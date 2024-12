Destaques da manhã (06.12.2024)

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados com sentimentos mistos. Os índices chineses estão a ganhar entre 1,70-2,00%, enquanto outros mercados estão a negociar em baixa. O índice japonês Nikkei 225 está a cair 0,60% para 39.000 pontos, os contratos SG20cash de Singapura estão a perder 0,50%, e o índice australiano AU200.cash está a negociar 0,60% mais baixo.

No mercado cambial, na primeira parte do dia, o dólar da Nova Zelândia e o dólar australiano são os principais ganhadores. Os ganhos variam entre 0,3-0,5%. Por outro lado, entre as moedas que mais ganham estão o iene japonês e o dólar americano, embora esses ganhos sejam limitados a 0,2-0,4%.

O Banco da Reserva da Índia manteve a sua taxa diretora inalterada em 6,50%, como previsto na sexta-feira. No entanto, reduziu o rácio de reservas de caixa (CRR) em 50 pontos base para 4,0%, a fim de aumentar a liquidez na economia.

Shaktikanta Das, o Governador do Banco da Reserva da Índia, declarou que o banco central reviu em baixa a previsão de crescimento do PIB da Índia para o ano fiscal de 2025, para 6,6%. Em outubro, o RBI tinha previsto um crescimento de 7,2%.

As despesas das famílias japonesas caíram em outubro a um ritmo mais lento do que o previsto de -1,3% em termos anuais, em comparação com as expectativas de -2,5% em termos anuais e -1,1% em termos anuais anteriormente.

O ouro está se recuperando em 0,30% para US $ 2.630 por onça. A prata também está a ganhar, embora um pouco menos, subindo 0,10% para $31,30.

O OIL.WTI está em baixa de 0,15% para $68,35 por barril.

A principal publicação de hoje será o relatório do NFP do mercado de trabalho dos EUA, programado para ser lançado às 13:30 GMT.

David Sacks, um investidor de capital de risco e antigo executivo do PayPal, foi nomeado por Donald Trump para supervisionar a tecnologia relacionada com a IA e as criptomoedas. Sacks é um amigo próximo de Elon Musk e foi um dos que encorajaram Musk a apoiar o Partido Republicano nas eleições de novembro.

O líder do partido no poder na Coreia do Sul declarou que o Presidente Yoon Suk Yeol deve ser afastado do poder para a segurança do país, devido à sua tentativa de declarar a lei marcial. No entanto, o Partido do Poder Popular, no poder na Coreia do Sul, afirmou que se opõe à destituição, mas esta posição pode mudar.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin está se recuperando 1.00% para $ 98,000. Isso ocorre depois que uma correção no final de ontem empurrou os preços para baixo de cerca de US $ 104.000 para US $ 97.000. O Ethereum subiu 3,25% para US $ 3.900.

