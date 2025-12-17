Mercados Recuperam com Apoio do Setor Energético e Otimismo Moderado na Ásia Os futuros dos principais índices estão a ser negociados em alta, recuperando da pressão observada durante a sessão de ontem, que foi desencadeada por dados mistos dos EUA ( US100: +0,35%, US500: +0,2%, EU50: +0,05% ).



). Donald Trump anunciou um bloqueio total de todos os petroleiros sancionados que viajam de e para a Venezuela. Ele acusou o regime de Nicolás Maduro de roubar ativos dos EUA e financiar o terrorismo e o crime com as receitas do petróleo, e também sinalizou uma aceleração das deportações de migrantes venezuelanos. De acordo com o The Wall Street Journal, Donald Trump deve entrevistar Christopher Waller, membro votante do FOMC, para o cargo de presidente do Fed. Waller é visto como o terceiro candidato mais provável para suceder Powell (depois de Kevin Hassett e Kevin Warsh).



Apesar do apoio de Wall Street, tanto os futuros como o dólar se fortaleceram após o relatório, a sua falta de laços pessoais fortes com Trump é vista como algo que reduz significativamente as suas chances.



A Warner Bros. Discovery planeia rejeitar uma proposta de aquisição da Paramount, feita como uma resposta à Netflix (pré-mercado: WBD.US: -0,9%, NFLX.US: +1%, PSKY: -0,1%).



O sentimento nos mercados asiáticos é moderadamente positivo, com a maioria dos índices a subir ligeiramente graças a uma recuperação no setor tecnológico. Os ganhos foram limitados pela incerteza sobre as perspetivas económicas dos EUA após os dados de ontem sobre o NFP e as vendas a retalho, bem como pela cautela antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação. CHN.cash e HK.cash lideram os ganhos (alta de 0,8% e 0,6%, respetivamente), interrompendo uma sequência de três dias de vendas. O JP225 também está em alta (+0,1%), enquanto o AU200.cash está estável, indicando um apetite de risco moderado.



A nova governadora do Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ), Anna Breman, afirmou que utilizaria todas as ferramentas disponíveis, incluindo limites de LTV e DTI, se necessário para conter o boom do mercado imobiliário ou mitigar uma potencial recessão. Ela também enfatizou a importância da transparência, observando que os mercados reagiram mais fortemente do que o esperado à última decisão do RBNZ e que novos cortes nas taxas continuam a ser possíveis.



Nos mercados cambiais, o índice do dólar americano (USDIDX) está a recuperar 0,2% após atingir brevemente o seu nível mais baixo desde outubro, apoiado pela reportagem do WSJ sobre Waller. O iene japonês está a corrigir após uma série de ganhos em relação à maioria das moedas do G10 (USDJPY: +0,4%, EURJPY: +0,2%). O EURUSD caiu 0,2%, para 1,172.



O petróleo Brent e o WTI estão a recuperar cerca de 1,2% em relação ao mínimo de quatro anos atingido ontem, apoiados pelo bloqueio dos EUA aos petroleiros que viajam de e para a Venezuela. O gás natural está a ser negociado sem alterações.



A prata está a retomar a sua recuperação eufórica, adicionando mais 3,7% para atingir um novo máximo histórico perto de 66 dólares por onça.



O ouro está em alta de 0,6%, a 4330 dólares por onça, enquanto a platina também está em alta, subindo 3,6%.



As criptomoedas são dominadas pelo pessimismo. O Bitcoin está em baixa de 1,1%, a 86 880 dólares, enquanto o Ethereum cai 0,6%, para 2940 dólares.

