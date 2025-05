Destaques da manhã (12.05.2025)

Os índices norte-americanos recuaram na sexta-feira, em meio a expectativas para as negociações comerciais entre a China e os EUA ( DJIA : -0,3%, S&P 500 : -0,07%, Russell 2000 : -0,16%, Nasdaq inalterado).

: -0,3%, : -0,07%, : -0,16%, inalterado). Após um fim de semana de negociações em Genebra, nenhuma das partes anunciou decisões concretas. No entanto, comentários sobre um “primeiro passo importante” do primeiro-ministro chinês e “progressos significativos” do secretário do Tesouro dos EUA estão a alimentar o otimismo no início das negociações. Scott Bessent anunciou que uma declaração conjunta sobre o assunto será divulgada hoje.

Vladimir Putin propôs retomar as negociações de paz com a Ucrânia sem pré-condições em 15 de maio, em Istambul. Volodymyr Zelensky respondeu que esperaria pessoalmente pelo presidente russo na capital turca.

Os índices na região Ásia-Pacífico estão a iniciar a semana em alta. Ganhos foram observados no chinês HSCEI (+0,8%), no japonês Nikkei 225 (+0,2%), no coreano Kospi (+0,7%) e no australiano S&P/ASX 200 (+0,15%).

(+0,8%), no japonês (+0,2%), no coreano (+0,7%) e no australiano (+0,15%). O índice blue chip indiano Nifty 50 recuperou quase 3% após o anúncio de um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão. As negociações de paz foram mediadas pelo governo dos EUA.

recuperou quase 3% após o anúncio de um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão. As negociações de paz foram mediadas pelo governo dos EUA. A inflação do IPC em abril na China manteve-se estável em -0,1%, conforme previsto. O IPP caiu mais do que o esperado, de -2,5% para -2,7% (previsão: -2,6%).

As empresas farmacêuticas da região Ásia-Pacífico estão a registar perdas após Donald Trump ter anunciado que assinaria um decreto executivo obrigando que os medicamentos nos EUA sejam vendidos ao preço mais baixo oferecido por qualquer país ou fornecedor. O presidente estimou reduções de 30 a 80% nos preços dos medicamentos, embora especialistas questionem a viabilidade (alcance legal) da implementação de tal medida.

No mercado cambial: o dólar americano está a valorizar-se em relação às moedas “seguras”, como o iene e o franco ( USDJPY : +0,45%, USDCHF : +0,38%). O euro está sob pressão devido ao otimismo nos índices futuros dos EUA ( EURUSD : -0,22% para 1,1225), e a libra também está em recuo ( GBPUSD : -0,2%). As moedas antípodas estão a valorizar-se ( AUDUSD , NZDUSD : +0,25%).

: +0,45%, : +0,38%). O euro está sob pressão devido ao otimismo nos índices futuros dos EUA ( : -0,22% para 1,1225), e a libra também está em recuo ( : -0,2%). As moedas antípodas estão a valorizar-se ( , : +0,25%). O ouro está a cair em resposta a sinais de estabilização geopolítica e aumento do apetite pelo risco (-1,5% para 3.275 dólares por onça), seguido pela prata (-1,05% para 38,82 dólares por onça).

está a cair em resposta a sinais de estabilização geopolítica e aumento do apetite pelo risco (-1,5% para 3.275 dólares por onça), seguido pela (-1,05% para 38,82 dólares por onça). O petróleo bruto Brent e WTI estão a ganhar 0,6% e 0,65%, respetivamente, com esperanças de uma desaceleração na guerra comercial entre a China e os EUA.

As criptomoedas estão a passar por uma correção: a Bitcoin caiu 0,5% para 103.780 dólares e o Ethereum caiu 0,6% para 2.495 dólares.

