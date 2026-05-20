🌍 Geopolítica Irão / EUA: Trump afirmou na terça-feira que os EUA poderão ser obrigados a atacar novamente o Irão — um dia depois de ter cancelado um ataque planeado na sequência da receção de uma proposta de paz iraniana. O Irão, por sua vez, apresentou uma proposta exigindo reparações de guerra e a retirada das tropas norte-americanas. O Estreito de Ormuz permanece efetivamente fechado.

Trump afirmou na terça-feira que os EUA poderão ser obrigados a atacar novamente o Irão — um dia depois de ter cancelado um ataque planeado na sequência da receção de uma proposta de paz iraniana. O Irão, por sua vez, apresentou uma proposta exigindo reparações de guerra e a retirada das tropas norte-americanas. O Estreito de Ormuz permanece efetivamente fechado. Diplomacia global: Xi Jinping recebe hoje Vladimir Putin em Pequim — menos de uma semana após a visita de grande visibilidade de Trump à China. A primeira-ministra japonesa Takaichi está a encerrar uma cimeira em Seul, o primeiro-ministro indiano Modi encontra-se em Roma e o primeiro-ministro húngaro Magyar está a realizar a sua primeira visita ao estrangeiro, à Polónia. 📊 A economia e os bancos centrais Fed: A governadora Paulson (Fed de Filadélfia) afirmou que a política atual é adequada, mas que os mercados estão certos em precificar novos aumentos das taxas ou uma manutenção prolongada. Em comentários subsequentes, descreveu os riscos como «extremamente elevados» e colocou explicitamente um aumento das taxas em cima da mesa caso o crescimento exceda o potencial. A ata da reunião de abril da Fed será publicada esta noite — marcando a maior divisão na votação desde 1992.

A governadora Paulson (Fed de Filadélfia) afirmou que a política atual é adequada, mas que os mercados estão certos em precificar novos aumentos das taxas ou uma manutenção prolongada. Em comentários subsequentes, descreveu os riscos como «extremamente elevados» e colocou explicitamente um aumento das taxas em cima da mesa caso o crescimento exceda o potencial. A ata da reunião de abril da Fed será publicada esta noite — marcando a maior divisão na votação desde 1992. BCE: Kocher, presidente do Conselho do BCE, afirmou na televisão que um aumento das taxas na reunião de junho (11 de junho) é inevitável se o Estreito de Ormuz permanecer fechado. Nagel observou que o BCE poderá ser forçado a agir em junho devido ao choque energético causado pelo Irão.

Kocher, presidente do Conselho do BCE, afirmou na televisão que um aumento das taxas na reunião de junho (11 de junho) é inevitável se o Estreito de Ormuz permanecer fechado. Nagel observou que o BCE poderá ser forçado a agir em junho devido ao choque energético causado pelo Irão. PBOC / China: O banco central da China manteve as taxas LPR inalteradas pela 12.ª vez consecutiva (1 ano: 3,00%, 5 anos: 3,50%). O PBOC fixou a taxa de câmbio USD/CNY em 6,8397, bem acima da estimativa do mercado de 6,8072.

O banco central da China manteve as taxas LPR inalteradas pela 12.ª vez consecutiva (1 ano: 3,00%, 5 anos: 3,50%). O PBOC fixou a taxa de câmbio USD/CNY em 6,8397, bem acima da estimativa do mercado de 6,8072. Reino Unido: O relatório do IPC de abril é publicado hoje — as estimativas sugerem que a inflação anual cairá de 3,3% para 3,0%. O efeito de base decorre, entre outras coisas, de um erro nos dados de 2025 do Departamento de Transportes e de aumentos acentuados nas tarifas da água há um ano, embora isso não altere a tendência inflacionária subjacente. O governador Bailey presta hoje depoimento perante a Comissão do Tesouro do Parlamento. 📉 Mercados — sentimento geral A taxa de rendibilidade das obrigações dos EUA a 10 anos subiu para um máximo de 16 meses de 4,687%, enquanto as obrigações a 30 anos atingiram 5,198% — um nível não observado desde 2007. O mercado obrigacionista global está a registar uma forte onda de vendas impulsionada por receios de inflação. Os futuros sobre os índices europeus apontam para uma abertura em torno de -0,5%.

Wall Street encerrou a sessão de ontem sob pressão: o S&P 500 (US500) caiu 0,06%, enquanto o Nasdaq (US100) ficou praticamente inalterado (+0,01%). Índices europeus: DAX (DE40) -0,23% nas negociações pré-mercado, EU50 -0,35%, UK100 -0,31%. 🌏 Ásia O Nikkei 225 (JP225) registou hoje uma queda de 1,6%, o KOSPI caiu 2% e o índice MSCI Ásia-Pacífico (excluindo o Japão) registou uma queda de 0,7%. Os índices asiáticos registam a sua quarta sessão consecutiva de perdas, sob pressão do aumento das taxas de rendibilidade das obrigações.

As blue chips chinesas (CSI300) registam uma queda de 0,4%, enquanto o Hang Seng cai 0,7%. As ações da Samsung Electronics estão em queda depois de mais de 47 000 trabalhadores terem anunciado uma greve para quinta-feira, na sequência do fracasso das negociações de mediação em Seul. 💱 Moedas Paradoxalmente, o JPY é atualmente a moeda principal mais forte, mas o USD/JPY mantém-se estável entre 158,94 e 158,95 (logo abaixo do nível psicológico de 159), onde o dólar se tem fortalecido por sete sessões consecutivas, revertendo a valorização do iene após a intervenção de 30 de abril.

O EUR/USD cai para 1,1599 — o seu nível mais baixo desde 8 de abril. O GBP/USD situa-se em 1,3394. O dólar mantém-se perto dos máximos de seis semanas face a um cabaz de moedas (USDIDX: 99,29). Os dólares australiano e neozelandês (AUD, NZD) e o dólar canadiano (CAD) estão entre as moedas mais fracas do dia. 🛢️ Matérias-primas O petróleo Brent mantém-se acima dos 110 $/bbl (111,07 $, -0,2%), enquanto o WTI situa-se nos 103,69 $ (-0,28%). O relatório privado da API revelou uma quinta descida semanal consecutiva nas reservas de petróleo bruto, de 9,1 milhões de barris, enquanto as reservas de gasolina caíram 5,8 milhões de barris. Hoje, às 16:30 CET, está prevista a publicação do importante relatório da EIA, o que poderá reforçar a narrativa de uma contração da oferta.

No seu cenário otimista, o Citi prevê o petróleo Brent a 150 dólares no curto prazo, apontando para a subestimação do mercado quanto ao risco de perturbações no abastecimento. Vale a pena notar, no entanto, que dois superpetroleiros chineses que transportavam 4 milhões de barris de petróleo do Médio Oriente deixaram o Estreito de Ormuz após mais de dois meses de espera — o primeiro movimento deste tipo em muito tempo.

O ouro caiu 0,22% para cerca de 4.471 dólares por onça — o seu nível mais baixo desde o final de março — sob pressão do fortalecimento do dólar. A prata subiu 0,31% para 73,83 dólares. 🏢 Empresas NVIDIA (NVDA): Hoje, após o encerramento das negociações em Wall Street — resultados do 1.º trimestre de 2026. Receita esperada: ~79 mil milhões de dólares (+80% a/a). As opções de mercado sugerem uma oscilação de cerca de 350 mil milhões de dólares na capitalização de mercado.

Hoje, após o encerramento das negociações em Wall Street — resultados do 1.º trimestre de 2026. Receita esperada: ~79 mil milhões de dólares (+80% a/a). As opções de mercado sugerem uma oscilação de cerca de 350 mil milhões de dólares na capitalização de mercado. Target (TGT): Resultados do primeiro trimestre a serem divulgados antes da abertura do mercado. EPS esperado: 1,46 dólares, receita: 24,64 mil milhões de dólares. A empresa está a passar por uma reestruturação sob a liderança do novo CEO Fiddlek; nomeou um ex-diretor do Walmart como diretor da cadeia de abastecimento. As ações caíram mais de 40% nos últimos cinco anos, mas subiram 30% este ano.

Resultados do primeiro trimestre a serem divulgados antes da abertura do mercado. EPS esperado: 1,46 dólares, receita: 24,64 mil milhões de dólares. A empresa está a passar por uma reestruturação sob a liderança do novo CEO Fiddlek; nomeou um ex-diretor do Walmart como diretor da cadeia de abastecimento. As ações caíram mais de 40% nos últimos cinco anos, mas subiram 30% este ano. Marks & Spencer (MKS.UK), TJX, Lowe's: Relatórios de resultados hoje, antes da abertura dos mercados na Europa e nos EUA. O Walmart (WMT) e a Ralph Lauren (RL) divulgarão os seus resultados amanhã, antes da abertura do mercado. ₿ Criptomoedas A Bitcoin subiu +0,25%, para cerca de 77 005–77 209 dólares. O movimento é moderado num contexto de volatilidade nos mercados tradicionais — a BTC mantém-se acima dos 77 mil dólares, apesar do sentimento global de aversão ao risco. 🔑 O que estamos à espera hoje? A sessão europeia de hoje será dominada pelos resultados da NVIDIA após o fecho de Wall Street — um catalisador fundamental para todo o setor da tecnologia e da IA. Antes disso, a atenção centrar-se-á no IPC do Reino Unido (por volta das 08:00 CET), no testemunho do Governador Bailey e no relatório da EIA às 16:30 CET. À noite, as atas da Fed — os mercados estarão à procura de sinais sobre a trajetória das taxas de juro. Com os títulos do Tesouro a 10 anos em níveis não vistos há mais de um ano e uma situação geopolítica tensa, os resultados da Nvidia poderão ser o único fator capaz de reverter o sentimento negativo.

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