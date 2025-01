Destaques da manhã (15.01.2025)

Os mercados asiáticos negociaram cautelosamente em alta na quarta-feira, com os investidores a aguardarem os principais dados de inflação dos EUA. O Nikkei do Japão subiu 0,3%, enquanto o CSI 300 da China desceu 0,2%. O sentimento regional manteve-se moderado, com o SET da Tailândia a cair mais de 1% e o KLCI da Malásia a cair 0,7%.

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi detido numa operação realizada antes do amanhecer, devido à sua tentativa falhada de aplicar a lei marcial em dezembro. O KOSPI manteve-se resistente, subindo 0,3%, uma vez que se espera que o Banco da Coreia corte as taxas em 25bps na quinta-feira, no meio de desafios económicos e incerteza política.

O iene japonês fortaleceu-se 0,4% depois de o Governador do BOJ, Ueda, ter indicado possíveis aumentos das taxas na reunião da próxima semana, citando perspectivas positivas de crescimento dos salários. O BOJ acabou com as taxas negativas em março passado e aumentou as taxas para 0,25% em julho, com os mercados a preverem agora um maior aperto, uma vez que a inflação se mantém acima dos 2%.

Os EUA planeiam controlos adicionais à exportação de chips, visando a TSMC e outros fabricantes, para restringir o fluxo de semicondutores avançados para a China, juntando-se às medidas existentes da administração Biden. Os novos regulamentos têm por objetivo aumentar o controlo dos clientes chineses com potenciais laços militares.

O TikTok anunciou planos para encerrar a sua aplicação nos EUA no domingo, antes do prazo da proibição federal, a menos que seja bloqueado por uma intervenção do Supremo Tribunal. A empresa estima que um terço dos seus 170 milhões de utilizadores norte-americanos deixará de aceder à plataforma no prazo de um mês após a proibição.

A Nippon Steel procura cooperar com a nova administração Trump para salvar a sua aquisição da U.S. Steel, no valor de 15 mil milhões de dólares, após a rejeição de Biden. A empresa entrou com ações judiciais contestando a decisão de Biden, enquanto os rivais domésticos Cleveland-Cliffs e Nucor preparam uma contraoferta conjunta.

O ouro foi negociado estável em US $ 2.675,90, com os comerciantes aguardando os dados do CPI dos EUA, embora os números mais suaves do PPI tenham fornecido algum suporte. O cobre recuou 0,6% para US $ 9.101,50, apesar do recorde de importações chinesas em dezembro, com os mercados avaliando o impacto potencial das medidas tarifárias planejadas por Trump.

Os preços do petróleo estabilizaram com o Brent em $79,95 e o WTI em $76,45, pairando perto de máximos de quatro meses sobre o impacto das sanções russas. Os dados da API mostraram que os stocks de petróleo bruto dos EUA caíram 2.6 milhões de barris na semana passada, enquanto os stocks de gasolina aumentaram 5.4 milhões de barris.

O dólar manteve-se abaixo dos máximos de dois anos, com os mercados a anteciparem os dados da inflação dos EUA e as perspectivas da política da Reserva Federal. Os mercados de capitais sul-coreanos viram as maiores saídas de estrangeiros desde março de 2020 em US $ 3.86 bilhões em dezembro em meio à turbulência política.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.