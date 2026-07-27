Os EUA e o Irão anunciaram uma pausa mútua nos ataques militares, na sequência de duas semanas de campanha de bombardeamentos por parte dos EUA — Washington suspendeu os seus ataques aéreos depois de os conselheiros terem alertado para o esgotamento dos alvos e dos stocks de armas, enquanto Teerão declarou que iria adiar a retaliação «enquanto os EUA mantiverem a pausa». Trata-se da segunda distensão deste tipo desde junho (o primeiro memorando fracassou ao fim de um mês), o Estreito de Ormuz permanece de facto fechado (1 a 3 navios por dia, em comparação com as habituais várias dezenas) e as partes continuam longe de chegar a um acordo sobre o enriquecimento de urânio. Uma fonte adicional de tensão é o ataque da Ucrânia a um navio mercante iraniano no Mar Cáspio, que Teerão descreveu como um «ato hostil» contra Kiev.

No plano económico, a entrada em vigor, na sexta-feira, da nova onda de tarifas de Trump (10–12,5 por cento sobre 60 parceiros comerciais, incluindo a UE, a China, o Reino Unido e o Canadá) ao abrigo da Secção 301 da Lei do Comércio de 1974 contornou as restrições legais anteriores decorrentes do acórdão do Supremo Tribunal de fevereiro — o mercado reagiu com serenidade, uma vez que a medida era esperada, mas os estrategas alertam que este é agora um fator de risco estrutural, e não temporário, para o crescimento global. O evento-chave desta semana é a reunião da Reserva Federal (28–29 de julho), presidida por Kevin Warsh — o mercado está atualmente a precificar uma probabilidade de cerca de 30–38 por cento de um aumento das taxas de juro neste momento, apesar das expectativas anteriores de reduções em 2027, o que resulta da recuperação dos preços do petróleo e dos comentários «hawkish» de alguns membros do FOMC.

O otimismo em torno da acalmia no conflito provocou movimentos acentuados nos mercados — o petróleo bruto WTI caiu mais de 5%, para cerca de 84,5 dólares por barril, enquanto o Brent registou uma descida de cerca de 4,9–5,8%, para cerca de 87,5 dólares. Os futuros do S&P 500 subiram cerca de 0,7–0,9 por cento, os do Nasdaq 100 chegaram a subir 1,2% e os futuros do Dow Jones subiram cerca de 0,6%, recuperando-se de duas semanas de perdas (o S&P e o Nasdaq encerraram a semana anterior com quedas de 0,6% e 2,1%, respetivamente).

As taxas de rendibilidade das obrigações norte-americanas caíram – as taxas a 10 anos registaram uma descida de cerca de 4 a 5 pontos base, para 4,63 por cento, enquanto as taxas a 30 anos caíram 4 pontos base, para 5,12 por cento, o que, combinado com a descida dos preços da energia, está a aliviar a pressão inflacionista, embora a BMO Capital Markets saliente que as taxas de rendibilidade permanecem próximas do limite superior do intervalo, num contexto de preocupações quanto a uma postura mais restritiva da Reserva Federal.

Os mercados asiáticos reagiram de forma mista – o Nikkei 225 do Japão caiu 0,12%, mas o Topix subiu 0,87%; o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,44%, enquanto o Kosdaq registou uma subida de até 1,71%. O ASX 200 australiano subiu 1,17 por cento, o Hang Seng ganhou 0,81 por cento e o CSI 300 chinês subiu 0,25 por cento.

Os lucros industriais chineses em junho aumentaram 15,1% em termos homólogos, assinalando o segundo mês consecutivo de desaceleração, na sequência de um aumento de 21,1% em maio — no primeiro semestre do ano, no seu conjunto, os lucros aumentaram 18,7%, em comparação com os 18,8% registados no período de janeiro a maio, o que continua a apontar para um forte crescimento impulsionado pela IA e pela produção de chips.

O dólar norte-americano enfraqueceu na sequência do aumento do apetite pelo risco — o índice do USD caiu 0,28%, o euro ganhou terreno (o EUR liderou as moedas do G10), enquanto a libra esterlina e outras moedas sensíveis ao risco também se valorizaram face ao dólar. Os pares USD/JPY e USD/CNH permaneceram praticamente inalterados, sinalizando que a evolução do dólar foi impulsionada principalmente pelo apetite pelo risco, em vez de uma alteração nas expectativas relativas às taxas de juro.

O ouro registou uma subida significativa (+1%, para cerca de 4 090–4 110 USD por onça), impulsionado por notícias de um ressurgimento das compras chinesas (as importações de ouro na China atingiram 173 toneladas em junho, o nível mais elevado em dois anos) e pelas esperanças de uma desaceleração das tensões – embora a incerteza em torno da decisão da Reserva Federal esta semana esteja a limitar novos ganhos. A prata registou uma subida ainda mais acentuada (+2,31%), enquanto o gás natural caiu 2,83% na sequência da correção dos preços do petróleo.

Entre as empresas, a maior sensação é a estreia da fabricante chinesa de memórias CXMT no STAR Market de Xangai — as suas ações dispararam mais de 500% (para cerca de 470–531%, dependendo da fonte), tornando-a a empresa cotada mais valiosa da China continental, com uma capitalização bolsista de cerca de 3,5 biliões de yuan, após angariar 8,6 mil milhões de dólares na sua oferta pública inicial (IPO). Entretanto, a Nvidia está a negociar um acordo de fornecimento de memória em grande escala com a SK Hynix (no valor de até 500 mil milhões de dólares), o que poderá dissipar os receios de escassez no mercado da IA, e a empresa está também em negociações para fornecer cerca de 250 mil milhões de dólares em apoio financeiro à OpenAI, no âmbito de um projeto de centro de dados.

As criptomoedas também beneficiaram do sentimento geral de «apetite pelo risco» — o Bitcoin subiu 0,79%, para cerca de 65 200–65 400 dólares, embora o aumento seja claramente mais modesto do que o observado nos metais preciosos ou nos índices bolsistas.

A sessão de negociação de hoje na Europa centrar-se-á no índice Ifo alemão (previsão de 86,1, em comparação com os 85,6 anteriores) e nos dados norte-americanos desta tarde relativos às encomendas de bens duradouros e ao índice do Fed de Dallas — a questão fundamental continua a ser a sustentabilidade da acalmia no conflito entre o Irão e os EUA, uma vez que o mercado está a precificar um cenário otimista, apesar de a situação no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho não ter, na realidade, mudado, enquanto, em segundo plano, os investidores aguardam a decisão da Reserva Federal de quarta-feira e uma série de resultados de quatro empresas do grupo Mag7.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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