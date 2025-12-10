Mercado em modo de espera antes do FOMC, com inflação da China em foco e ouro renovando máximos A sessão americana encerrou mista: o Dow Jones caiu 0,3%, o S&P 500 recuou 0,09%, enquanto o NASDAQ subiu 0,13%. O melhor desempenho foi do Russell 2000, que avançou 0,21%, embora, apesar de um novo recorde intradiário, não tenha conseguido fechar em alta histórica.



A reunião do FOMC de hoje está a atrair toda a atenção do mercado, que tem se movido em um claro modo de espera desde o início da semana. As expectativas para a decisão do Fed de hoje concentram-se não apenas no nível das taxas de juros, mas principalmente no tom da declaração e nas novas projeções, que têm como objetivo indicar o ritmo dos cortes futuros.



A maioria dos mercados antecipa um corte de 25 pontos base na taxa, para 3,75%.



Ontem, Kevin Hassett, um dos favoritos para o cargo de presidente do Fed, afirmou que o Federal Reserve ainda tem uma margem considerável para novos cortes nas taxas, que podem exceder os 25 pontos base padrão. Ele enfatizou que as decisões devem ser baseadas em dados.



Em outubro, o número de vagas de emprego nos EUA aumentou ligeiramente para 7,67 milhões, em comparação com 7,66 milhões em setembro, indicando que a procura por mão de obra continua relativamente alta, embora o aumento seja moderado e sinalize uma atividade de recrutamento lenta na economia.



Em novembro, o IPC da China subiu 0,7% em relação ao ano anterior, marcando o aumento anual mais rápido desde março de 2024 e em linha com as expectativas. No entanto, o IPC mensal caiu 0,1%, e a profunda deflação dos produtores mostra que a economia ainda está a enfrentar dificuldades com a fraca procura e as pressões deflacionárias no setor industrial. O IPC da China em novembro ficou em linha com as expectativas, mas a leitura mensal foi fraca, assim como o IPP.



Combinado com novos sinais de um possível estímulo económico e relatos de um corte na taxa de reservas obrigatórias (RRR), isso cria uma perspectiva interessante para 2026, especialmente porque a recente realização de lucros pressionou os mercados acionários chineses.



Em outubro, aproximadamente 2.400 migrantes líquidos chegaram à Nova Zelândia, indicando um aumento moderado, mas constante, na população do país.



No mercado de metais preciosos, a prata atingiu hoje um novo máximo histórico, ultrapassando os 60 dólares por onça pela primeira vez. Este aumento é impulsionado pela oferta global limitada, pelo aumento da procura industrial e pelo interesse acrescido dos investidores. Entretanto, o ouro mantém-se em torno dos 4200 dólares.



No mercado de criptomoedas, a Bitcoin mantém-se atualmente em torno dos 92 600 dólares, enquanto a Ethereum oscila perto dos 3320 dólares.

