade.

O mercado de metais preciosos está a assistir a uma acalmia parcial da situação e a uma recuperação após as quedas anteriores: o ouro está a ganhar cerca de 1,5%, testando o nível de $4.850 por onça, enquanto a prata está a subir cerca de 3,5% e a oscilar em torno de $73 por onça.

