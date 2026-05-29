Destaques da semana que vem

- O apetite pelo risco voltou a dominar Wall Street, com o S&P 500 em novos máximos históricos e o Nasdaq sustentado pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial e semicondutores.
- O sentimento dos investidores foi também apoiado pela extensão do cessar-fogo de 60 dias entre os EUA e o Irão, ajudando a aliviar tensões geopolíticas.
- Nos EUA, o PIB do primeiro trimestre foi revisto em baixa para 1,6%, enquanto a inflação subjacente PCE manteve-se estável nos 3,3%, reforçando sinais de abrandamento económico gradual.
- Na Ásia-Pacífico, destacou-se a queda do investimento estrangeiro na China, enquanto Japão e Austrália apresentaram dados económicos mais resilientes e o banco central da Nova Zelândia manteve um tom hawkish.
- A inflação preliminar da Zona Euro será acompanhada de perto para perceber se a subida recente dos preços, impulsionada pela energia, está a alastrar à economia, podendo influenciar as expectativas sobre o BCE.
- O relatório de emprego dos EUA deverá mostrar desaceleração na criação de postos de trabalho em maio, sendo crucial para avaliar a força do mercado laboral e o impacto nas expectativas de taxas de juro da Fed.
- O apetite pelo risco voltou a dominar Wall Street, com o S&P 500 em novos máximos históricos e o Nasdaq sustentado pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial e semicondutores.
- O sentimento dos investidores foi também apoiado pela extensão do cessar-fogo de 60 dias entre os EUA e o Irão, ajudando a aliviar tensões geopolíticas.
- Nos EUA, o PIB do primeiro trimestre foi revisto em baixa para 1,6%, enquanto a inflação subjacente PCE manteve-se estável nos 3,3%, reforçando sinais de abrandamento económico gradual.
- Na Ásia-Pacífico, destacou-se a queda do investimento estrangeiro na China, enquanto Japão e Austrália apresentaram dados económicos mais resilientes e o banco central da Nova Zelândia manteve um tom hawkish.
- A inflação preliminar da Zona Euro será acompanhada de perto para perceber se a subida recente dos preços, impulsionada pela energia, está a alastrar à economia, podendo influenciar as expectativas sobre o BCE.
- O relatório de emprego dos EUA deverá mostrar desaceleração na criação de postos de trabalho em maio, sendo crucial para avaliar a força do mercado laboral e o impacto nas expectativas de taxas de juro da Fed.
A semana que agora termina nos mercados
EUA
APAC
Destaques da semana que vem
Taxa de inflação preliminar na Zona Euro
Data: terça-feira, 2 de junho, às 10h00 GMT
Em abril, a inflação global da zona euro subiu para 3,0% em termos homólogos, face aos 2,6% registados em março, surpreendendo em sentido positivo e marcando o valor mais elevado em vários meses. A inflação subjacente, que exclui energia, alimentos, álcool e tabaco, abrandou ligeiramente para 2,2% – a taxa mais baixa desde a invasão russa da Ucrânia. O valor de terça-feira será acompanhado de perto para detectar sinais de que o recente aumento impulsionado pela energia se esteja a alargar a toda a economia. Os mercados esperam que a inflação global suba ainda mais para cerca de 3,3%, prevendo-se também que a inflação subjacente suba para 2,4%. O mercado europeu de taxas de juro está atualmente a descontar cerca de 60 pontos base (pb) de aperto do Banco Central Europeu (BCE) para 2026, com o primeiro aumento de 25 pb previsto para junho, seguido de outro aumento de 25 pb em setembro ou outubro.
Variação de emprego nao agrícola nos EUA
Data: Sexta-feira, 5 de junho, às 13h30 GMT
No mês passado, o número de empregos não agrícolas nos EUA aumentou em 115 000 em abril, na sequência de um aumento revisto em alta de 185 000 em março e acima da previsão de 62.000. A taxa de desemprego manteve-se estável nos 4,3%, enquanto os rendimentos médios por hora subiram 0,3% em termos mensais, mantendo o ritmo anual em cerca de 3,7%. O relatório de emprego de maio, a ser divulgado na sexta-feira, será acompanhado de perto para obter mais informações sobre as condições do mercado de trabalho. O consenso espera um aumento de cerca de 93.000 empregos, com a taxa de desemprego prevista a manter-se nos 4,3%. Um resultado mais forte do que o esperado reforçaria a resiliência do mercado de trabalho dos EUA, enquanto um resultado mais fraco ou um aumento do desemprego suscitaria preocupações num contexto de preços mais elevados da energia e inflação persistente. O mercado de taxas de juro dos EUA está atualmente a descontar um aumento de cerca de 15 pb até dezembro, com um aumento total de 25 pb previsto para março de 2027.
Calendário económico: Relatório do IPC na Alemanha em destaque
Resumo diário: Estará o fim da guerra a aproximar-se?
⬆️EURUSD recupera
Calendário económico: Relatório do PIB nos EUA em destaque
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.