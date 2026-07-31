Destaques da manhã (31.07.26)

📈 Mercado bolsista – Wall Street e resultados empresariais A sessão de Wall Street terminou com fortes ganhos , com a recuperação a abranger todos os principais índices norte-americanos.

, com a recuperação a abranger todos os principais índices norte-americanos. O Dow Jones valorizou 1,2% , enquanto o índice de referência S&P 500 subiu cerca de 1,7% .

, enquanto o índice de referência . O principal vencedor e líder de crescimento foi o Nasdaq, que valorizou quase 2,8% .

. Os índices norte-americanos foram impulsionados principalmente pelas empresas tecnológicas .

. A Microsoft assumiu o protagonismo , apresentando resultados muito sólidos no dia anterior e encerrando a sessão com uma subida de cerca de 15% .

, apresentando resultados muito sólidos no dia anterior e . A Micron valorizou 18% , a AMD subiu 15% , enquanto a Sandisk registou uma subida de cerca de 25% .

, , enquanto . Após o encerramento do mercado, a Amazon divulgou resultados muito sólidos — a receita da empresa aumentou 20% em relação ao ano anterior, atingindo 200,6 mil milhões de dólares .

— a receita da empresa . A estrela do relatório da Amazon foi o segmento AWS, cuja receita aumentou 37% em relação ao ano anterior, para 42,2 mil milhões de dólares , registando a sua taxa de crescimento mais rápida em 18 trimestres .

, registando a sua . A expansão dinâmica do negócio da nuvem demonstra que os avultados investimentos da Amazon em infraestruturas e inteligência artificial estão a começar a produzir resultados cada vez mais evidentes .

. Ao mesmo tempo, os elevados gastos de capital continuam a ser um tema significativo para o mercado .

. O lucro por ação (EPS) divulgado pela Amazon situou-se nos 5,75 dólares , embora o resultado tenha sido em grande parte sustentado por um ganho pontual relacionado com o seu investimento na Anthropic .

, embora o resultado tenha sido em grande parte sustentado por . A Amazon anunciou novos aumentos nas despesas de capital , sublinhando a dimensão das ambições da empresa no desenvolvimento de infraestruturas de IA e serviços na nuvem .

, sublinhando a dimensão das ambições da empresa no . Após o fecho da sessão, a Apple também apresentou os seus resultados , divulgando um relatório sólido e, por vezes, até muito forte .

, divulgando . A receita da Apple aumentou 16% em termos homólogos, para 109,4 mil milhões de dólares , enquanto o lucro por ação (EPS) atingiu 2,02 dólares .

, enquanto . As vendas do iPhone foram muito fortes, aumentando mais de 20% em termos homólogos , e o segmento de serviços estabeleceu mais um recorde para o trimestre de junho .

, e o . Apesar de ter superado claramente as expectativas, o mercado não encontrou nenhum fator de grande surpresa no relatório .

. Os investidores apontaram para resultados mais fracos do que o previsto no segmento de serviços e um panorama misto para as vendas na China .

e . Consequentemente, os resultados sólidos não foram suficientes para sustentar o otimismo anterior, o que fez com que as ações da Apple ficassem sob pressão no mercado pós-bolsa. 🌏 Mercados asiáticos A recuperação após as recentes quedas também foi visível nos mercados asiáticos , onde os investidores reagiram à onda de vendas anterior de ações do setor tecnológico e responderam positivamente aos fortes resultados das gigantes norte-americanas ligadas à inteligência artificial.

, onde os investidores reagiram à onda de vendas anterior de ações do setor tecnológico e responderam positivamente aos fortes resultados das gigantes norte-americanas ligadas à inteligência artificial. A destacar-se mais foi o KOSPI sul-coreano, que subiu cerca de 1,7% , impulsionado por uma forte recuperação no setor dos semicondutores , incluindo as ações da Samsung Electronics e da SK Hynix .

, impulsionado por , incluindo as ações da . O Nikkei 225 do Japão registou uma forte recuperação, subindo mais de 5% , apoiado por uma melhoria do sentimento em relação ao setor tecnológico e ganhos em empresas de semicondutores e relacionadas com a IA .

, apoiado por e . Os investidores centraram-se principalmente nos sinais de que os elevados investimentos das principais empresas norte-americanas em infraestruturas de IA estão a começar a traduzir-se em resultados concretos, o que, mais uma vez, impulsionou o apetite pelo risco na região. 🏛️ Macroeconomia e Bancos Centrais A forte recuperação de Wall Street não se coadunou com dados macroeconómicos igualmente sólidos, uma vez que o crescimento do PIB dos EUA no segundo trimestre situou-se nos 1,5%, muito abaixo das expectativas de 2,1% .

. No entanto, os detalhes do relatório indicaram a continuidade da sólida saúde do consumidor americano .

. A inflação do PCE ficou em linha com as previsões, nos 3,4% .

. O número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caiu para 197 000 , confirmando a resiliência do mercado de trabalho .

, confirmando . Os dados não conseguiram fornecer uma orientação clara para o mercado — o crescimento económico mais fraco foi parcialmente compensado pela inflação estável e pelos números sólidos do mercado de trabalho .

. O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas, tal como esperado , numa votação de 8 contra 1 .

, numa . A ausência de alterações na política monetária não constituiu surpresa; por conseguinte, a atenção do mercado centrou-se principalmente na comunicação do banco e nas perspetivas de futuros aumentos das taxas .

. Dados preliminares revelaram que a produção industrial no Japão aumentou 1,3% em relação ao mês anterior em junho , superando claramente as expectativas de 0,7% , o que aponta para uma melhoria da atividade do setor e constitui um sinal positivo para a economia japonesa .

, , o que aponta para uma melhoria da atividade do setor e constitui . A inflação subjacente de Tóquio (excluindo alimentos frescos) situou-se em 1,9% em termos homólogos , excedendo as previsões de 1,7% .

, excedendo . O valor superior ao esperado registado em Tóquio poderá aumentar a pressão sobre o Banco do Japão , embora, por si só, provavelmente não constitua um argumento suficiente para um aperto monetário rápido .

, embora, por si só, provavelmente . O PMI do setor industrial da China caiu para 49,2 pontos em julho (abaixo das expectativas de 50,0 pontos ), sinalizando uma contração contínua no setor , dificuldades persistentes com a procura interna e incerteza em torno das perspetivas económicas .

(abaixo das ), sinalizando , . A inflação dos preços no produtor na Austrália surpreendeu fortemente em alta no segundo trimestre, sinalizando novas pressões sobre os preços — o índice PPI subiu 1,3% em termos trimestrais (bem acima das expectativas de 0,5%), enquanto, numa base anual, acelerou de 3,0% para 3,6%. 💱 Moedas O USD/JPY voltou a ser negociado acima do nível de 160 , recuperando parte das perdas registadas na sequência das intervenções anteriores no mercado cambial por parte das autoridades japonesas e da decisão do Banco do Japão.

, recuperando parte das perdas registadas na sequência das intervenções anteriores no mercado cambial por parte das autoridades japonesas e da decisão do Banco do Japão. Apesar dos esforços para apoiar o iene e da manutenção das taxas de juro pelo Banco do Japão, a pressão sobre a moeda japonesa continua elevada. 🥇 Matérias-primas A situação no mercado dos metais preciosos parece um pouco mais fraca , com os ativos a permanecerem sob pressão .

, com os ativos . O ouro registou uma descida de cerca de 0,5% , sendo negociado abaixo do nível de 4 100 dólares por onça .

, sendo negociado . A prata também regista perdas modestas, com uma descida de cerca de 0,7%. 🪙 Criptomoedas O mercado de criptomoedas também não está a iniciar o dia da melhor forma .

. A Bitcoin registou uma descida de cerca de 0,6% , testando o nível dos 64 000 dólares .

, . A Ethereum oscila em torno dos 1 900 dólares.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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