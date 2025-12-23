Destaques da manhã (23.12.2025)

O ouro e a prata continuam a sua recuperação dinâmica, com o ouro a aproximar-se de outro marco importante de 4.500 USD , e a prata a aproximar-se dos 70 USD . O movimento ascendente é apoiado por um dólar americano mais fraco e pelo aumento da incerteza geopolítica.

O iene japonês é a mais forte das moedas do G10, ganhando 0,4-0,6% contra os seus pares. O iene alargou o seu avanço na sequência de novos avisos dos decisores políticos japoneses - o principal diplomata monetário Atsushi Mimura e o Ministro das Finanças Satsuki Katayama - relativamente a movimentos especulativos.

As acções japonesas estão a subir, apoiadas pela descida dos rendimentos das obrigações. O índice Nikkei (JP225) ganha 0,30% para 50.500 pontos.

O primeiro-ministro Sanae Takaichi procurou tranquilizar os investidores, sublinhando que a dívida do Japão continua elevada e rejeitando a emissão irresponsável de dívida ou a redução de impostos.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, aumentou a incerteza ao questionar a precisão do objetivo de inflação e ao sinalizar um apoio crescente entre os potenciais candidatos à presidência da Fed para o abandono do gráfico de pontos.

Trump afirmou que os EUA precisam da Gronelândia por razões de segurança nacional, apontando para a atividade naval russa e chinesa perto do território.

A ByteDance, proprietária do TikTok, planeia investir 160 mil milhões de yuans (23 mil milhões de dólares) em despesas de capital em 2026, contra 150 mil milhões de yuans em 2025, com cerca de 50% destinados a semicondutores avançados e cerca de 85 mil milhões de yuans especificamente para processadores de IA.

A Starlink anunciou que a sua base de clientes ultrapassou os 9 milhões, contra 8 milhões apenas um mês antes. O papel da Starlink está a crescer como um pilar fundamental das receitas da SpaceX e uma fonte de financiamento para projectos a longo prazo.

Trump disse também que os EUA podem vender ou reter o petróleo apreendido perto da Venezuela - incluindo a possibilidade de o utilizar para reabastecer a Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) - e que os navios apreendidos permanecerão sob controlo dos EUA.

