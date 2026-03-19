Destaques da manhã (19.03.2026)

O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas em 0,75% (por uma votação de 8-1). Um membro votou a favor de um aumento, sinalizando uma direção mais hawkish dentro do banco. O BOJ continua a inclinar-se para uma política mais restritiva, mas mantém-se cauteloso devido à incerteza global.

Espera-se que o Banco de Inglaterra mantenha as taxas de juro em 3,75%, num contexto de aumento dos riscos de inflação. O mercado passou da expetativa de cortes nas taxas para a previsão de possíveis aumentos no final de 2026. A inflação poderá voltar a subir para cerca de 3% ou mais. É provável que os decisores políticos se mantenham cautelosos devido ao fraco crescimento económico.

Os Estados Unidos estão a considerar um plano para segurar os navios comerciais que passam pelo Estreito de Ormuz. Os navios teriam de adquirir um seguro através da Development Finance Corporation, potencialmente em cooperação com a seguradora privada Chubb, para se qualificarem para a escolta da Marinha dos EUA.

Os preços do petróleo estão a ganhar 2,80% para 108 USD por barril, enquanto o ouro está a cair 0,35% para 4.800 USD por onça.

Os relatórios sugerem que os EUA estão a preparar uma operação militar destinada a proteger o Estreito de Ormuz. Unidades como o USS Tripoli podem ser enviadas para a região e as operações podem durar várias semanas. Os Estados do Golfo e Israel poderão prestar-lhe apoio. Uma tal intervenção representaria também uma escalada significativa do conflito.

As tensões diplomáticas no Médio Oriente deterioraram-se claramente - o Qatar expulsou diplomatas iranianos e a Arábia Saudita intensificou a sua retórica.

Os mercados acionistas asiáticos estão a cair acentuadamente, com o Nikkei do Japão a cair mais de 3,0%, após uma sessão fraca em Wall Street. Os índices chineses estão a cair entre 1,50-2,00%. O sentimento permanece frágil em meio à escalada das tensões geopolíticas.

Os dados do mercado de trabalho da Austrália revelaram um forte crescimento do emprego, mas um aumento do desemprego para 4,3%. Apesar dos dados mistos, a posição do RBA permanece hawkish. O banco central está concentrado nos riscos de inflação decorrentes do aumento dos preços da energia. O mercado continua a esperar novas subidas das taxas.

O RBA alertou para o facto de o conflito no Médio Oriente poder desencadear um choque global importante. Os principais riscos destacados incluem uma forte venda de activos, o aumento da inflação e as tensões nas finanças públicas.

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