Destaques da manhã (07.01.2026)

Os futuros dos índices norte-americanos estão a ser negociados de forma estável esta manhã, reflectindo a cautela dos investidores antes dos dados macroeconómicos agendados para hoje (vagas de emprego JOLTS e o PMI de serviços ISM). Os maiores movimentos registaram-se no Russell 2000, que voltou a ultrapassar o nível psicológico de 2.600 (US2000: +0,15%), e no Nasdaq 100, que desceu 0,2%.

Numa publicação nas redes sociais, Donald Trump afirmou que as autoridades interinas da Venezuela vão transferir 30 a 50 milhões de barris de petróleo sancionados para os EUA, para serem vendidos a preços de mercado. O presidente dos EUA ordenou ao secretário da Energia, Chris Wright, que implementasse o plano imediatamente. O petróleo está a cair pelo segundo dia consecutivo (Brent: -0,8%, WTI: -1,2%).

Os mercados da Ásia-Pacífico estão a corrigir após um início de ano recorde, impulsionado pelas ações de IA e tecnologia. As maiores quedas registaram-se na China (CHN.cash: -1,25%) e em Hong Kong (HK.cash: -1%), com perdas mais ligeiras no Japão (JP225: -0,3%) e na Austrália (AU200.cash: -0,3%).

A inflação do IPC da Austrália situou-se em 3,4% em novembro, contra 3,8% em outubro. As pressões inflacionistas abrandaram em todos os bens e serviços, principalmente devido a aumentos mais lentos nos preços da energia e das viagens. A habitação, a alimentação e os transportes foram os principais contribuintes. O AUDUSD (+0,17%) continua a subir apesar do IPC mais suave do que o esperado, apoiado por uma inflação subjacente estável, leituras acima do objetivo do RBA e a menor importância dos dados mensais em comparação com os valores trimestrais.

A atividade no sector dos serviços do Japão aumentou em dezembro, mas o ritmo de expansão foi o mais fraco desde maio. O PMI dos serviços caiu mais do que o esperado para 51,6, de 53,2 em novembro (previsão: 52,5). O crescimento das novas encomendas abrandou, apesar da melhoria da procura de exportações. O emprego aumentou ao ritmo mais rápido desde meados de 2023, enquanto os custos e os preços aceleraram acentuadamente. O sentimento empresarial manteve-se historicamente forte, impulsionando as expectativas de capex e aumentando a pressão sobre o Banco do Japão, apoiando o iene (USDJPY: -0,2%).

O índice do dólar voltou a descer abaixo da sua média móvel exponencial de 30 períodos (USDIDX: -0,07%), embora a volatilidade do mercado cambial permaneça moderada. O AUD e o JPY estão a ter um melhor desempenho do que outras moedas do G10 hoje, com base em dados macro, enquanto o dólar da Nova Zelândia é o mais fraco (NZDUSD: -0,1%, NZDJPY: -0,25%, AUDNZD: +0,25%). O EURUSD está a recuperar apenas 0,05% após a queda de ontem para 1,169.

Os metais preciosos estão a passar por uma correção mais profunda após uma recente recuperação. A PLATINA está a cair mais (-7,40%), o OURO está a cair 1,05% para 4.446 dólares por onça, e a PRATA está a cair 3,5% para 78,34 dólares por onça.

As criptomoedas estão a mostrar um pessimismo moderado. A Bitcoin recua 0,7% para 92.750 USD, enquanto a Ethereum desceu 0,85% para 3.252 USD.

