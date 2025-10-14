Destaques da manhã (14.10.2025)

Principais conclusões .

Wall Street recuperou parcialmente as perdas registadas no final da sessão de sexta-feira, impulsionado pela publicação nas redes sociais no domingo de Donald Trump e pelos sinais de Pequim que indicam uma vontade de retomar as negociações comerciais.

Scott Bessent confirmou ontem, numa entrevista, que o encontro previsto entre o Presidente Trump e o Presidente Xi ainda está no calendário, ao mesmo tempo que avisou que o atual encerramento do governo está a começar a exercer um impacto negativo na atividade económica.

O Ministério do Comércio da China observou que as conversações comerciais com os EUA continuam a um nível de trabalho, embora Pequim tenha simultaneamente iniciado uma investigação sobre o impacto das tarifas dos EUA no sector dos transportes chinês, visando cinco empresas americanas.

O índice S&P 500 valorizou 1,5% e o Nasdaq avançou 2,2%; no entanto, os futuros estão a abrir em baixa hoje, com o US500 a perder 0,35% e o US100 a cair 0,5%.

Os mercados asiáticos estão a negociar também em baixa, embora os futuros dos índices chineses apresentem perdas de apenas alguns pontos base. As maiores descidas registaram-se no Japão, com o Nikkei 225 a cair 0,35% e o HK.cash a perder 0,2%. Por outro lado, o índice KOSPI da Coreia do Sul atingiu um pico histórico, impulsionado pelas fortes previsões de lucros da Samsung.

O Índice de Confiança Empresarial NAB na Austrália subiu para 7 pontos em setembro (contra 4 em agosto), devido à aceleração das vendas e à expansão das margens, que estão a compensar a fraqueza do mercado de trabalho.

As minutas da última reunião do RBA sugerem que o banco está a exercer paciência em relação a novos cortes nas taxas, observando que, embora as taxas de juro permaneçam em níveis restritivos, a atividade no mercado imobiliário continua a ser robusta.

O RBA afirmou que a valorização do dólar australiano (AUD) é consistente com os fundamentos subjacentes e as mudanças nas yields, sinalizando que o banco não pretende aumentar a atual orientação monetária restritiva.

O Goldman Sachs prevê que o atual encerramento do governo possa ser o mais longo da história, estimando que cada semana subtraia 0,11 pontos percentuais ao crescimento anualizado do quarto trimestre; o GS prevê, no entanto, uma recuperação após a retoma do trabalho do governo e espera que a Fed proceda a um corte das taxas de juro em outubro, apesar da falta de dados económicos actuais.

O Rabobank prevê que o AUD/USD seja negociado a 0,65 no curto prazo, avançando posteriormente para 0,68 nos próximos 12 meses.

O Bureau of Labour Statistics (BLS) anunciou que a leitura da inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) será divulgada em 24 de outubro.

A euforia no mercado de metais preciosos continua, com o ouro a atingir os $4,167 por onça e a prata a ultrapassar os $53 por onça. O Goldman Sachs adverte que, no caso de uma quebra do mercado, a prata não tem o apoio do banco central que sustenta o ouro, observando que o mercado de prata é cinco vezes menor e menos líquido.

O petróleo retomou as quedas após a pequena recuperação de ontem, sendo negociado abaixo dos 60 dólares por barril (WTI); o gás natural está a aproximar-se dos 3 dólares/MMBTU, após uma queda de 1%.

O calendário macroeconómico dos EUA permanece vazio devido ao encerramento do governo em curso; no entanto, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, está programado para falar às 18:20 CET.

A temporada de eanings arranca hoje, com resultados esperados de grandes empresas, incluindo JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock e J&J.

