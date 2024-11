Destaques da manhã (08.11.2024)

Os índices dos EUA acolheram bem a decisão da Fed de reduzir novamente as taxas de 5% para 4,75%. O discurso de Powell foi bastante dovish e sinalizou aos mercados que o Fed está pronto para afrouxar ainda mais a política monetária, embora tenha indicado que não dará mais nenhuma orientação importante sobre o que fará em reuniões futuras; ele reagirá aos dados

Powell acredita que a economia dos EUA está a ir muito bem, embora o mercado de trabalho não esteja na melhor forma, e a política, mesmo depois de vários cortes, continua a ser “restritiva” na sua opinião. No entanto, a Fed precisa de estar atenta para evitar que as expectativas de inflação aumentem, e os seus contactos no mundo empresarial sugerem que 2025 poderá trazer uma melhoria das condições económicas

O índice S&P 500 subiu ontem 0,7%, o Nasdaq 100 subiu mais 1,5%, mas o Dow Jones Industrial Average e o Russell 2000 perderam ligeiramente. Hoje, os futuros dos índices na Europa estão a perder ligeiramente antes da abertura

O Nikkei subiu ligeiramente hoje, subindo 0,2%; o índice principal do país indicou 109,4 contra 109 previsto e 106,9 anteriormente. As despesas das famílias caíram -1,1% em relação ao ano anterior, contra -1,9% em setembro e -1,8% nas previsões

Os índices Hang Seng e CSI da China registaram quedas hoje, com os contratos dos índices HK.cash e CHN.cash a perderem quase -3% hoje. Os investidores estão a considerar se o Comité Permanente do Congresso Nacional do Povo irá anunciar programas de estímulo adicionais. Os mercados não acreditam muito na imposição de tarifas de 60% sobre os produtos chineses por Trump; parece que apenas esse cenário poderia forçar o parlamento a apoiar a economia de forma mais ampla do que o anunciado até agora

O dólar americano está a perder ligeiramente. Os rendimentos recuaram para 4,33% de 4,45% após a vitória de Donald Trump, e podemos considerar a reunião de ontem da Fed como bastante dovish, uma vez que Powell indicou que a Reserva Federal está tranquila com um declínio sustentado da inflação nos EUA e descreveu as condições do mercado de trabalho como mais fracas do que eram antes da pandemia

No mercado das matérias-primas agrícolas, um dólar mais fraco trouxe algum alívio, com o trigo e o milho a ganharem ligeiramente. Os futuros do algodão no ICE subiram até 3%, antes da publicação do relatório USDA WASDE, às 17:00 GMT. O petróleo perde entre 0,5-0,6%, e o gás está a ser negociado 0,3% mais alto

O sentimento do mercado das criptomoedas é muito bom; a Bitcoin está a ser negociada acima dos 76 mil dólares e está a aproximar-se novamente dos máximos históricos atingidos ontem, e a Cardano está a ganhar 12%

