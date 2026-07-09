Principais conclusões Os futuros das ações norte-americanas registam uma ligeira subida, apesar do aumento dos preços do petróleo.

O conflito entre os Estados Unidos e o Irão está a agravar-se mais uma vez.

A inflação medida pelo IPC da China em junho ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado.

As ações asiáticas perderam a maior parte dos ganhos registados anteriormente e encontram-se agora com uma subida de apenas 0,1% , à medida que a recuperação das ações do setor dos semicondutores perdeu dinamismo. Apesar disso, os futuros das ações norte-americanas estão a subir , com o US100 a registar uma subida de 0,6% e o US500 a ganhar 0,3% , enquanto os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura em alta.

, à medida que a recuperação das ações do setor dos semicondutores perdeu dinamismo. Apesar disso, , com o e o , enquanto os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura em alta. O Brent subiu mais de 1%, para cerca de 79 dólares por barril , registando o seu terceiro ganho diário consecutivo na sequência de mais uma onda de ataques dos EUA ao Irão. As obrigações do Estado continuam a desvalorizar-se no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, à medida que os mercados descontam cada vez mais novos aumentos das taxas de juro da Reserva Federal, em resposta aos crescentes riscos de inflação.

, registando o seu terceiro ganho diário consecutivo na sequência de mais uma onda de ataques dos EUA ao Irão. As obrigações do Estado continuam a desvalorizar-se no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, à medida que os mercados descontam cada vez mais novos aumentos das taxas de juro da Reserva Federal, em resposta aos crescentes riscos de inflação. A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos aproximou-se do seu nível mais elevado do ano na quarta-feira, embora os títulos do Tesouro tenham sido negociados de forma globalmente estável durante a sessão asiática. Entretanto, o índice do dólar norte-americano está a registar uma ligeira descida , enquanto a Bitcoin recuperou para 62 500 dólares .

aproximou-se do seu nível mais elevado do ano na quarta-feira, embora os títulos do Tesouro tenham sido negociados de forma globalmente estável durante a sessão asiática. Entretanto, o , enquanto . O ouro está a cair pela quarta sessão consecutiva , para cerca de 4 050 dólares por onça , enquanto a prata registou uma descida de quase 1% , caindo abaixo dos 58 dólares por onça , à medida que as expectativas de taxas de juro mais elevadas continuam a reduzir o apelo dos ativos sem rendimento.

, para cerca de , enquanto a prata registou uma descida de quase , caindo abaixo dos , à medida que as expectativas de taxas de juro mais elevadas continuam a reduzir o apelo dos ativos sem rendimento. O tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz abrandou até ficar praticamente paralisado, na sequência de um segundo dia consecutivo de ataques dos EUA ao Irão. Esta situação reforçou as preocupações quanto a perturbações numa das mais importantes rotas de transporte de energia do mundo, embora os mercados acionistas ainda não estejam a precificar o risco de perturbações prolongadas no abastecimento . Os EUA revogaram também uma isenção que permitia a Teerão vender petróleo a nível global, na sequência dos ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz.

abrandou até ficar praticamente paralisado, na sequência de um segundo dia consecutivo de ataques dos EUA ao Irão. Esta situação reforçou as preocupações quanto a perturbações numa das mais importantes rotas de transporte de energia do mundo, embora os mercados acionistas . Os EUA revogaram também uma isenção que permitia a Teerão vender petróleo a nível global, na sequência dos ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz. O IPC de junho da China subiu 1,0% em termos homólogos , abaixo do consenso de 1,1% e em queda face aos 1,2% registados em maio. Entretanto, o IPP acelerou para 4,1% em termos homólogos , em linha com as expectativas e acima dos 3,9% do mês anterior. O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu mais de 1% .

da China subiu , abaixo do consenso de e em queda face aos registados em maio. Entretanto, o , em linha com as expectativas e acima dos do mês anterior. O de Hong Kong caiu mais de . Quase 400 empresas do S&P 500 encerraram em baixa ontem, embora o índice de referência tenha recuperado parte das suas perdas depois de Donald Trump ter sugerido que não espera que a guerra recomeça.

encerraram em baixa ontem, embora o índice de referência tenha recuperado parte das suas perdas depois de Donald Trump ter sugerido que não espera que a guerra recomeça. O setor dos semicondutores registou um desempenho superior após notícias de que a China poderá permitir que as suas principais empresas de IA adquiram um número limitado de processadores Nvidia H200 .

após notícias de que a China poderá permitir que as suas principais empresas de IA adquiram um número limitado de processadores . A Apple está a expandir a sua parceria com a Broadcom , prevendo-se que o valor do acordo relativo a componentes fabricados nos EUA exceda os 30 mil milhões de dólares . Entretanto, a Meta planeia investir aproximadamente 10 mil milhões de dólares no seu primeiro centro de dados no Canadá, expandindo ainda mais a sua infraestrutura de IA.

está a expandir a sua parceria com a , prevendo-se que o valor do acordo relativo a componentes fabricados nos EUA exceda os . Entretanto, a planeia investir aproximadamente no seu primeiro centro de dados no Canadá, expandindo ainda mais a sua infraestrutura de IA. A televisão estatal iraniana noticiou oito explosões perto da cidade de Bandar Abbas. De acordo com as notícias, dois projéteis atingiram o porto de Sirik, enquanto outros dois detonaram no porto de Jask. Houve também relatos de que uma ponte foi destruída no nordeste do Irão, embora estas alegações não tenham sido verificadas de forma independente. Teerão alertou para potenciais ataques a bases norte-americanas em todo o Médio Oriente, enquanto responsáveis norte-americanos indicaram que a próxima onda de ataques contra o Irão poderá ser ainda mais intensa. US 500 (gráfico D1) Os futuros do S&P 500 recuperaram-se mais uma vez a partir da média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja), que serviu de suporte durante a sessão de ontem. Durante os dois movimentos corretivos mais acentuados em junho, o índice de referência foi negociado brevemente abaixo deste nível antes de recuperar. O suporte-chave mantém-se em torno dos 7 460 pontos, enquanto a resistência mais próxima é definida pelas recentes máximas locais perto dos 7 650 pontos. Fonte: xStation 5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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