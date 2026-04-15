Os mercados iniciaram a sessão com um tom positivo, na sequência de sinais de progresso nas negociações entre os EUA e o Irão.

O vice-presidente JD Vance apontou para a possibilidade de um «grande acordo», envolvendo a reintegração económica do Irão em troca de concessões nucleares. O cessar-fogo mantém-se há cerca de uma semana.

Trump afirmou que não espera que o cessar-fogo seja prolongado, sugerindo confiança num acordo rápido. No entanto, as suas mensagens continuam contraditórias — por um lado, descreve o conflito como «muito perto do fim», enquanto, por outro, salienta que as operações ainda não estão concluídas. Sugeriu que os próximos dias serão decisivos.

As conversações estão em curso através de canais diplomáticos, incluindo com o envolvimento do Paquistão. Espera-se uma nova ronda de negociações com altos responsáveis dos EUA. O prazo é apertado e o cessar-fogo funciona como um prazo limite. Os próximos dias serão cruciais para o desfecho das negociações.

Os preços do petróleo continuaram a cair, com o OIL.WTI a ser negociado em cerca de 91,50 USD por barril e o Brent em cerca de 95,60 USD por barril. As esperanças de uma desescalada reduziram o prémio de risco geopolítico. Embora o mercado esteja a precificar um desfecho otimista das negociações, subsistem riscos significativos.

Os EUA estão a oferecer a normalização económica e a integração global em troca do abandono das ambições nucleares do Irão. Isto sinaliza uma mudança para um quadro estratégico mais amplo, em vez de apenas um acordo de cessar-fogo.

O sentimento de apetite pelo risco melhorou, apoiando os mercados acionistas. Os índices norte-americanos fecharam ontem ligeiramente abaixo dos seus máximos históricos, destacando o otimismo.

O inquérito Tankan da Reuters revelou a maior queda no sentimento do setor industrial japonês em três anos. O aumento dos custos energéticos e as perturbações no abastecimento estão a afetar negativamente o setor. Os setores internos continuam mais resilientes, mas as pressões externas estão a aumentar.

Janet Yellen sugeriu que a Reserva Federal poderá proceder a mais um corte nas taxas de juro este ano, apesar dos riscos crescentes de inflação. As perspetivas de política monetária permanecem altamente incertas.

Imagens de satélite mostram que o Irão está a reparar os danos nas bases subterrâneas de mísseis durante o cessar-fogo. Cerca de metade da infraestrutura de mísseis permanece intacta. Isto sugere preparativos para uma potencial escalada adicional.

Os EUA estão a oferecer a normalização económica e a integração global em troca do abandono das ambições nucleares do Irão. Isto sinaliza uma mudança no sentido de um quadro estratégico mais amplo, em vez de apenas um acordo de cessar-fogo.

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