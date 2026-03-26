O sentimento nos mercados acionistas está a piorar esta manhã. O petróleo está a ser negociado perto dos 98 dólares, uma vez que os mercados parecem estar a descontar uma menor probabilidade de um cessar-fogo a curto prazo no Médio Oriente, na sequência dos comentários de ontem da liderança militar iraniana. Os futuros do US100 registam uma queda de 0,3% e, após uma sessão fraca na Ásia, os índices europeus deverão também abrir em território negativo.

O foco macroeconómico de hoje estará nos dados do mercado de trabalho dos EUA (pedidos de subsídio de desemprego às 12h30 GMT), bem como nos discursos dos membros da Reserva Federal Stephen Miran e Lisa Cook. O ouro registou uma queda de quase 1,5%, enquanto o EUR/USD recua para 1,158 devido ao fortalecimento do dólar americano e de subida das taxas de rendibilidade; as obrigações do Tesouro a 10 anos subiram mais de 3 pontos base, para acima dos 4,36%.

As forças americanas afirmam que o porta-aviões USS Abraham Lincoln continua a realizar operações contra posições iranianas, enquanto o Irão relatou ataques em Isfahan (na região central do país), onde se encontra uma das suas instalações nucleares.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram mais uma onda de ataques contra alvos no Irão, e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu salientou que o objetivo da operação militar é a neutralização completa das capacidades de liderança do Irão.

O CEO da Exxon, Ammann, afirmou que os mercados energéticos encontram-se nas fases iniciais de perturbação. A Exxon está a maximizar a produção para apoiar os mercados, com o objetivo de duplicar a produção dos campos de xisto dos EUA. De acordo com o WSJ, o Serviço Postal dos EUA (USPS) irá impor uma sobretaxa de 8% nas remessas para compensar os custos crescentes do combustível para aviões.

A senadora Elizabeth Warren afirmou que pretende congelar as licenças de exportação da Nvidia «até que a empresa leve a sério as nossas preocupações em matéria de segurança nacional». De acordo com a Axios, economistas e investidores estão a instar Washington a introduzir regulamentos de segurança em resposta às perdas de postos de trabalho impulsionadas pela inteligência artificial.

De acordo com fontes ocidentais citadas pelo Financial Times, a Rússia está a fornecer drones ao Irão; as estimativas sugerem que as suas receitas petrolíferas triplicaram desde o início do conflito no Médio Oriente. Donald Trump afirmou que os ataques com bombardeiros B-2 impediram o Irão de adquirir uma arma nuclear. US100 (Gráfico D1) Fonte: xStation5

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