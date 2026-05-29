A atenção dos mercados centra-se hoje principalmente na Alemanha, onde os principais dados relativos ao mercado de trabalho e à inflação poderão influenciar as expectativas antes da próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Os mercados estão atualmente a antecipar um aumento de 25 pontos base na taxa do BCE com uma probabilidade de quase 85%, tornando os dados de inflação divulgados hoje particularmente importantes tanto para os decisores políticos como para os investidores. No início da sessão, os investidores irão avaliar os dados do mercado de trabalho alemão, com a taxa de desemprego a dever permanecer inalterada em 6,4% e o número de desempregados a dever aumentar em 10 000, em comparação com os 20 000 anteriormente previstos. No entanto, o evento principal ocorrerá à tarde com os dados preliminares de inflação da Alemanha, onde se espera que o IPC diminua ligeiramente para 2,8% em termos homólogos, face aos 2,9% anteriores, enquanto se prevê que o IHPC se mantenha inalterado em 2,9% em termos homólogos. Qualquer surpresa positiva na inflação poderá reforçar as expectativas de um maior aperto monetário por parte do BCE, apesar dos sinais de abrandamento da atividade económica em toda a zona euro. Uma perspetiva mais restritiva do BCE poderia, pelo menos em teoria, criar alguma pressão sobre os futuros do índice DAX alemão. Calendário Económico Europa 8h00 GMT – Suíça: Indicador Antecipado KOF (Previsão: 98,0 , Anterior: 97,9 )

Indicador Antecipado KOF (Previsão: , Anterior: ) 8h00 GMT – Espanha: IPC preliminar em termos homólogos (Anterior: 3,2% )

IPC preliminar em termos homólogos (Anterior: ) 8h00 GMT – Espanha: IPC preliminar em termos mensais (Previsão: 0,2%, Anterior: 0,4%) Alemanha 8h55 GMT – Alemanha: Taxa de Desemprego (Previsão: 6,4% , Anterior: 6,4% )

Taxa de Desemprego (Previsão: , Anterior: ) 8h55 GMT – Alemanha: Variação do Desemprego, SA (Previsão: +10 mil , Anterior: +20 mil )

Variação do Desemprego, SA (Previsão: , Anterior: ) 8h55 GMT – Alemanha: Total de desempregados, SA (Anterior: 3,006 milhões) Itália 9h00 GMT – Itália: Taxa de desemprego (Previsão: 5,3%, Anterior: 5,2%) Publicações sobre a inflação regional alemã 9h00 GMT – Saxónia: IPC a/a (Anterior: 2,9% )

IPC a/a (Anterior: ) 9h00 GMT – Saxónia: IPC m/m (Anterior: 0,6% )

IPC m/m (Anterior: ) 9h00 GMT – Renânia do Norte-Vestfália: IPC a/a (Anterior: 2,7% )

IPC a/a (Anterior: ) 9h00 GMT – Renânia do Norte-Vestfália: IPC mensal (Anterior: 0,4% )

IPC mensal (Anterior: ) 9h00 GMT – Baviera: IPC anual (Anterior: 2,9% )

IPC anual (Anterior: ) 9h00 GMT – Baviera: IPC mensal (Anterior: 0,5%) Dados sobre a inflação em Itália 10h00 GMT – Itália: IHPC preliminar em termos homólogos (Previsão: 3,3% , Anterior: 2,8% )

IHPC preliminar em termos homólogos (Previsão: , Anterior: ) 10h00 GMT – Itália: IHPC preliminar em termos mensais (Previsão: 0,3% , Anterior: 1,6% )

IHPC preliminar em termos mensais (Previsão: , Anterior: ) 10h00 GMT – Itália: IPC preliminar em termos homólogos (Previsão: 3,1% , Anterior: 2,7% )

IPC preliminar em termos homólogos (Previsão: , Anterior: ) 10h00 GMT – Itália: IPC preliminar em termos mensais (Previsão: 0,1%, Anterior: 1,1%) PIB da Itália 11h00 GMT – Itália: PIB final trimestral (Previsão: 0,2% , Anterior: 0,2% )

PIB final trimestral (Previsão: , Anterior: ) 11h00 GMT – Itália: PIB final anual (Previsão: 0,7%, Anterior: 0,7%) Dados de inflação da Alemanha 13h00 GMT – Alemanha: IPC preliminar em termos homólogos (Previsão: 2,8% , Anterior: 2,9% )

IPC preliminar em termos homólogos (Previsão: , Anterior: ) 13h00 GMT – Alemanha: IHPC preliminar em termos homólogos (Previsão: 2,9% , Anterior: 2,9% )

IHPC preliminar em termos homólogos (Previsão: , Anterior: ) 13h00 GMT – Alemanha: IHPC preliminar em relação ao mês anterior (Previsão: 0,0% , Anterior: 0,5% )

IHPC preliminar em relação ao mês anterior (Previsão: , Anterior: ) 13h00 GMT – Alemanha: IPC preliminar em relação ao mês anterior (Previsão: 0,1%, Anterior: 0,6%) América do Norte 13h30 GMT – Canadá: PIB anualizado trimestral (Previsão: 1,5% , Anterior: -0,6% )

PIB anualizado trimestral (Previsão: , Anterior: ) 13h30 GMT – Canadá: PIB mensal (Previsão: 0,0% , Anterior: 0,2% )

PIB mensal (Previsão: , Anterior: ) 13h30 GMT – Canadá: PIB trimestral (Anterior: -0,2% )

PIB trimestral (Anterior: ) 13h30 GMT – Estados Unidos: Inventários grossistas preliminares mensais (Previsão: 0,8% , Anterior: 1,3% )

Inventários grossistas preliminares mensais (Previsão: , Anterior: ) 13h30 GMT – Estados Unidos: Inventários de retalho preliminares, excluindo automóveis (Anterior: 0,4% )

Inventários de retalho preliminares, excluindo automóveis (Anterior: ) 13h30 GMT – Estados Unidos: Balança Comercial de Bens (Previsão: -87,0 mil milhões de dólares , Anterior: -87,45 mil milhões de dólares )

Balança Comercial de Bens (Previsão: , Anterior: ) 13h30 GMT – Estados Unidos: PMI de Chicago (Previsão: 50,3, Anterior: 49,2) Discursos dos Bancos Centrais 9h20 GMT – Reino Unido: Andrew Bailey, Governador do BoE

Andrew Bailey, Governador do BoE 9h30 GMT – Zona Euro: Fabio Panetta, Membro da Comissão Executiva do BCE

Fabio Panetta, Membro da Comissão Executiva do BCE 11h50 GMT – Estados Unidos: Adriana Kugler, Governadora da Fed

Adriana Kugler, Governadora da Fed 12h15 GMT – Zona Euro: Olli Rehn, Membro do Conselho do BCE

Olli Rehn, Membro do Conselho do BCE 14:10 GMT – Estados Unidos: Governador da Reserva Federal Michael Barr Bowman

Governador da Reserva Federal Michael Barr Bowman 14:15 GMT – Estados Unidos: Presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker

Presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker 14:35 GMT – Zona Euro: Membro do Conselho do BCE, Madis Müller

Membro do Conselho do BCE, Madis Müller 17:40 GMT – Estados Unidos: Presidente do Fed de Nova Iorque, John Williams Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.