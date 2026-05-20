O Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS) publicou hoje os dados relativos à inflação de abril de 2026, que surpreenderam os mercados de forma positiva — pelo menos do ponto de vista da luta contra a inflação. O IPC homólogo ficou nos 2,8%, enquanto o consenso do mercado previa um valor de 3,0% e o valor de março se situava em 3,3%. Este é o nível mais baixo do IPC desde março de 2025, aproximando a inflação da meta de 2% do Banco de Inglaterra. De particular destaque é a desaceleração da inflação subjacente (IPC subjacente) para apenas 2,5% em termos homólogos — o valor mais baixo desde julho de 2021, bem abaixo das expectativas de 2,6% e significativamente inferior aos 3,1% registados em março. A inflação dos serviços, um indicador-chave para o Banco de Inglaterra, desceu para 3,2% face aos 4,5% anteriores, superando também as expectativas do mercado de 3,5%. Ambos estes valores abrem a porta a uma maior flexibilização da política monetária por parte do Banco de Inglaterra. As contas de energia revelaram-se o principal fator impulsionador da descida da inflação — a redução do limite máximo de preços pela Ofgem e as medidas governamentais destinadas a diminuir os custos unitários conduziram a uma queda mensal de 8,4% nos preços da eletricidade e de 4,4% nos preços do gás. Este foi, de longe, o maior fator negativo na variação da taxa anual do IPCH entre março e abril de 2026. Por outro lado, os combustíveis para veículos continuaram a ser um forte fator pró-inflacionista — a gasolina subiu 16,6 pence por litro e o gasóleo até 31,3 pence, atingindo os seus níveis mais elevados desde novembro de 2022 e julho de 2022, respetivamente. Os dados do PPI são igualmente significativos, uma vez que apontam para pressões crescentes sobre os custos na cadeia de abastecimento — a inflação dos preços no produtor saltou para 4,0% em termos homólogos, contra expectativas de 3,0%, enquanto o PPI dos fatores de produção subiu até 7,7% em termos homólogos, contra um consenso de 6,3%. Isto poderá significar que algumas das pressões sobre os custos do setor industrial serão repercutidas nos consumidores com algum desfasamento nos próximos meses. A reação no mercado cambial foi inequívoca — a libra esterlina enfraqueceu significativamente após a divulgação dos dados, e o par GBP/USD desceu abaixo do nível de 1,3381, rompendo o suporte e formando uma vela com uma longa sombra inferior. As três MME (50, 100 e 200) convergiram em torno de 1,3394–1,3397, criando uma forte zona de resistência acima dos preços atuais. O RSI caiu para cerca de 37, sinalizando uma pressão de venda crescente, embora ainda não esteja claramente em sobrevenda. Os mercados interpretaram estes dados como um sinal verde para o Banco de Inglaterra acelerar o seu ciclo de cortes nas taxas de juro, o que está a minar diretamente o apelo da libra.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.