Ações Na sequência da sessão de segunda-feira relativamente otimista, os futuros do Nasdaq 100 voltaram a registar quedas superiores a 1%. O sentimento em torno das empresas líderes de IA está a deteriorar-se mais uma vez.

O catalisador para as novas quedas foram os resultados preliminares da Samsung relativos ao segundo trimestre. O lucro operacional recorde (58,4 mil milhões de dólares) e a receita recorde (112 mil milhões de dólares) revelaram-se insuficientes para satisfazer os investidores. As expectativas eram mais elevadas e um cenário extremamente positivo já estava descontado no preço das ações. Na sequência da publicação, as ações estão a cair quase 10%.

Seguindo o exemplo da Samsung, todo o índice coreano KOSPI seguiu o mesmo caminho. A onda de quedas foi, mais uma vez, tão expressiva que a negociação foi suspensa durante 20 minutos. Atualmente, a queda situa-se nos 6% em termos diários.

Os restantes índices bolsistas asiáticos também estão no vermelho: o Shanghai SE Composite registou uma queda de 1,6%, o Hang Seng de menos de 0,5% e o Nikkei de 2,2%. Uma das empresas que mais contribuiu para a queda no Japão é a Kioxia (-11%) — a maior empresa em termos de capitalização na bolsa de valores japonesa e uma das maiores produtoras mundiais de memória flash NAND e SSDs (anteriormente a operar sob o nome de Toshiba Memory). Geopolítica Os comentários do Presidente Trump ontem sobre a situação no Médio Oriente passaram sem grande repercussão. Afirmou que «o Irão tem de assinar um acordo», caso contrário «os EUA regressarão e concluirão a tarefa». A reação do mercado, no entanto, foi marginal, e os preços das matérias-primas energéticas mantiveram-se praticamente inalterados. Matérias-primas Estamos a observar uma estabilização nos preços do petróleo, com o Brent a ser negociado a cerca de 73 dólares (uma subida de 0,9% hoje) e o WTI a cerca de 69 dólares.

O gás TTF subiu para pouco mais de 46 dólares por MWh (uma subida de 4,9% hoje), enquanto o gás natural registou uma descida (3,23 dólares, -0,6% desde o início do dia).

Os metais preciosos registam uma descida, o que decorre, entre outros fatores, do novo aumento das taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro nas principais economias. Atualmente, pagamos cerca de 4125 dólares por onça troy de ouro (-1%) e pouco mais de 60 dólares pela prata (-2,4%). Dados macroeconómicos Os dados de ontem relativos às encomendas industriais na Alemanha surpreenderam positivamente (um aumento de 6,2%). Os dados de hoje sobre a produção industrial de maio também foram melhores do que o esperado (um impressionante aumento de 0,9% em relação ao mês anterior). O país continua à espera dos efeitos do enorme estímulo orçamental anunciado em março do ano passado pelo chanceler Friedrich Merz. Na altura, foram atribuídos 500 mil milhões de euros a investimentos em infraestruturas, cuidados de saúde, no setor energético e na modernização digital.

A inflação do IPP da zona euro também registou uma subida (para 5,9%). No entanto, o valor está, em grande medida, em linha com as expectativas. Os dados relativos às vendas a retalho (1,6% em termos homólogos) também não surpreenderam.

Nos Estados Unidos, verificou-se uma modesta revisão em baixa dos índices PMI relativos a junho. O índice composto situou-se, finalmente, em 51,9, o que sugere um abrandamento do crescimento económico em comparação com os impressionantes 2,7% registados no primeiro trimestre. Moedas Devido ao aumento modesto dos preços do petróleo Brent (+0,8% face ao fecho de sexta-feira) e a um aumento ligeiramente superior do GNL na bolsa holandesa TTF (+3% no mesmo período), a coroa norueguesa (+0,5%) ocupa o primeiro lugar no ranking das moedas desta semana.

Em contrapartida, as moedas tradicionalmente consideradas refúgios seguros estão a perder terreno, nomeadamente o iene japonês e o franco suíço (ambos com uma descida de 0,3%). Criptomoedas A Bitcoin (-1,2%) e a Ethereum (-1,4%) continuam a registar quedas.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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