📈 Mercado de Valores A sessão de terça-feira em Wall Street terminou com quedas nos principais índices.

O Índice Dow Jones registou uma retração superior a 0,2% e desceu abaixo do nível dos 53 000 pontos .

e desceu . O S&P 500 perdeu quase 0,5% , refletindo uma deterioração do sentimento do mercado.

, refletindo uma deterioração do sentimento do mercado. O Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, foi o mais afetado, registando uma queda superior a 1,1% , tendo o setor dos fabricantes de chips sido o que sofreu maior pressão.

, tendo o sido o que sofreu maior pressão. As maiores quedas foram registadas pelos fabricantes norte-americanos de memórias – Micron e SanDisk , cujas ações perderam aproximadamente 5% e 7%, respetivamente .

, cujas ações perderam aproximadamente . Entre outras empresas tecnológicas de destaque, a Intel desceu quase 10% e a AMD registou uma queda de quase 7% .

e . As empresas do grupo das «hiperscalers» – Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet – tiveram um desempenho relativamente bom, terminando o dia em terreno positivo .

– tiveram um desempenho relativamente bom, terminando o dia . O sentimento negativo prevalece nos mercados asiáticos , e a maioria das bolsas de valores nesta parte do mundo continua a registar vendas massivas .

, e a maioria das bolsas de valores nesta parte do mundo . O KOSPI sul-coreano é o que apresenta o pior desempenho, com uma queda superior a 5% , em reação a fatores de risco globais e à deterioração do sentimento em relação ao setor da IA .

, em reação a fatores de risco globais e à . O Nikkei japonês está a perder cerca de 1% , acompanhando a tendência de queda na região.

, acompanhando a tendência de queda na região. As bolsas de valores da China estão a registar um desempenho muito melhor, com o Hang Seng de Hong Kong a valorizar mais de 2,5%. 🌍 Geopolítica e Setor Energético O sentimento dos investidores foi agravado pelo aumento das tensões geopolíticas no Médio Oriente , desencadeadas por um ataque iraniano a um navio-tanque de GNL do Catar perto do Estreito de Ormuz.

, desencadeadas por um perto do Estreito de Ormuz. Um fator de risco adicional foram os ataques liderados pelos EUA contra alvos militares no Irão , em resposta a ataques anteriores a navios comerciais.

, em resposta a ataques anteriores a navios comerciais. Após o encerramento da sessão, a subida dos preços das matérias-primas acelerou na sequência da decisão dos EUA de revogar a licença (autorização) para a venda de petróleo iraniano e de novas ações militares contra o Irão, o que aumentou o risco de novas sanções e restrições ao abastecimento .

e de novas ações militares contra o Irão, o que aumentou o . Teerão considerou o restabelecimento das sanções ao petróleo uma violação dos acordos de paz anteriores , e o comando iraniano anunciou uma «retaliação esmagadora» , acusando Washington de violar os acordos de cessar-fogo em vigor.

, e o comando iraniano anunciou uma , acusando Washington de violar os acordos de cessar-fogo em vigor. Notícias não confirmadas sugerem a possibilidade de a Marinha iraniana fechar o Estreito de Ormuz , o que significaria uma grave escalada do conflito .

, o que significaria uma . As perturbações no tráfego através de uma das principais rotas de transporte de petróleo e GNL aumentaram as preocupações quanto à segurança do abastecimento energético global e alimentaram a aversão ao risco nos mercados.

e nos mercados. A China adquiriu pelo menos 26 milhões de barris de petróleo aos países do Golfo Pérsico nos últimos dias, para entrega em julho e agosto.

aos países do Golfo Pérsico nos últimos dias, para entrega em julho e agosto. Pequim aproveitou os grandes descontos nos preços oferecidos pela Arábia Saudita — os maiores desde 2020 —, que visam ajudar a reconstituir as reservas chinesas após um período de importações limitadas. 🛢️ Matérias-primas Os contratos de petróleo Brent subiram cerca de 3%, para 74 dólares por barril , em reação à escalada do conflito no Médio Oriente.

, em reação à escalada do conflito no Médio Oriente. O petróleo WTI americano encerrou o dia com uma subida de quase 3%, a 70 dólares por barril .

. Prevalece um sentimento misto no mercado dos metais preciosos , refletindo a incerteza dos investidores.

, refletindo a incerteza dos investidores. O ouro está a perder cerca de 0,4% e a testar o nível de 4 100 dólares por onça , passando por uma ligeira correção.

e a testar o nível de , passando por uma ligeira correção. A prata oscila em torno da sua linha de base e é negociada na região dos 61 dólares por onça. 💵 Macroeconomia e Moedas O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) , em linha com as expectativas gerais do mercado, aumentou a sua Taxa Oficial de Juro (OCR) em 25 pontos base, para 2,50% .

, em linha com as expectativas gerais do mercado, . O RBNZ sinalizou simultaneamente que os riscos inflacionistas persistentes poderão exigir um maior aperto da política monetária .

poderão exigir . O tom hawkish do comunicado apoiou o dólar neozelandês (NZD) , à medida que os investidores aumentaram as expectativas de novos aumentos das taxas nos próximos meses.

, à medida que os investidores aumentaram as expectativas de novos aumentos das taxas nos próximos meses. A governadora do RBNZ, Anna Breman, avaliou que a inflação na Nova Zelândia poderá já ter atingido o pico .

. O banco central mantém-se cauteloso devido à incerteza persistente relativamente às pressões sobre os preços.

relativamente às pressões sobre os preços. Foi salientado que as futuras decisões sobre as taxas de juro dependerão dos dados que forem surgindo, embora o cenário de base continue a ser um aperto monetário gradual. 🪙 Criptomoedas É visível uma forte deterioração do sentimento no segmento dos ativos digitais, onde os investidores reduziram a sua exposição ao risco .

no segmento dos ativos digitais, onde os investidores . A Bitcoin está a perder cerca de 0,8% e a descer abaixo do nível dos 63 000 dólares .

e a descer abaixo do nível dos . A Ethereum está a perder mais de 1% e a testar o nível de suporte nos 1 750 dólares.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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