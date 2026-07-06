A situação geopolítica mantém-se relativamente calma — não foram comunicados novos avanços nas negociações entre os EUA e o Irão, mas 160 navios (98 petroleiros) atravessaram o Estreito de Ormuz na semana passada, um número que continua a ser bastante inferior à média pré-guerra de 138 travessias diárias. O Presidente Trump deslocar-se-á à cimeira da NATO na Turquia, onde está prevista uma reunião com Zelenskyy para discutir o fim da guerra na Ucrânia. No Mar Vermelho, um navio de carga foi atacado ao largo da costa do Iémen, embora o cessar-fogo com os houthis se mantenha relativamente estável.

No plano económico, o evento-chave da semana será a publicação das minutas da reunião de junho da Reserva Federal (quarta-feira) — a primeira sob a nova presidência de Kevin Warsh, que tem criticado a «orientação prospectiva» excessiva do banco central. Na sequência de um relatório de emprego mais fraco, o mercado está atualmente a precificar uma probabilidade de cerca de 78% de que as taxas se mantenham inalteradas na reunião de 29 de julho, mas a probabilidade de uma alteração das taxas em setembro está a aumentar. A OPEP+ confirmou o seu quinto aumento mensal consecutivo dos limites de produção — em 188 000 barris por dia a partir de agosto, elevando o aumento total desde abril para quase 800 000 bpd. Hoje, às 16h00, será divulgado o Índice ISM dos Serviços relativo a junho (previsão: 54,2 contra 54,5 anteriormente), e o membro do Fed, Waller, fará uma intervenção esta noite.

Wall Street encerrou a semana passada com fortes ganhos — o Dow Jones aproximou-se de máximos históricos (+2% na semana), o S&P 500 subiu 1,8% e o Nasdaq registou um ganho de 2,1%, apesar da fraqueza no setor dos semicondutores (ETF SMH -3,2%). Os futuros estão a ser negociados ligeiramente em baixa hoje: S&P 500 -0,15%, Nasdaq -0,48%, enquanto os futuros europeus (DAX, FTSE) permanecem estáveis e o EuroStoxx 50 regista uma ligeira descida de cerca de 0,2%.

Os mercados asiáticos apresentam uma evolução mista, num clima de cautela antes da época de divulgação de resultados das empresas de IA e de semicondutores. O Nikkei registou uma queda de 0,7–1,4%, e o Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,9–1,2%, sob pressão do aviso do Banco da Coreia relativamente aos ETF alavancados sobre a Samsung e a SK Hynix (que representam 55,3% da capitalização bolsista do índice). O Hang Seng de Hong Kong resistiu melhor (+0,4%), enquanto o CSI 300 da China permaneceu praticamente inalterado, tal como o ASX 200 da Austrália.

No mercado cambial, o dólar mantém-se relativamente estável (índice DXY em torno de 100,9), e o iene continua a ser o tema principal — o par USD/JPY oscila entre 161,5 e 161,9, ligeiramente abaixo do seu máximo de 40 anos (desde 1986) de 162,84. O risco de intervenção por parte do Ministério das Finanças japonês continua a ser o principal fator que limita uma maior depreciação do iene, embora os analistas (incluindo a Goldman Sachs, que elevou a sua previsão para 165) considerem que a intervenção, por si só, não irá reverter permanentemente a tendência sem uma alteração nos fundamentos macroeconómicos. O euro mantém-se próximo dos 1,1430–1,1435 dólares, a libra esterlina situa-se em torno dos 1,3351–1,3381 dólares e o won sul-coreano iniciou o primeiro dia de negociação à vista de 24 horas nos 1 532–1 534.

No mercado de matérias-primas, o petróleo está a ser negociado ligeiramente em baixa na sequência da decisão da OPEP+ de aumentar a produção — o Brent caiu para cerca de 71,78–71,90 dólares (o seu nível mais baixo em quatro meses) e o WTI para 68,47–68,72 dólares. O ouro está a recuar após a subida de mais de 2% registada na semana passada, sendo negociado em torno de 4 151–4 172 dólares por onça, sob pressão de um dólar ligeiramente mais forte, apesar de o J.P. Morgan prever um objetivo de 4 300 dólares no terceiro trimestre. A prata registou uma descida de cerca de 1%, para 61,7–61,8 dólares, e o gás natural é a matéria-prima que mais cai entre todas, com uma descida de quase 2%.

Entre as empresas, a Samsung Electronics está a atrair mais atenção; na terça-feira, espera-se que anuncie um aumento de 18 vezes no lucro operacional (para aproximadamente 86 triliões de won, ou 56,35 mil milhões de dólares), graças ao boom das memórias para IA. A SK Hynix está a preparar-se para uma oferta pública inicial (IPO) de 28 mil milhões de dólares nos EUA, enquanto a Delta Air Lines e a PepsiCo dão início à época de resultados nos EUA esta semana, antes do arranque em grande escala da época de resultados do setor bancário na próxima semana.

A Bitcoin mantém-se estável em torno dos 63 000–63 200 dólares (+0,11%), mostrando pouca reação aos acontecimentos de hoje no mercado.

Os principais eventos da sessão de hoje serão: o Índice ISM de Serviços dos EUA (16h00), os discursos de Waller e Lagarde na conferência do BCE e novos desenvolvimentos relativos ao iene — um potencial teste ao nível de 162,80 poderá desencadear uma intervenção por parte de Tóquio. Na quarta-feira, a atenção centrar-se-á na ata da reunião da Reserva Federal e na decisão do RBNZ (um aumento previsto da taxa de juro para 2,50%).

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.