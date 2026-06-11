As tensões entre os EUA e o Irão intensificaram-se pelo segundo dia consecutivo — ambas as partes trocaram ataques, apesar do cessar-fogo em vigor. No entanto, os mercados mostram sinais de recuperação, depois de as forças armadas dos EUA terem declarado a operação «concluída». Os futuros estão a recuperar parte das perdas de ontem: Nasdaq (US100: +0,9%), Russell 2000 (US2000: +0,7%), S&P 500 (US500: +0,55%), Dow Jones (US30: +0,4%). O índice europeu EU50 também subiu 0,2%. 🌎 Guerra EUA–Irão Os EUA atacaram infraestruturas militares iranianas; o Irão respondeu com ataques a ativos norte-americanos no Bahrein, Kuwait e Jordânia

Notícias de ataques a petroleiros perto do Estreito de Ormuz suscitaram preocupações no mercado energético — o tráfego marítimo através da via navegável continua, segundo relatos 🛢️ Matérias-primas O Brent e o WTI (OIL, OIL.WTI) registam quedas de 0,8% e 0,9%, respetivamente (Brent a 94 $/bbl), recuando após uma subida inicial antes da meia-noite

O ouro interrompeu a sua onda de vendas nos 4.080 $/oz, após uma queda de até 4,6% na sessão anterior — a maior queda num único dia desde março

A prata recupera 0,8% para 63,80 dólares/onça 📈🌏 Ações — Sessão asiática Os futuros do Nikkei 225 recuperam acentuadamente (JP225: +1,9%), seguidos pela Austrália (AU200.cash: +0,8%) e Singapura (SG20.cash: +0,8%)

O KOSPI da Coreia do Sul — inicialmente pressionado por um IPC dos EUA mais elevado do que o esperado, tensões geopolíticas e uma onda de vendas de ações de IA — está agora a ser negociado estável, à medida que o sentimento se estabiliza

O Hang Seng chinês permanece em território negativo (CHN.cash: -0,6%), com os mercados fortemente orientados para a tecnologia a enfrentarem preocupações com valorizações elevadas e expectativas de lucros agressivas 🪙 FX O dólar americano está a enfraquecer face à maioria das moedas (USDIDX: -0,1), apesar da escalada militar — um sinal de que a procura do dólar como moeda de refúgio pode estar a esgotar-se

As moedas de risco lideram os ganhos: dólar australiano (AUDUSD: +0,2%), dólar neozelandês (NZDUSD: +0,15%)

O iene japonês continua a ser a moeda mais fraca do G10 (USDJPY estável, CHFJPY: +0,2%); o EURUSD subiu 0,12% para 1,155 ₿ Criptomoedas Bitcoin +2,2% para 62 650 $; Ethereum +2,5% para 1 650 $ — ganhos generalizados que confirmam uma recuperação do apetite pelo risco

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.