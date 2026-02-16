A sessão de hoje será marcada pelos feriados bancários na China, nos EUA e no Canadá, o que poderá reduzir significativamente a volatilidade observada em muitos mercados. Curiosamente, a pausa na China prolongar-se-á até ao final da semana, devido às celebrações do Ano Novo Lunar. Por esta razão, a volatilidade nos mercados asiáticos foi muito baixa hoje. Neste momento, o Nikkei do Japão está a subir 0,02%, enquanto o Nifty 50 da Índia está a subir 0,2%. Esta semana, o dólar permanecerá no centro das atenções, e o mercado seguirá a narrativa do “reequilíbrio do USD”, com o Credit Agricole a esperar uma consolidação em vez de grandes movimentos, a menos que haja dados claramente mais fracos ou sinais dovish da Reserva Federal. As principais publicações incluirão: Os resultados do PCE de dezembro, o PMI preliminar de fevereiro, as minutas da reunião do FOMC e o relatório TIC de dezembro, que mostrará se a procura externa de obrigações e ações dos EUA começou a enfraquecer. Também a potencial decisão do Supremo Tribunal dos EUA sobre as tarifas, agendada para 20 de fevereiro, poderá trazer momentos de maior volatilidade para os mercados. O iene enfraqueceu após a divulgação dos dados, uma vez que o crescimento do PIB de apenas 0,2% anualizado (0,1% mês a mês) ficou claramente aquém das expectativas, confirmando a fragilidade da recuperação e a fraqueza das exportações e do investimento. Esta combinação - crescimento suave com inflação ainda elevada - por um lado, não dá ao Banco do Japão o conforto para apertar agressivamente e, por outro lado, reforça a narrativa de que a política permanecerá inalterada por mais tempo, o que o mercado interpreta como negativo para o iene. Para além disso, a reunião de hoje entre o Primeiro-Ministro Takaichi e o Governador Ueda suscita preocupações de que o governo irá pressionar no sentido de uma normalização cautelosa, o que também pesa sobre a moeda. O sector dos serviços na Nova Zelândia continua a crescer (PSI 50,9 - índice de sentimento empresarial), mas a dinâmica está a abrandar, com o emprego e os inventários a contraírem-se, indicando cautela entre as empresas e diminuindo o otimismo em relação ao NZD. O declínio de 1,1% m/m nos gastos medidos pelas transacções com cartões de pagamento em janeiro, apesar de um ligeiro aumento anual, confirma a fraqueza sazonal do consumo após as férias, limitando as expectativas de cortes nas taxas de juro e apoiando uma ligeira estabilização da economia. Tanto a PRATA, que desceu 1,2%, como o OURO, que desceu 0,83%, estão a ter um desempenho fraco no mercado dos metais. No entanto, as maiores quedas são observadas no NATGAS, onde os investidores estão mais uma vez a reagir a temperaturas mais elevadas do que a média na previsão de 8-14 dias. Os preços desta mercadoria já caíram quase 7%. A Bitcoin recua 1% e está a ser negociada perto dos $68.000. Fonte: xStation

