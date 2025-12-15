Destaques da manhã (15.12.2025)

Os futuros dos principais índices de ações europeus e norte-americanos estão a iniciar a nova semana com uma recuperação modesta (US500: +0,2%; EU50: +0,25%), recuperando parcialmente do recuo de sexta-feira, que foi impulsionado principalmente por resultados decepcionantes da Oracle e por preocupações quanto à sustentabilidade da recuperação da IA. O sentimento mais pessimista também é apoiado pela ideia de que a Fed possa ser menos "agressiva" em 2026.

Kevin Hassett, conselheiro económico da Casa Branca e principal candidato a presidente da Reserva Federal, procurou tranquilizar os mercados, afirmando que, embora apresentasse as opiniões de Trump sobre a política monetária na Reserva Federal, o FOMC manteria total independência para as rejeitar. Hassett acrescentou que, como presidente do Fed, não levaria em conta as opiniões de Trump ao decidir sobre as taxas de juros.

Os mercados da Ásia-Pacífico começaram a semana a prolongar as perdas da sessão de Wall Street de sexta-feira, também afectados por uma série de dados fracos da China. As ações da China (CHN.cash) são as que mais recuam (-0,5%), com quedas também observadas no índice de Hong Kong (HK.cash: -0,1%) e na Austrália (AU200.cash: -0,1%). A exceção é o Nikkei do Japão (JP225: +0,3%), apoiado pela melhoria do sentimento empresarial no inquérito Tankan e pela menor exposição ao sector tecnológico.

Nos mercados cambiais, o movimento de destaque é a recuperação do iene (USDJPY, EURJPY: -0,55%), com o Japão a preparar-se para o que poderá ser o seu primeiro aumento das taxas de juro desde janeiro, no final desta semana. O índice do dólar americano (USDIDX) caiu 0,05% devido a uma divergência entre as expectativas de política monetária dos EUA e as de outros países. EURUSD está estável em 1,173.

O petróleo Brent e WTI interromperam a pressão descendente, recuperando cerca de 0,5% dos mínimos mensais. O gás natural está a subir 0,75%.

