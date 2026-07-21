Principais conclusões Os futuros dos índices bolsistas dos EUA e da Europa estão a tentar recuperar, com o US500 a registar uma subida de cerca de 0,4%, embora o sentimento do mercado continue frágil, uma vez que o conflito em curso entre os EUA e o Irão continua a alimentar a volatilidade.

A subida dos preços do petróleo, as preocupações persistentes com a inflação e o agravamento das tensões no Médio Oriente estão a pesar sobre os mercados obrigacionistas, enquanto os semicondutores, o ouro, a prata e as criptomoedas estão a registar uma recuperação.

Na Europa, os investidores estão a centrar-se nos resultados acima do esperado da Novartis e da Julius Baer, enquanto a Schindler reafirmou as suas previsões para o ano inteiro.

Os futuros dos índices bolsistas norte-americanos estão a tentar recuperar as perdas registadas anteriormente, com o US500 atualmente a registar uma subida de cerca de 0,4%, embora o sentimento do mercado continue frágil no contexto do conflito entre os Estados Unidos e o Irão. A sessão de ontem foi afetada por uma nova escalada das tensões no Médio Oriente, que ofuscou as esperanças de um cessar-fogo e desencadeou uma onda de vendas na maioria das ações do S&P 500. Os futuros dos índices bolsistas europeus também estão a ser negociados em alta antes da abertura, com o EU50 e o DE40 a registarem ganhos próximos de 0,5%, enquanto o EURUSD subiu 0,1%. Curiosamente, a Bitcoin também está a recuperar, apesar dos preços elevados do petróleo, com os investidores a pagarem agora quase 65 500 dólares pela criptomoeda, enquanto a Ethereum registou uma subida de 1%.

O setor dos semicondutores constituiu uma exceção. O índice das fabricantes de chips recuperou ontem, após ter entrado anteriormente num mercado em baixa, enquanto as ações em Taiwan subiram mais de 3% hoje, em parte apoiadas por uma recuperação da TSMC e de outras empresas de semicondutores.

Ao mesmo tempo, os esforços diplomáticos para aliviar as tensões no Médio Oriente intensificaram-se. Surgiram notícias de uma possível pausa de 10 dias nos ataques. Uma descida modesta nos preços da energia melhorou o sentimento de risco global e apoiou uma recuperação nos mercados acionistas.

A Goldman Sachs alertou que o petróleo Brent poderá subir para 120 dólares por barril ainda este ano, caso o Estreito de Ormuz permaneça fechado. Os mercados bolsistas asiáticos recuperaram após três sessões consecutivas de perdas, impulsionados principalmente por uma forte recuperação das ações de semicondutores e de outras empresas relacionadas com a IA. O Índice MSCI Ásia-Pacífico valorizou 2,2%, o Kospi da Coreia do Sul subiu cerca de 4% e o Nikkei 225 do Japão avançou 2,7% após ter entrado em território de correção na sexta-feira.

O setor tecnológico da China continental registou uma subida de quase 7%, apoiado pela intervenção de instituições apoiadas pelo Estado.

Apesar do atual risco de inflação e da incerteza quanto à forma como os bancos centrais poderão responder, os metais preciosos estão a tentar recuperar, com o ouro a valorizar-se quase 1,2% e a prata a subir quase 3%.

Uma forte onda de vendas atingiu também as obrigações do Estado britânico, depois de o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, ter inquietado os investidores com a sua abordagem à política fiscal.

A Alphabet está alegadamente a desenvolver o seu próprio chip de servidor, concebido para otimizar o modelo de inteligência artificial Gemini, o que poderá reduzir a dependência da empresa em relação a fornecedores externos de infraestruturas de IA.

Donald Trump afirmou que o Irão enfrentaria consequências pela morte de três soldados norte-americanos, mesmo enquanto os mediadores continuam a envidar esforços para garantir um novo cessar-fogo. Ontem, os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, anunciaram planos para bloquear as rotas marítimas sauditas no Mar Vermelho, mantendo elevado o risco de uma nova escalada e sustentando o prémio geopolítico nos preços do petróleo.

Trump assinou um decreto que torna mais rigorosas as regras ao abrigo das quais as empresas do setor da defesa podem receber isenções das restrições à utilização de minerais e materiais críticos provenientes de fornecedores estrangeiros selecionados.

Os contratantes do setor da defesa poderão perder contratos governamentais se não substituírem fornecedores estrangeiros de alto risco, não utilizarem alternativas nacionais disponíveis e não mapearem as cadeias de abastecimento de minerais e componentes essenciais utilizados em sistemas de armamento.

De acordo com as forças armadas iranianas, um ataque com mísseis teve como alvo sistemas de mísseis norte-americanos destacados no Campo Arifjan, no Kuwait. Ao mesmo tempo, a agência de notícias semioficial iraniana Mehr noticiou explosões em Isfahan, apontando para uma nova escalada da atividade militar.

Donald Trump afirmou ter falado com o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham. Os dois líderes discutiram o comércio, a produção de petróleo no Mar do Norte, a cooperação militar entre os EUA e o Reino Unido e os esforços para restabelecer a navegação segura no Estreito de Ormuz, tendo afirmado que planeavam encontrar-se em breve.

A Novartis divulgou um volume de negócios líquido no segundo trimestre de 2026 de 14,41 mil milhões de dólares, acima da previsão consensual de 13,94 mil milhões de dólares, e reafirmou as suas perspetivas financeiras para o ano completo de 2026. O lucro por ação (core) situou-se nos 2,41 dólares, contra as expectativas de 2,16 dólares, enquanto as vendas do Promacta/Revolade atingiram 179 milhões de dólares, abaixo dos 202,1 milhões de dólares previstos. O Tasigna gerou receitas de 142 milhões de dólares, em comparação com a estimativa consensual de 147,2 milhões de dólares. O Kisqali registou vendas de 1,70 mil milhões de dólares, ligeiramente acima das expectativas de 1,68 mil milhões de dólares. As vendas do Pluvicto totalizaram 651 milhões de dólares, abaixo da previsão de 671,7 milhões de dólares, enquanto o Entresto gerou receitas de 1,18 mil milhões de dólares, contra as expectativas de 1,29 mil milhões de dólares. A surpresa positiva mais marcante veio do Cosentyx, que registou vendas de 1,82 mil milhões de dólares, em comparação com a estimativa consensual de 1,14 mil milhões de dólares.

A Schindler registou receitas de 5,33 mil milhões de francos suíços no primeiro semestre de 2026, ligeiramente abaixo das expectativas de 5,39 mil milhões de francos suíços. As novas encomendas totalizaram 5,79 mil milhões de francos suíços, contra a previsão consensual de 5,80 mil milhões de francos suíços. A empresa reafirmou as suas perspetivas para 2026.

A Julius Baer encerrou o primeiro semestre de 2026 com ativos sob gestão no valor de 547 mil milhões de francos suíços, ligeiramente acima das expectativas de 545,55 mil milhões de francos suíços. O lucro ajustado antes de impostos atingiu 813,9 milhões de CHF, em comparação com a previsão de 776,2 milhões de CHF. O rácio custo/rendimento ajustado diminuiu para 62,6%, um resultado melhor do que os 64,8% esperados, indicando uma melhoria na eficiência operacional do banco. Gráfico do US500 (período de 1 hora) Analisando o gráfico dos futuros do S&P 500, o contrato defendeu com sucesso a área de suporte chave em torno dos 7 470 pontos e está agora a tentar ultrapassar a média móvel exponencial de 50 períodos (EMA50, linha laranja). Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.