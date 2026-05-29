A semana que agora termina nos mercados

O sentimento de apetite pelo risco voltou a dominar Wall Street. O S&P500 registou novosmáximos históricos e caminha para a nona semana consecutiva de ganhos, enquanto o Nasdaq continua sustentado pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial e das empresas de semicondutores. O sentimento também foi alimentado pela prorrogação do cessar-fogo de 60 dias entre os EUA e o Irão.

EUA



- O crescimento do produto interno bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre foi revisto em baixa, passando de 2,0% para 1,6% em termos anualizados, sinalizando um abrandamento do ritmo;

- A inflação subjacente das despesas de consumo pessoal (PCE) em abril situou-se nos 0,2% em termos mensais, mantendo a taxa homóloga nos 3,3%, em linha com as expectativas;

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego para a semana que terminou a 23 de maio aumentaram em 5000, para 215.000;

- O índice de confiança do consumidor do Conference Board recuou para 93,1 em maio, embora tenha permanecido acima das expectativas de 92.

APAC



- O investimento direto estrangeiro da China contraiu 10,3% no acumulado do ano até abril, uma queda mais acentuada do que a previsão de 6,8%;

- A produção industrial do Japão subiu 0,8% em abril, enquanto as vendas a retalho aumentaram 2,1%;

- O sentimento económico da zona euro subiu de 93,2 para 93,5 em maio O índice de preços no consumidor global da Austrália abrandou para 4,2% em termos homólogos em abril, abaixo do consenso de 4,4%;

- O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) manteve a sua taxa de juro oficial nos 2,25% e manteve um tom hawkish.

Destaques da semana que vem

Taxa de inflação preliminar na Zona Euro

Data: terça-feira, 2 de junho, às 10h00 GMT

Em abril, a inflação global da zona euro subiu para 3,0% em termos homólogos, face aos 2,6% registados em março, surpreendendo em sentido positivo e marcando o valor mais elevado em vários meses. A inflação subjacente, que exclui energia, alimentos, álcool e tabaco, abrandou ligeiramente para 2,2% – a taxa mais baixa desde a invasão russa da Ucrânia. O valor de terça-feira será acompanhado de perto para detectar sinais de que o recente aumento impulsionado pela energia se esteja a alargar a toda a economia. Os mercados esperam que a inflação global suba ainda mais para cerca de 3,3%, prevendo-se também que a inflação subjacente suba para 2,4%. O mercado europeu de taxas de juro está atualmente a descontar cerca de 60 pontos base (pb) de aperto do Banco Central Europeu (BCE) para 2026, com o primeiro aumento de 25 pb previsto para junho, seguido de outro aumento de 25 pb em setembro ou outubro.

Variação de emprego nao agrícola nos EUA

Data: Sexta-feira, 5 de junho, às 13h30 GMT