Destaques da manhã (19.01.2026)

O Presidente Donald Trump anunciou novas tarifas sobre os países europeus e o Reino Unido, que entrarão em vigor a 1 de fevereiro de 2026, a uma taxa de 10%, e que subirão para 25% a partir de 1 de junho se os Estados Unidos não obtiverem autorização para comprar a Gronelândia.

A lista de países abrangidos pelas tarifas inclui a Dinamarca, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Suécia, os Países Baixos e a Finlândia, sendo a iniciativa enquadrada como uma exigência motivada por considerações de segurança nacional.

A Europa e o Reino Unido delinearam de imediato medidas de retaliação, ao mesmo tempo que se mostraram dispostos a negociar antes de as tarifas entrarem efetivamente em vigor.

A União Europeia prepara-se para reintroduzir um pacote de 93 mil milhões de euros de direitos aduaneiros de retaliação sobre os produtos norte-americanos, que foi suspenso no ano passado e que poderá regressar automaticamente a 6 de fevereiro se as negociações falharem.

Os dirigentes da UE estão a preparar uma cimeira de emergência para coordenar uma resposta unificada e demonstrar apoio à Dinamarca e à Gronelândia.

Os mercados acionistas dos EUA permanecerão fechados hoje devido ao feriado de Martin Luther King Jr.

O dólar americano fortaleceu-se inicialmente, mas depois perdeu totalmente os seus ganhos em relação ao euro, à libra esterlina, ao AUD e ao NZD, reflectindo o ceticismo do mercado quanto à aplicação efectiva das tarifas.

Os futuros dos índices de ações dos EUA e os futuros do Tesouro dos EUA abriram com um gap de baixa e permaneceram sob pressão, reflectindo o aumento da incerteza geopolítica e comercial.

Os futuros sobre acções europeias também desceram mais de 1,00%.

O ouro atingiu um novo máximo histórico acima dos USD 4.670. A prata recuperou 4,70% para 93,300 dólares.

As encomendas de máquinas do Japão caíram 11% m/m em novembro, mais do dobro do declínio esperado, sinalizando uma fraca dinâmica de investimento.

O crescimento do PIB da China abrandou para 4,5% y/y no quarto trimestre, o ritmo mais fraco desde a reabertura da economia, embora o crescimento para o ano inteiro de 2025 tenha atingido o objetivo de 5%.

As fortes exportações compensaram a fraca procura interna, mas as vendas a retalho (0,9% y/y) e o investimento (-3,8% y/y) desiludiram.

Os preços das casas novas na China caíram 0,4% m/m e 2,7% y/y em dezembro, marcando o declínio anual mais acentuado em cinco meses. O investimento imobiliário permanece profundamente negativo (-17,2% y/y), continuando a pesar sobre a confiança.

As criptomoedas entraram também em sell-off.

