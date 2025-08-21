Destaques da manhã (21.08.2025)

Wall Street encerrou em baixa ontem, embora uma parte significativa das perdas no início da sessão tenha sido recuperada, à medida que os investidores começaram a “comprar na baixa” (S&P 500: -0,24%, Nasdaq: -0,67%, DJIA: +0,04%, Russell 2000: -0,32%). O fim da liquidação das ações de tecnologia é visível no mercado asiático, enquanto o US100 negocia estável.

negocia estável. A governadora do Fed, Lisa Cook, acusada de falsificar documentos de pedidos de empréstimo, afirmou que não se deixaria “intimidar” pelo governo de Donald Trump a renunciar ao seu cargo no Fed. Cook acrescentou que está a reunir a documentação adequada para responder de forma exaustiva a todas as questões substantivas.

O sentimento na região Ásia-Pacífico é misto, embora as empresas tecnológicas mostrem um otimismo relativo. O índice MSCI Ásia-Pacífico, de ampla capitalização, caiu 0,5%, juntamente com os mercados de Pequim ( CHN.cash : -0,3%), Hong Kong ( HK.cash : -0,3%) e Tóquio ( JP225 : -0,6%). Entretanto, os índices na Índia (Nifty 50: +0,3%), Coreia do Sul (Kospi: +0,4%), Singapura ( SG20cash : +0,3%) e Austrália ( AU200.cash : +0,7%) estão a subir.

: -0,3%), Hong Kong ( : -0,3%) e Tóquio ( : -0,6%). Entretanto, os índices na Índia (Nifty 50: +0,3%), Coreia do Sul (Kospi: +0,4%), Singapura ( : +0,3%) e Austrália ( : +0,7%) estão a subir. As ações biomédicas na China subiram depois de o primeiro-ministro Li Qiang ter comentado que o apoio à I&D no setor deve ser aumentado.

A Nova Zelândia registou o seu primeiro défice comercial (-578 milhões de dólares neozelandeses) desde janeiro. As exportações cresceram, mas a um ritmo mais lento do que as importações, resultando num défice da balança comercial.

O presidente do RBNZ, Christian Hawkesby, afirmou que o aumento dos preços das matérias-primas e os cortes nas taxas de juro já estão a apoiar a economia da Nova Zelândia.

O PMI Composto da Austrália subiu em agosto para 54,9 (anteriormente 53,9). A atividade acelerou tanto na indústria como nos serviços. O emprego está claramente a aumentar, uma vez que há mais tarefas a serem concluídas, enquanto a atividade de exportação está a recuperar, apesar da incerteza relacionada com as alfândegas.

No Japão, o PMI Composto subiu para 51,9 (anteriormente 51,6), sinalizando o crescimento mais rápido desde fevereiro. O resultado foi impulsionado principalmente pelos serviços, enquanto o declínio da indústria transformadora quase parou, ajudado pelo aumento da produção industrial.

A volatilidade do mercado cambial permanece limitada no início da sessão. O índice do dólar ( USDIDX ) é negociado estável.

) é negociado estável. As moedas mais fracas do G10 são atualmente o franco suíço (USDCHF) e o dólar australiano (AUDUSD), ambos em queda de 0,1% em relação ao dólar. O EURUSD está estável em 1,164. O OIL.WTI amplia os ganhos em 0,3%, enquanto os futuros do NATGAS são negociados estáveis após a rolagem. O ouro perde 0,3%, para US$ 3.340 por onça, enquanto a prata é negociada estável.

amplia os ganhos em 0,3%, enquanto os futuros do são negociados estáveis após a rolagem. O perde 0,3%, para US$ 3.340 por onça, enquanto a é negociada estável. Nas criptomoedas, o pessimismo ainda domina. A Bitcoin caiu 0,3%, para US$ 114.100, o Ethereum -0,75%, para US$ 4.315, com quedas também no Chainlink (-3%), Polygon (-1,6%) e Ripple (-1,3%).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.