Índices e Empresas A sessão na Europa decorre de forma relativamente tranquila, caracterizada por pequenas oscilações entre os principais mercados e setores.

Os futuros do índice Stoxx 50 (EU50) registam uma subida de 0,2%. Os futuros do DAX alemão (DE40), do AEX holandês (NED25) e do IBEX 35 espanhol (SPA35) estão a ser negociados sem variações significativas. As perdas são mais visíveis em França (FRA40: -0,15%) e na Suíça (SUI20: -0,35%). O WIG20 regista uma descida de cerca de 0,9%.

Os resultados divulgados na sexta-feira pela Anthropic (um aumento de 14 vezes na receita trimestral) estão a impulsionar ganhos no setor dos semicondutores (ASML: +2,7%, STMicro: +3,9%, Infineon: +0,8%, Soitec: +2,7%). Entretanto, o capital está a sair principalmente dos setores do software (SAP: -0,8%) e dos bens de consumo (Tesco: -2%, Nestlé: -2%, L’Oréal: -1%).

A AstraZeneca suspendeu os ensaios clínicos do medicamento para o cancro do pulmão volrustomig, uma vez que este não se revelou mais eficaz do que as terapias existentes. Apesar disso, as ações da empresa estão a valorizar cerca de 0,8%, graças aos resultados positivos dos ensaios dos medicamentos Tagrisso e Enhertu. A empresa planeia realizar novos estudos sobre o volrustomig no tratamento de outros tipos de cancro.

As ações da Argenx subiram 11% na sequência dos resultados positivos dos ensaios de Fase 3 do VYVGART Hytrulo no tratamento da miosite. O medicamento atingiu o seu objetivo primário em doentes com IMNM, permitindo a apresentação de um pedido de autorização. Embora não tenha sido alcançada significância estatística no subgrupo da dermatomiosite (DM), os analistas consideram os resultados muito promissores. Fonte: XTB Research A volatilidade no Stoxx 50 concentra-se no setor tecnológico. EuroStoxx 50 (D1) Fonte: xStation5 O contrato do Stoxx 50 estagnou perto de máximos históricos, limitado por um RSI quase em sobrecompra. Economia e Geopolítica Fontes próximas do meio de comunicação Al Arabiya apontam para a possibilidade de prorrogação do acordo de 60 dias entre o Irão e os EUA. Além disso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano informou sobre conversações com o Catar, que deverá desempenhar um papel fundamental nos esforços de desescalada. Entretanto, Donald Trump salientou que o principal objetivo dos EUA é privar o Irão de qualquer possibilidade de adquirir uma arma nuclear. Moedas, Matérias-primas e Criptomoedas O dólar norte-americano mantém as perdas registadas durante a sessão asiática (USDIDX: -0,15%), enquanto as moedas das Antípodas continuam a ser as que mais beneficiam do aumento do apetite pelo risco (AUDUSD: +0,7%; NZDUSD: +0,75%). O EURUSD ultrapassou brevemente o nível psicológico de 1,1600, mas está atualmente a ser negociado ligeiramente abaixo desta resistência (+0,3%).

Os futuros do petróleo bruto voltaram a registar ganhos (OIL: +0,6% para 89,20 dólares por barril), enquanto os futuros europeus do gás natural reduziram ligeiramente a sua abertura em alta (NATGAS.EU: +1,6%; anteriormente +2%).

Os metais preciosos aceleram graças à fraqueza sustentada do dólar. O ouro (GOLD) valoriza 0,6%, para 4 400 dólares por onça, enquanto a prata (SILVER) sobe 1,5%, para 65,70 dólares por onça. Os futuros da platina e do paládio também se mantêm em terreno positivo.

O bitcoin valoriza-se 1,15%, para 63 680 dólares, e o ethereum sobe 1,7%, para 1 908 dólares. Fonte: XTB Research O rácio P/E entre o índice europeu Stoxx 50 e o índice norte-americano S&P 500 registou um aumento durante a atual época de divulgação de resultados.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.