Destaques da manhã (06.03.2025)

Wall Street encerrou as negociações de ontem num clima positivo. O Nasdaq registou subidas de quase 1,5%, enquanto o S&P500 subiu 1,12% e o Russell 2000 1,02%.

Na Ásia, o mercado alargado também registou uma maior pressão de compra. O Hang Seng teve um dia muito bem-sucedido, com subidas de quase 2,7%, e o Nikkei 225 japonês subiu pouco mais de 1%.

Os ganhos no mercado chinês devem-se sobretudo à introdução do modelo Manus AI, que supostamente supera os modelos da OpenAI em termos de desempenho, segundo o Shanghai Securities News.

Dado o bom sentimento nos EUA e na Ásia, os contratos de futuros também apontam para uma abertura mais elevada na sessão de hoje nos mercados europeus. O DAX alemão sobe 0,13%, e o CAC40 francês sobe 0,15%.

O Goldman Sachs aumentou a sua previsão de crescimento da zona euro em 2025 em 0,1 pontos percentuais, para 0,8%, citando o aumento das despesas militares e de infraestruturas, particularmente na Alemanha. O banco antecipa que o BCE mantenha o seu corte de taxas em julho, em contraste com uma previsão anterior de uma descida de 25 pontos base.

O antigo economista-chefe do BoJ afirma que a taxa de juro do BoJ poderá subir para 2%. A próxima subida deverá ocorrer em julho.

O Canadá está pronto para aliviar a retaliação tarifária se Trump anular algumas das suas próprias tarifas. Ontem, surgiram notícias de que a administração Trump estava a considerar isenções tarifárias para o Canadá e o México. Esta notícia contribuiu para o sentimento geral de "risco sobre" o mercado e interrompeu os ganhos no NATGAS (dada a menor probabilidade de tarifas fixas sobre a energia do Canadá para os EUA).

A reunião de hoje do Banco Central Europeu deverá resultar num corte de 25 pontos base na taxa de juro, com grande parte da atenção a centrar-se agora na orientação para os próximos meses. O par EUR/USD subiu ligeiramente esta manhã para 1,0820, antes de cair um pouco abaixo de 1,0800.

O petróleo está a recuperar das vendas acentuadas recentes. O petróleo WTI está de volta acima dos 66,50 dólares por barril, depois de ontem ter atingido os níveis mais baixos desde maio de 2023.

A bitcoin e outras criptomoedas estão a recuperar terreno hoje. A BTC subiu 2,3%, enquanto o Ethereum subiu 3,35%. Um mapa de calor que mostra a volatilidade no mercado atual. Fonte: xStation Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.