O Irão deu a entender que os navios não considerados hostis poderão ser autorizados a transitar pelo Estreito de Ormuz, mediante certas condições de coordenação. Isto suscitou esperanças de uma estabilização parcial dos fluxos energéticos. Os mercados reagiram inicialmente de forma positiva, o petróleo desceu e as ações subiram.

O petróleo WTI desceu para 89 dólares por barril e o Brent para 96 dólares por barril. O ouro está a recuperar 1,30%, para 4.550 dólares por onça.

Notícias sobre um potencial cessar-fogo de um mês desencadearam um movimento de apetite pelo risco de curta duração. No entanto, os mercados continuam cautelosos quanto à durabilidade de qualquer acordo.

Além disso, o Irão propôs um acordo de longo prazo que inclui o encerramento das bases norte-americanas, a remoção total das sanções e o controlo sobre as taxas de trânsito através de Ormuz. A parte norte-americana considerou estas exigências irrealistas, reduzindo as hipóteses de um acordo rápido.

Os EUA estão a aumentar a sua presença militar, planeando mobilizar até 10 000 soldados adicionais, incluindo unidades de elite. O total de forças na região poderá atingir cerca de 60 000.

O Pentágono está a preparar a mobilização de milhares de soldados, incluindo unidades da 82.ª Divisão Aerotransportada. Esta medida aumenta a flexibilidade operacional dos EUA sem um envolvimento terrestre direto no Irão. É sinal de uma abordagem estratégica mais agressiva. O risco de escalada regional continua elevado.

O Irão continua a realizar ataques com mísseis e drones contra alvos em Israel e nos países do Golfo, incluindo nas proximidades de um aeroporto no Kuwait. Foram registadas sirenes de ataque aéreo em vários países.

O Irão mantém-se cético em relação aos esforços diplomáticos dos EUA, considerando as negociações anteriores como um pretexto para a ação militar. Teerão mostra-se relutante em regressar às negociações sem garantias. Os EUA continuam a exercer pressão militar a par das tentativas de diálogo. A falta de confiança reduz significativamente as hipóteses de um cessar-fogo.

O Irão prefere negociar com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em vez dos atuais enviados Witkoff e Kushner. Isto reflete a desconfiança e a perceção de parcialidade nas negociações anteriores.

Os responsáveis da Reserva Federal (Barr, Goolsbee) salientaram que as taxas poderão permanecer inalteradas por um período prolongado devido à inflação persistente. O aumento dos preços do petróleo é destacado como um risco-chave para a inflação. Os decisores políticos apontam para uma elevada incerteza e a ausência de um cenário claro. As reduções das taxas estão a tornar-se cada vez mais dependentes da evolução geopolítica.

A inflação medida pelo IPC da Austrália registou uma ligeira descida para 3,7% em termos homólogos (contra 3,8% anteriormente), mas mantém-se acima da meta do RBA. Os dados ainda não refletem o mais recente choque energético, o que significa que os riscos de inflação se inclinam para o lado ascendente.

As minutas do Banco do Japão (BOJ) indicam a continuação de subidas graduais das taxas à medida que a inflação se aproxima da meta de 2%. As condições financeiras permanecem acomodatícias devido às baixas taxas de juro reais. Alguns membros apoiam subidas a cada poucos meses. Os preços mais elevados do petróleo aumentam os riscos de inflação.

A SpaceX está a preparar-se para uma potencial oferta pública inicial (IPO) que poderá ultrapassar os 75 mil milhões de dólares. Se confirmada, seria uma das maiores ofertas públicas da história.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.