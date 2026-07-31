Os mercados financeiros globais estão a registar uma clara melhoria no sentimento e um maior apetite pelo risco, na sequência de ganhos sólidos em Wall Street e de uma forte recuperação nos mercados acionistas asiáticos. Esta evolução tem sido apoiada por previsões otimistas e resultados sólidos dos setores da tecnologia e dos semicondutores. Ao mesmo tempo, os investidores permanecem atentos aos riscos geopolíticos no Médio Oriente. Os preços do petróleo caminham para um forte fecho mensal, à medida que os mercados continuam a acompanhar de perto os desenvolvimentos em torno do Estreito de Ormuz. Entretanto, os investidores estão a avaliar ativamente a decisão da Reserva Federal de manter as taxas de juro inalteradas. A sessão de hoje centrar-se-á nos dados preliminares-chave relativos à inflação do IPC e ao PIB da zona euro, na leitura do PCE subjacente dos EUA e na divulgação dos resultados financeiros das principais empresas petrolíferas, incluindo a ExxonMobil e a Chevron. Principais divulgações da sessão asiática Japão – Produção industrial (m/m) de junho: A produção industrial registou uma queda de 1,8% em termos mensais, em comparação com as expectativas de uma queda de 1,2% e com o valor anterior de +3,6%. Japão – Vendas a retalho (a/a) relativas a junho: O valor situou-se em 1,7% em termos homólogos, contra uma previsão consensual de 2,1% e um valor anterior de 2,8%. China – PMI do setor industrial do NBS para julho: O índice situou-se nos 49,4 pontos, em comparação com as expectativas do mercado de 49,3 pontos e um valor anterior de 49,5 pontos. China – PMI do setor não industrial do NBS para julho: O índice situou-se nos 50,2 pontos, em comparação com os 50,5 pontos do mês anterior. Austrália – Vendas a retalho (m/m) de junho: As vendas a retalho aumentaram 0,5% em termos mensais, superando a previsão consensual de 0,2%, na sequência de um aumento anterior de 0,6%. Forte recuperação nos mercados acionistas asiáticos: O Kospi da Coreia do Sul registou ganhos sólidos, enquanto o Nikkei 225 do Japão avançou impulsionado pelo otimismo no setor tecnológico. O ouro está a estabilizar-se perto dos 4 100 USD por onça, na sequência da decisão da Reserva Federal de manter as taxas inalteradas, enquanto o petróleo Brent se mantém em torno dos 85 USD por barril. Calendário Macroeconómico 08:30 Suíça – Vendas a retalho ajustadas sazonalmente (a/a) (junho). Consenso: 3,1%. Valor anterior: 3,5%.

Consenso: 3,1%. Valor anterior: 3,5%. 08:45 França – Inflação preliminar do IPC (a/a) (julho). Consenso: 1,8%. Valor anterior: 1,8%.

Consenso: 1,8%. Valor anterior: 1,8%. 08:45 França – Inflação preliminar do IHPC (a/a) (julho). Consenso: 2,1%. Valor anterior: 2,0%.

Consenso: 2,1%. Valor anterior: 2,0%. 09:30 Polónia – Inflação preliminar do IPC (a/a) (julho). Consenso: 3,0%. Valor anterior: 2,5%.

Consenso: 3,0%. Valor anterior: 2,5%. 09:55 Alemanha – Taxa de desemprego ajustada sazonalmente (julho). Consenso: 6,3%. Valor anterior: 6,3%.

Consenso: 6,3%. Valor anterior: 6,3%. 11:00 Zona Euro – Inflação preliminar do IHPC (a/a) (julho). Consenso: 2,9%. Valor anterior: 2,8%.

Consenso: 2,9%. Valor anterior: 2,8%. 11:00 Zona Euro – Inflação preliminar do IHPC subjacente (a/a) (julho). Consenso: 2,4%. Valor anterior: 2,4%.

Consenso: 2,4%. Valor anterior: 2,4%. 14:30 Canadá – PIB mensal (m/m) (maio). Consenso: 0,2%. Valor anterior: 0,5%.

Consenso: 0,2%. Valor anterior: 0,5%. 15:45 Estados Unidos – PMI de Chicago (julho). Consenso: 56,7. Valor anterior: 56,7.

Consenso: 56,7. Valor anterior: 56,7. 19:00 Estados Unidos – Número de plataformas petrolíferas (semanal). Consenso: 451. Valor anterior: 450. Resultados empresariais (Wall Street / Europa) Antes da abertura do mercado: Exxon Mobil Corporation (Wall Street)

Chevron Corporation (Wall Street)

AbbVie Inc. (Wall Street)

Colgate-Palmolive Company (Wall Street)

Enbridge Inc. (Wall Street / Canadá)

NatWest Group plc (Europa)

Engie S.A. (Europa) Três mercados a acompanhar EUR/USD – devido ao conjunto concentrado de publicações macroeconómicas importantes da zona do euro, incluindo a inflação do IPC e os dados do PIB, a par do valor do PCE subjacente dos EUA.

– devido ao conjunto concentrado de publicações macroeconómicas importantes da zona do euro, incluindo a inflação do IPC e os dados do PIB, a par do valor do PCE subjacente dos EUA. Petróleo bruto (WTI / Brent) – devido às tensões geopolíticas no Médio Oriente e à divulgação, hoje, dos resultados financeiros das principais empresas petrolíferas, incluindo a ExxonMobil e a Chevron.

– devido às tensões geopolíticas no Médio Oriente e à divulgação, hoje, dos resultados financeiros das principais empresas petrolíferas, incluindo a ExxonMobil e a Chevron. Setor tecnológico / Índices bolsistas dos EUA (Nasdaq / S&P 500) – à medida que os investidores avaliam a direção do mercado na sequência de uma série de divulgações de resultados financeiros por parte das principais empresas tecnológicas e da recuperação mais ampla do apetite pelo risco a nível global.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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