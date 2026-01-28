Destaques da manhã (28.01.2026)

A sessão Ásia-Pacífico ficou marcada por fortes ganhos, depois de alguns índices em Wall Street terem fechado em máximos históricos. Os índices chineses estão a subir entre 1,70% e 2,50%, enquanto o índice japonês está a ganhar 1,65%.

Os índices de ações dos EUA terminaram ontem em máximos históricos, mesmo antes da decisão de hoje da Reserva Federal e da apresentação de resultados das principais empresas de tecnologia. O US100 fechou acima de 26.300 pontos, o US500 em 7.040 pontos e o US2000 em 2.685 pontos.

Os metais preciosos continuam a registar ganhos ainda mais extraordinários. O ouro está a subir mais 1,60% hoje para 5.260 dólares por onça, enquanto a prata está a subir 2,20% para 114,45 dólares por onça.

O dólar americano recuperou a maior parte das quedas de terça-feira desencadeada pelos comentários de Trump. O USDIDX subiu 0.37%, o EURUSD caiu 0.35% e o USDJPY subiu 0.22%.

O dólar australiano também está no centro das atenções hoje, destacando-se como uma das moedas mais fortes do G10 após os dados da inflação.

A inflação australiana foi o principal impulsionador do mercado - tanto o IPC do quarto trimestre como a impressão mensal de dezembro ficaram acima das previsões.

A inflação voltou a acelerar em dezembro, com o IPC global a situar-se em 3,8% y/y e a inflação subjacente em 3,4% y/y. O ritmo anualizado do núcleo dos seis meses implica cerca de 3,9%, o que não é coerente com um rápido regresso ao objetivo. A inflação dos serviços subiu para 4,1% y/y (de 3,6%), impulsionada principalmente por viagens, alojamento e rendas - áreas-chave para o RBA.

O dólar australiano voltou a subir acima dos 0,70 USD e os mercados começaram a prever uma subida das taxas do RBA de 25 pb em fevereiro. A probabilidade de tal aumento na reunião de 3 de fevereiro subiu para mais de 70% (contra cerca de 60% anteriormente).

A China aprovou as primeiras importações de chips de IA H200 da Nvidia, com relatos de “várias centenas de milhares” de unidades inicialmente destinadas a três grandes empresas de tecnologia. Este é um sinal positivo para a Nvidia e para a sua cadeia de abastecimento.

As minutas da reunião de dezembro do Banco do Japão confirmaram que os decisores políticos continuam concentrados no impacto de um iene fraco sobre a inflação - embora isto possa ter mudado devido às recentes intervenções bem sucedidas sobre o iene. O BoJ já aumentou as taxas em 25 pontos base no final de 2025, para 0,75% (o valor mais elevado desde meados da década de 1990), e as actas mantiveram a porta aberta a novas restrições, salientando simultaneamente a dependência dos dados.

O Goldman observa que o apetite pelo risco permanece elevado, apesar da crescente incerteza geopolítica. O seu indicador de apetite pelo risco está no seu nível mais elevado desde abril de 2021.

Os analistas também sugerem que Trump pode anunciar um nomeado para a presidência da Fed já esta semana. O mandato de Powell vai até maio, mas a Casa Branca pode tentar influenciar a narrativa mais cedo.

