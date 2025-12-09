Mercados mistos entre FED, BoJ, commodities e tecnologia Os contratos futuros sobre os índices europeus e americanos indicam negociações mistas, o que é um resultado direto do sentimento fraco que prevaleceu durante a sessão asiática.



O RBA manteve a taxa em 3,60%, como esperado, e a decisão e a declaração foram relativamente equilibradas, o que inicialmente pressionou o AUD/USD para baixo.



As declarações de Bullock tiveram um tom hawkish, enfatizando que o cenário pressupõe uma longa pausa ou aumentos, sem espaço para reduções, e apontando a reunião de fevereiro como crucial em termos de novos dados de inflação. O mercado já está a precificar quase dois aumentos para 2026.



O Departamento de Comércio dos EUA está prestes a permitir a exportação do chip H200 da Nvidia para a China, de acordo com o portal Semafor, citando uma pessoa próxima ao assunto (fonte: Reuters). As ações da Nvidia subiram aproximadamente 2,5% ontem com esta notícia.



A Paramount Skydance fez uma contraproposta para adquirir a Warner Bros. Discovery por $108,4 mil milhões, superando a oferta anterior da Netflix de $72 mil milhões. As ações da WBD e da Paramount subiram (3,5% e 8%, respectivamente), enquanto a Netflix perdeu cerca de 4%. A Paramount foi levada a apresentar uma oferta totalmente financiada e simplificada devido aos riscos antitrust da fusão entre a Netflix e a WBD, que foram até mesmo destacados pelo presidente dos EUA.



A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sinaliza claramente a crescente preocupação das autoridades com a fraqueza do iene, enfatizando sua disposição de tomar “medidas apropriadas” no mercado cambial, se necessário.



Kazuo Ueda, por sua vez, confirma que o cenário do BoJ está a começar a concretizar-se: as taxas de juro reais permanecem muito baixas, o mercado de trabalho está a apertar e as pressões salariais e de preços estão a aumentar, abrindo caminho para novas reduções na escala de flexibilização. O mercado considera a decisão de dezembro praticamente uma conclusão inevitável, e a discussão está a mudar para a rapidez e a extensão com que o BoJ irá normalizar a sua política em 2026.



No mercado cambial em geral, o dólar australiano acima mencionado está a apresentar o melhor desempenho após a decisão do RBA e os comentários de Bullock. Por outro lado, o iene japonês está claramente fraco. O par EURUSD está a ganhar ligeiramente esta manhã e a estabilizar-se na zona de 1,1650.



Atualmente, estamos a observar uma fraqueza generalizada no mercado de commodities, que é uma continuação da queda de ontem. O OIL.WTI está atualmente em queda de 0,4%, enquanto o NATGAS está em queda de 0,95%. Ao mesmo tempo, os preços do Ouro estão em queda de 0,17% e os preços da Prata estão em queda de 0,25%.



O mercado de criptomoedas também é dominado por uma fraqueza moderada. O BTC está atualmente em queda de 1,13% e sendo negociado abaixo de $90.000.



Durante a sessão europeia, a única publicação no calendário é a balança comercial alemã, que não deve ter qualquer significado para o mercado ou para o BCE. Durante a sessão americana, os eventos mais importantes serão os dados semanais da ADP e o relatório JOLTS. No entanto, parece que os investidores aguardam com mais ansiedade a decisão do Fed de amanhã e os relatórios NFP e CPI da próxima semana.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.