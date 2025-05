Destaques da manhã (15.05.2025)

A recente recuperação em Wall Street estagnou ontem, com o enfraquecimento do impulso inicial das negociações entre a China e os EUA e o ressurgimento das preocupações com a inflação persistente ( S&P500 : +0,1%, Nasdaq : +0,7%, DJIA : -0,2%, Russell 2000: -0,88%).

: +0,1%, : +0,7%, : -0,2%, 2000: -0,88%). No entanto, a iniciativa de IA dos EUA continuou a alimentar a euforia nas ações de tecnologia (NVDA.US: +4,7%, AMD.US: +4,7%), enquanto as ações da Boeing foram apoiadas por uma grande encomenda da Qatar Airways (BA.US: +0,7%). iniciativa de IA na Arábia Saudita continuou a alimentar a euforia nas ações de tecnologia ( NVDA.US : +4,7%, AMD.US : +4,7%), enquanto as ações da Boeing foram apoiadas por uma grande encomenda da Qatar Airways ( BA.US : +0,7%).

: +4,7%, : +4,7%), enquanto as ações da Boeing foram apoiadas por uma grande encomenda da Qatar Airways ( : +0,7%). De acordo com Philip Jefferson, da Fed, as tarifas ainda podem desacelerar o crescimento e aumentar os níveis atuais de inflação, destacando a incerteza persistente e a natureza bem posicionada das taxas de juro atuais nos EUA.

O enfraquecimento das negociações provocou a primeira correção em cinco sessões nos mercados da Ásia-Pacífico. O Nikkei 225 do Japão caiu (-0,9%), o Kospi da Coreia do Sul caiu (-0,8%) e o HSCEI da China recuou (-0,75%).

do Japão caiu (-0,9%), o da Coreia do Sul caiu (-0,8%) e o da China recuou (-0,75%). A exceção foi o S&P/ASX 200 da Austrália, que subiu 0,2% após dados sólidos do mercado de trabalho em abril. O emprego cresceu 89.000 (previsão: 22.500, anterior: 36.400), enquanto a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,1%. A taxa de participação também aumentou (de 66,8% para 67,1%).

da Austrália, que subiu 0,2% após dados sólidos do mercado de trabalho em abril. O emprego cresceu 89.000 (previsão: 22.500, anterior: 36.400), enquanto a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,1%. A taxa de participação também aumentou (de 66,8% para 67,1%). No mercado cambial: o dólar está a recuar em relação à maioria das moedas do G10 ( USDIDX : -0,13%). As moedas consideradas "ativos de refúgio" estão a recuperar, particularmente o iene ( USDJPY : -0,5%) e o franco suíço (USDCHF: -0,25%). Enquanto isso, as moedas antípodas estão a desvalorizar ( AUDUSD : -0,05%, NZDUSD : -0,12%). EURUSD está em alta de 0,15%, para 1,119.

: -0,13%). As moedas consideradas "ativos de refúgio" estão a recuperar, particularmente o iene ( : -0,5%) e o franco suíço (USDCHF: -0,25%). Enquanto isso, as moedas antípodas estão a desvalorizar ( : -0,05%, : -0,12%). está em alta de 0,15%, para 1,119. Ouro continua em queda (-1,4%, para US$ 3.132 por onça), assim como a prata (-1,3%, para US$ 31,80 por onça).

continua em queda (-1,4%, para US$ 3.132 por onça), assim como a (-1,3%, para US$ 31,80 por onça). Brent e WTI estão em queda de cerca de 2,55%, após relatos de que o Irão está disposto a abandonar o desenvolvimento do seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções dos EUA.

e estão em queda de cerca de 2,55%, após relatos de que o Irão está disposto a abandonar o desenvolvimento do seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções dos EUA. No mercado de criptomoedas, persiste um pessimismo generalizado (Bitcoin: -1,16%, Ethereum: -1,17%, Trump: -3,7%, Polygon: -3%, Chainlink: -2,5%, Solana: -2%).

