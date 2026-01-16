Destaques da manhã (16.01.2026)

Os índices de ações dos EUA fecharam em alta, continuando a recuperação em Wall Street. Um dos principais impulsionadores dos ganhos foi o otimismo renovado nas acções tecnológicas, que apoiou um desempenho sólido em todos os índices. O S&P 500 subiu quase 0,3%, o Nasdaq valorizou mais de 0,2% e o Dow Jones liderou os ganhos ao fechar acima dos 0,6% .

. Os dados sobre os novos pedidos de subsídio de desemprego dos E.U.A. sublinharam que a Reserva Federal tem margem para se manter paciente na tomada de futuras decisões políticas.

Os pedidos caíram abaixo de 200.000, bem abaixo das expectativas do mercado de 215.000. As probabilidades de um corte nas taxas em abril caíram para menos de 40%, sinalizando que o mercado está a descontar cada vez mais a flexibilização do Fed.

Apesar das garantias da administração Trump de não intervir no Irão , o risco geopolítico continua elevado. De acordo com relatos, o primeiro-ministro Netanyahu procurou adiar os ataques, sugerindo que o potencial para uma escalada ou um aumento da presença militar dos EUA na região ainda existe.

As bolsas asiáticas fecharam mistas . As ações tecnológicas, em particular os fabricantes de chips, ganharam na sequência de resultados melhores do que o esperado da TSMC, enquanto a maioria dos índices nacionais, incluindo o Nikkei 225, Hang Seng e Shanghai Composite, terminaram a sessão em baixa. A exceção foi o S&P/ASX 200 da Austrália, que subiu quase 0.5%.

Forex: O iene japonês fortaleceu-se durante a sessão asiática após o Ministro das Finanças ter enfatizado que todas as opções estão em cima da mesa, incluindo uma potencial intervenção conjunta com os E.U. para evitar o enfraquecimento excessivo da moeda. Os ganhos do iene também foram apoiados por sinais de que o Banco do Japão pode acelerar o aumento das taxas de juros.

O Canadá e a China anunciaram medidas para melhorar as relações bilaterais, considerando uma cooperação mais estreita nos sectores da agricultura e da energia.

O Banco Popular da China (PBOC) fixou a taxa de referência USD/CNY de hoje em 7,0078, acima das previsões de 6,9722.

As preocupações com a política comercial dos EUA ressurgiram depois de a Casa Branca ter sinalizado que as tarifas sobre os chips de IA são apenas o "primeiro passo" de uma estratégia mais ampla que visa o sector dos semicondutores.

As preocupações com a política comercial dos EUA ressurgiram depois de a Casa Branca ter sinalizado que as tarifas sobre os chips de IA são apenas o “primeiro passo” de uma estratégia mais ampla que visa o sector dos semicondutores.

No mercado de metais preciosos, o ouro caiu abaixo de $ 4,600 por onça, a prata caiu mais de 2%, aproximando-se de $ 90 por onça, o paládio caiu cerca de 5% para $ 1,730 e a platina caiu mais de 3.5% para $ 2,320.

Criptomoedas: A Bitcoin subiu ligeiramente em 0.1%, enquanto o Ethereum permaneceu praticamente inalterado.

