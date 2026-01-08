Destaques da manhã (08.01.2026)

As ações da região Ásia-Pacífico estão a lateralizar, após uma sessão relativamente negativa em Wall Street, onde os índices S&P 500 e DJIA recuaram depois de terem atingido novos máximos históricos. O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a sua atenção para as indústrias da habitação e da defesa, anunciando a proibição de os grandes investidores institucionais comprarem mais casas unifamiliares e assinando uma ordem executiva que proíbe a compra de ações em empresas de defesa.
Trump anunciou que não permitiria que as empresas de defesa pagassem dividendos ou efectuassem recompras até que acelerassem a produção de equipamento militar, aumentassem o investimento na capacidade de fabrico e reduzissem a compensação “excessiva” dos executivos.
Fonte: BatchData via Reuters
Ao mesmo tempo, afirmou que nenhum gestor destas empresas deveria ganhar mais de 5 milhões de dólares por ano e que o dinheiro para os investimentos deveria provir de dividendos, recompras e cortes salariais, em vez de dívida ou fundos públicos.
Trump anunciou a proibição de os grandes fundos comprarem casas unifamiliares, o que reduziu temporariamente a capitalização bolsista da Blackstone em cerca de 17 mil milhões de dólares, mas os “mega” fundos representam apenas cerca de 2-3% de todas as transacções no mercado de casas unifamiliares, o que significa que a eliminação deste segmento da procura não alterará significativamente os preços, uma vez que o principal problema do mercado é a oferta muito reduzida resultante, entre outras coisas, da propriedade dos investidores e das elevadas taxas de juro.
Em resposta a estes comentários do presidente dos EUA, as ações de empresas como a Lockheed Martin e a Northrop Grumman caíram 3%, enquanto as ações de empresas imobiliárias como a Blackstone caíram até 6%.
Em novembro, os salários reais no Japão caíram 2,8% em relação ao ano anterior - o declínio mais acentuado desde janeiro - devido a uma queda acentuada dos bónus e a uma inflação persistentemente elevada, o que está a colocar mais pressão sobre o poder de compra das famílias e a complicar os planos do BOJ para apertar a política. Os mercados obrigacionistas reflectiram estas tensões com uma procura mais fraca de JGBs a 30 anos, enquanto o Nikkei alargou as suas perdas para menos de 52.000 pontos, devido a uma onda de realização de lucros no sector da IA e ao regresso das tensões comerciais com a China, incluindo uma investigação anti-dumping ao diclorosilano japonês.
Andrew Hauser, do RBA, confirmou a retórica hawkish, avaliando o IPC de novembro como estando em linha com as expectativas e sublinhando que a inflação acima de 3% ainda é demasiado elevada, o que provavelmente assinala o fim dos cortes nas taxas neste ciclo e mantém o risco de uma subida em fevereiro, apoiando os rendimentos de curto prazo e limitando a fraqueza do AUD durante a sessão de hoje.
No mercado cambial, moedas defensivas como o iene japonês e o franco suíço estão a ter o melhor desempenho hoje. Por outro lado, estamos a assistir a grandes perdas em pares relacionados com o AUD e o NZD, que estão a reagir à fraqueza do mercado de mercadorias.
A Prata está neste momento a recuar cerca de 2,1%, enquanto que o ouro está a recuar 0,4%. O paládio e a platina também estão a registar perdas. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo WTI estão a cair abaixo dos 56,5 dólares por barril, prolongado a tendência de baixa a longo prazo.
A Bitcoin está a recuar esta manhã, com quedas na ordem dos 1%. A situação é semelhante no Ethereum, onde a escala das correções é semelhante.
