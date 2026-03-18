Os mercados acionistas globais estão a prolongar a sua recuperação pela terceira sessão consecutiva, na véspera da decisão de hoje da Reserva Federal (19h00, estando prevista a intervenção de Jerome Powell às 19h30). Os futuros dos índices norte-americanos e europeus também registam uma subida de cerca de 0,5%, apontando para a possibilidade de novos ganhos assim que esses mercados abrirem.



O mercado não espera uma alteração nas taxas de juro dos EUA e está a precificar as taxas em cerca de 3,75%, com uma trajetória mediana mais baixa no curto prazo e ligeiramente mais elevada no longo prazo.



Os mercados acionistas parecem estar, em grande medida, a ignorar as atuais tensões geopolíticas por enquanto, mesmo que o conflito envolvendo o Irão continue a alimentar preocupações sobre os preços da energia e a inflação. Os preços do petróleo caíram, enquanto as ações subiram de forma generalizada, sugerindo uma perspetiva de curto prazo mais construtiva entre os investidores.



O Índice MSCI All Country World, um índice de referência amplamente seguido das ações globais, subiu 0,4%, marcando a sua mais longa sequência de ganhos em quase um mês.



Os mercados asiáticos apresentaram um desempenho superior, subindo cerca de 2%, apoiados por fortes avanços em grandes empresas tecnológicas como a Samsung, que os investidores consideram relativamente imunes às tensões no Médio Oriente.

O sentimento geral aponta para um otimismo cauteloso, em vez de uma convicção total, à medida que os investidores ponderam a melhoria do dinamismo do mercado face a um contexto geopolítico por resolver.



Ao mesmo tempo, as operações militares na região continuam. Os EUA e Israel estão a realizar novos ataques, sem que haja clareza sobre quando a campanha poderá terminar. Israel informou ontem que tinha morto o chefe de segurança do Irão, Ali Larijani, numa operação realizada durante a noite, agravando ainda mais uma situação já tensa.



Donald Trump também sinalizou uma postura mais agressiva, anunciando planos para expandir os ataques à Ilha de Kharg, o principal centro de exportação de petróleo do Irão, enquanto os Estados do Golfo continuam a enfrentar ataques com drones iranianos.



Nos mercados cambiais, o índice do dólar americano recuou 0,1%, com os investidores a hesitarem em comprometer-se com uma tendência de alta contínua antes do anúncio da Reserva Federal.



Os títulos do Tesouro dos EUA valorizaram-se, com a taxa de rendibilidade das obrigações a 10 anos a cair 2 pontos base para 4,18%, refletindo uma procura sólida por ativos mais seguros.



Os metais preciosos registaram uma ligeira desvalorização, com o ouro a subir pouco mais de 0,1%. No entanto, o nível cotado de «abaixo dos 5.000 dólares por onça» parece inconsistente com a fixação de preços típica do ouro, mesmo em períodos de tensão geopolítica e riscos de estagflação como os atualmente observados. Petróleo (D1) Fonte: xStation5 US100 (D1) Fonte: xStation5

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