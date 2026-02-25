O apetite pelo risco está a regressar: a recuperação das ações tecnológicas, que fez com que os índices de referência de Wall Street recuperassem e estendeu-se também à Ásia, uma vez que os receios quanto ao impacto “perturbador” da IA na economia e nas empresas diminuíram após semanas de turbulência. O Irão também afirmou estar disposto a fazer todas as concessões necessárias aos EUA para alcançar a paz, o que ajudou a acalmar os mercados que estavam preocupados com a guerra e um potencial choque petrolífero.

Ásia em novos máximos: O índice de acões asiáticas do MSCI subiu 1,5% para um novo recorde, enquanto a Coreia do Sul e Taiwan - frequentemente vistos como barómetros do ciclo de investimento em IA - também atingiram novos máximos.

para um novo recorde, enquanto a Coreia do Sul e Taiwan - frequentemente vistos como barómetros do ciclo de investimento em IA - também atingiram novos máximos. A tecnologia lidera com um catalisador importante pela frente: o desempenho mais forte de nomes de software anteriormente afectados melhorou o sentimento nos EUA, enquanto os mercados aguardam os resultados de hoje da Nvidia - um teste crítico para a narrativa da IA. A Europa também se preparou para uma abertura mais firme; os futuros dos índices dos EUA, incluindo o US100 , estão a subir ligeiramente hoje.

- um teste crítico para a narrativa da IA. A Europa também se preparou para uma abertura mais firme; os futuros dos índices dos EUA, incluindo o , estão a subir ligeiramente hoje. Yields estáveis: as yields do Tesouro dos EUA a 10 anos oscilam em torno de 4,04% (cerca de +1 pb ), sugerindo que não há uma fuga clara para ativos de refúgio.

(cerca de ), sugerindo que não há uma fuga clara para ativos de refúgio. Volatilidade do iene com os sinais do BoJ: As flutuações do iene seguiram-se à nomeação de dois académicos “reflacionistas” para o conselho de administração do Banco do Japão, alimentando a especulação de que o governo pode preferir uma abordagem cautelosa em relação ao aumento das taxas a curto prazo.

Os metais preciosos permanecem firmes: o ouro e a prata estão em alta, ampliando a sua força relativa este ano, juntamente com as ações.

As criptomoedas estabilizam: A Bitcoin está a tentar recuperar, em conjuto com outras altcoins.

PayPal recupera com especulações de aquisição: o gigante dos pagamentos Stripe está a considerar a aquisição de todas as partes do PayPal, de acordo com fontes, fazendo com que as ações subam quase 7% devido às notícias. US100 (H1 timeframe) Desde o último impulso de baixa, os futuros do Nasdaq 100 moveram-se acima da média móvel exponencial de 200 períodos (EMA200, linha vermelha) sete vezes- e de cada vez não conseguiu manter a quebra e inverteu para baixo. A recuperação atual oferece esperança de uma quebra mais duradoura acima deste nível de resistência, potencialmente abrindo o caminho para um movimento corretivo em direção à área de 25.500 pontos. Fonte: xStation5

