Destaques da manhã (18.12.2025)

A sessão da Ásia-Pacífico foi marcada por um sentimento misto - embora visivelmente melhor do que o final da sessão de ontem em Wall Street. Os índices chineses subiram entre 0,10-0,40%, o JP225 do Japão desceu 0,20% e o SG20cash de Singapura ganhou 0,07%.

O sentimento do mercado em Wall Street melhorou após a divulgação dos lucros da Micron. As ações subiram 8% após o fecho do mercado. As novas previsões da Micron apontam para um EPS ajustado no segundo trimestre de 8,42 dólares por ação, quase o dobro das expectativas.

A Micron tranquilizou o mercado e confirmou que a oferta restrita de memória e o aumento da procura de centros de dados de IA estão a fazer subir os preços de forma acentuada. A administração alertou que o mercado permanecerá com falta de oferta pelo menos até 2026, e muitos clientes estão recebendo muito menos memória do que pedem. A empresa está a negociar contratos plurianuais, aumentando o capex de 2026 para 20 mil milhões de dólares e reestruturando as operações.

O iene é mais uma vez uma das moedas mais fracas do G10. O Secretário-Chefe do Gabinete, Kihara, repetiu que as autoridades estão a “monitorizar de perto” o câmbio e os rendimentos de longo prazo, mas não fez qualquer aviso ou sugestão de uma possível intervenção.

O PIB do terceiro trimestre da Nova Zelândia superou as expectativas, com o PIB baseado na produção a subir +1,1% em relação ao trimestre anterior (contra 0,9% esperado) e o PIB baseado nas despesas a subir +1,3% em relação ao trimestre anterior. A recuperação foi ampla, impulsionada pelo investimento, embora o consumo das famílias tenha permanecido mais fraco. Numa base anual, a produção permanece 0,5% abaixo do nível do ano passado, pelo que a recuperação ainda está incompleta.

O Presidente Trump anunciou um “warrior dividend” único de 1.776 dólares para cada membro do serviço ativo dos EUA, a ser pago antes das férias. Com cerca de 1,4 milhões de beneficiários, a transferência - no valor de cerca de 2,5 mil milhões de dólares - tem um impacto macroeconómico limitado, mas um simbolismo político significativo.

Washington aprovou um pacote de venda de armas a Taiwan no valor recorde de mais de 10 mil milhões de dólares. Inclui 82 HIMARS, 420 ATACMS, cerca de 4 mil milhões de dólares em obuses autopropulsados e mais de mil milhões de dólares em drones, aumentando significativamente as capacidades de ataque de longo alcance de Taiwan. É quase certo que a decisão desencadeará uma forte reação de Pequim e aumentará as tensões entre os EUA e a China.

O Banco de Inglaterra irá anunciar hoje a sua decisão sobre as taxas de juro. Espera-se que o BOE reduza a taxa bancária em 25 pontos base para 3,75%.

Um anúncio semelhante virá do Banco Central Europeu, que deverá manter as taxas inalteradas, sinalizando que a fase principal do ciclo de flexibilização está a chegar ao fim.

A Coinbase anunciou uma grande expansão da plataforma, adicionando ações de comissão zero e negociação de ETFs nos EUA, bem como integrando mercados de previsão e derivados. A empresa também revelou planos para futuras ações tokenizadas e negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, como parte de um impulso mais amplo para digitalizar os mercados tradicionais na rede.

