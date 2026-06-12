Hoje, a atenção macroeconómica centrou-se na evolução do PIB britânico. Não houve grandes surpresas neste caso. A economia contraiu 0,1% em termos mensais. A atenção dos investidores, no entanto, está centrada na oferta pública inicial (IPO) da SpaceX de hoje. Dados macroeconómicos Quinta-feira O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro em 25 pontos base. A decisão foi acompanhada por uma retórica relativamente agressiva da presidente Lagarde, que enfatizou que o crescimento económico na zona euro não está ausente nem significativamente ameaçado. Ela também se pronunciou com cautela em relação à inflação. Como pudemos ouvir: «A nossa decisão justifica-se em qualquer uma das projeções de inflação — a que pressupõe uma escalada significativa, o cenário de base e o cenário que pressupõe uma desaceleração.»

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA subiram para 229 mil, o nível mais elevado desde fevereiro. Ainda assim, não há motivos de grande preocupação relativamente ao mercado de trabalho, especialmente porque o mercado continua a alimentar-se dos dados extremamente sólidos do NFP.

Sexta-feira A economia britânica contraiu-se em abril em 0,1% em relação ao mês anterior. A queda esteve em linha com as expectativas e surge após dois meses de crescimento substancial (0,4% e 0,3%), o que limita o seu tom negativo.

Calendário Macroeconómico Sexta-feira Calendário de Resultados EUA Bitcoin Depot Inc. (BTM.US) – BMO (antes da abertura do mercado)

Replimune (REPL.US) – BMO (antes da abertura do mercado)

CURRENC Group (CURR.US) – BMO (antes da abertura do mercado)

Jiayin Group (JFIN.US) – BMO (antes da abertura do mercado)

Children’s Place (PLCE.US) – AMC (após o fecho do mercado)

The Children's Place (PLCE.US) – AMC (após o fecho do mercado)

Fathom Holdings (FTHM.US) – AMC (após o fecho do mercado) 3 Mercados a Acompanhar Nasdaq 100 (US100) A SpaceX entra hoje para o índice. O interesse na empresa é enorme, mas o preço das ações está muito elevado. Isto não altera o facto de que será a maior oferta pública inicial (IPO) da história. Dólar americano (USD) A comunicação errática do Presidente Trump está a levar a uma maior volatilidade no mercado cambial. Os investidores aguardam também a reunião do FOMC da próxima semana. Apple (AAPL.US) Há alguns meses, a empresa assinou um contrato de 2,5 mil milhões de dólares pelos direitos de transmissão televisiva da MLS. O sucesso comercial do Campeonato do Mundo deste ano, que poderá popularizar o futebol nos Estados Unidos, não é, portanto, desprovido de significado para a empresa.



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