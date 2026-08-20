A maioria dos índices asiáticos está a registar ganhos hoje. O Hang Seng chinês subiu 1,1%, enquanto o Nikkei 225 japonês registou um ganho de 1,3%. Entretanto, o KOSPI coreano está a registar uma subida significativa, de 5,9%.
📈 Ações
O principal catalisador destes ganhos pode ser atribuído aos anúncios feitos ontem pelo Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. As suas declarações levaram a uma descida substancial das taxas de rendibilidade das obrigações de longo prazo (-1,8% ou 9 pontos base no caso das obrigações a 30 anos) e a um enfraquecimento notável (-0,9%) do dólar americano. Uma parte deste capital foi redirecionada para os mercados acionistas, o que, subsequentemente, beneficiou as bolsas asiáticas.
O KOSPI é ainda mais impulsionado por uma subida superior a 12% nas ações da SK Hynix, na sequência do anúncio feito ontem pela empresa de um plano de recompra de ações no valor de 40 biliões de won (aproximadamente 29 mil milhões de dólares). A empresa tenciona adquirir e cancelar até 24 milhões de ações até 19 de novembro.
No que diz respeito às medidas do Departamento do Tesouro, o programa visa:
- Duplicar, pelo menos, o limite máximo para operações individuais de recompra (de 2 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares);
- Concentrar-se na parte de longo prazo da curva, especificamente na compra de obrigações do Tesouro de longo prazo (resultando num aumento da liquidez);
- Ter início a 9 de setembro e permanecer em vigor até, pelo menos, 4 de novembro, data em que o Departamento do Tesouro divulgará novos planos trimestrais.
🧈 Metais preciosos
A descida das taxas de rendibilidade das obrigações apoiou naturalmente os preços do ouro, que registaram ontem uma subida de 4,4%. Hoje, observamos uma ligeira correção nesta área (-0,7%). Uma tendência semelhante verificou-se ontem com a prata, que valorizou 5,8%.
- O preço atual de uma onça troy de ouro é de aproximadamente 4 490 dólares, enquanto a prata está a ser negociada a 67 dólares.
₿ Criptomoedas
As principais criptomoedas também valorizaram-se. A subida dinâmica do bitcoin para além dos 69 000 dólares foi sustentada pela pressão política de Donald Trump, que está a instar o Congresso a aprovar a Lei CLARITY. Estes esforços coincidiram com uma reunião com representantes do setor na Casa Branca, o que reacendeu fortemente as esperanças do mercado quanto a regulamentações favoráveis.
💱 Moedas
A situação no mercado cambial tradicional apresentou-se de forma diferente.
O índice do dólar ponderado pelo comércio caiu 0,9% ontem, atingindo o seu nível mais baixo desde maio. Um movimento semelhante foi observado no par EUR/USD (+0,9%), que se aproximou de 1,17.
Um enfraquecimento desta magnitude foi observado pela última vez na sequência da reunião da Reserva Federal de julho, o que levou os investidores a retirarem uma parte significativa das suas apostas em subidas das taxas de juro.
Embora, tecnicamente, as medidas tomadas ontem pelo Departamento do Tesouro não constituam uma flexibilização monetária (que é da competência da Reserva Federal), o efeito no mercado foi semelhante. A decisão implica uma maior oferta de dólares no mercado, o que conduziu naturalmente à depreciação da moeda.
Figura 1: Desempenho de moedas selecionadas (19.08.2026)
Fonte: XTB Research, 20.08.2026
Hoje, a situação está a estabilizar-se. As moedas normalmente vendidas em transações de carry trade estão, em particular, a perder terreno. O dólar australiano também está a registar um desempenho fraco, pressionado pelos dados macroeconómicos divulgados nas últimas horas.
Figura 2: Desempenho de moedas selecionadas (20.08.2026)
Fonte: XTB Research, 20.08.2026
📈 Dados macroeconómicos e política monetária
Hoje, a nossa atenção centrar-se-á principalmente na ata de ontem, a transcrição do debate da mais recente reunião do FOMC. O que ficámos a saber?
- «Muitos» decisores políticos concluíram que provavelmente seria necessário um novo aperto monetário caso a inflação não venha a abrandar.
- O Comité continua profundamente dividido quanto à avaliação das perspetivas de inflação. Embora uma «maioria» dos participantes preveja um declínio gradual da inflação ainda este ano, «muitos» continuam preocupados com a possibilidade de esta se manter persistentemente elevada. Foi assinalado que os indicadores da inflação subjacente permanecem preocupantemente elevados e que as expectativas de inflação atingiram níveis superiores aos observados antes do conflito no Irão.
- Os decisores políticos que defenderam a manutenção das taxas de juro nos níveis atuais em julho argumentaram que uma pausa permitiria um diagnóstico mais preciso da situação. Desde essa reunião, a publicação de dados mais fracos do mercado de trabalho e de valores de inflação ligeiramente mais baixos reforçou significativamente a sua posição.
- Os membros que votaram a favor de um aumento estimaram que tal medida provavelmente mitigaria a necessidade de um aperto económico mais agressivo e potencialmente mais oneroso numa fase posterior.
🌍 Geopolítica
Por fim, uma breve referência a notícias recentes da Axios. Citando responsáveis norte-americanos, o portal informou que as forças armadas dos EUA têm vindo a operar discretamente um corredor marítimo seguro através do canal sul do Estreito de Ormuz, junto à costa de Omã, há várias semanas.
Segundo as informações, entre 15 e 20 petroleiros estão a ser escoltados através do estreito todas as noites, permitindo exportações diárias de aproximadamente 10 milhões de barris de petróleo — quase metade do volume registado antes do conflito. Em certas noites, este volume chega, alegadamente, a atingir 15 a 20 milhões de barris. Diz-se que as forças norte-americanas estão a facilitar diretamente a exportação tanto de navios carregados que partem do Golfo como de navios vazios que chegam para recolher crude.
🛢️ Matérias-primas energéticas
Até ao momento, estes relatos não tiveram um impacto significativo nos preços globais do petróleo ou do gás.
- O petróleo está atualmente cotado a pouco mais de 92 dólares por barril, o que representa um aumento de aproximadamente 4% em comparação com os níveis observados há uma semana.
- Os preços do petróleo subiram a um ritmo semelhante, com o barril a custar agora pouco menos de 85 dólares.
- No mesmo período, os preços do gás na Europa aumentaram cerca de 6%. Atualmente, o preço de um MWh de gás natural liquefeito na bolsa holandesa TTF situa-se em cerca de 63,50 dólares.
EURUSD testa o nível de 1,17 devido a Bessent
Gráfico do Dia: USDJPY desce antes de um teste decisivo para o iene (20.08.2026)
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